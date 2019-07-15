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歐洲奶油，餐桌上的美味秘訣

2019-07-15 17:28文／ 法國食品協會

法國與歐洲有95%以上的主廚都表示奶油是烹飪與烘焙必備的原料。從中世紀開始，奶油歷經千年的演變與創新，精緻的外表與細膩繁瑣的製作過程，成就了它在法國料理文化中的代表性地位，並成為所有大廚料理美食中不可或缺的香氣支柱。除此之外，奶油誘人的香氣也激發許多主廚的想像力，進而創造出與眾不同又精緻的佳餚，滿足眾多消費者挑剔的味蕾。在奶油的眾多使用方式中，香料調味奶油更是扮演著重要角色。

圖／法國食品協會 提供
圖／法國食品協會 提供
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香料調味奶油，讓料理昇華的秘密武器
無論是添加了歐芹與檸檬、適合搭配各式烤肉的Beurre maître d’hôtel調味奶油，或者是適合搭配烤麵包的鮭魚奶油，香料調味奶油能為食材帶來意想不到的美妙口感，將簡單的菜餚加以昇華，或是激發出各式大膽的口味變化。只要將事先在室溫下軟化的奶油，與切碎或煮熟冷卻後的食材加以混合，即可將用於調製醬汁、將湯汁濃縮，或是塑形後以保鮮膜包裹，冷藏於冰箱中。每一種香料調味奶油都能依照各自獨特的香氣來搭配製作餐點菜餚。

圖／法國食品協會 提供
圖／法國食品協會 提供
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如何製作簡易香料調味奶油 ?
《法式風情》Maître d’hôtel奶油 製作方式 :
(1) 將冷藏的奶油從冰箱取出，軟化。
(2) 加入香芹末及檸檬汁攪拌均勻，放入適量鹽和黑胡椒調味
(3) 存放在室溫備用或塑形冷藏
《台式風味》九層塔奶油 製作方式 :
(1) 將冷藏的奶油從冰箱取出，軟化備用
(2) 九層塔洗淨切碎、大蒜去皮切碎，加入調理機中一起打碎，放入適量鹽和黑胡椒調味
(3) 用叉子將軟化的奶油壓碎，加入九層塔大蒜調料中混合均勻，存放在室溫備用或塑形冷藏

為了示範如何使用歐洲奶油和隨手可得的當地食材製作美味的香料調味奶油料理，我們特別邀請善於料理的劉書宏和蔡函岑在節目中示範製作兩道菜餚。一道是充滿歐式風格的鮮蝦蘆筍佐Maître d’hôtel 奶油，另一道則是帶有台灣特色的塔香奶油辣炒海瓜子義大利麵。可至以下連結觀賞製作過程:

法定產區認證，保證乳源及製造法
AOP標籤 (原產地命名保護標籤，Appellation d’Origine Protégée) 為法國政府對各地農產品及傳統製造方法提供的認證標籤。目前法國有三個AOP認證奶油產區: 夏朗德-普瓦圖 (Beurre Charentes-Poitou) 、伊思尼 (Beurre d’Isigny) 和布瑞斯 (Beurre de Bresse) 。

現在就來品嚐美味的歐洲奶油！身邊就能買得到
只要前往各大超市的奶油產品專區，選用來自歐洲以及法國法定產區保證的奶油，就能馬上入手品嚐歐洲美味！

教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

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