找到秋行軍蟲天敵 「赤眼卵蜂」 能讓牠們孵不出來

2019-07-15 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



秋行軍蟲。 圖／農委會提供 分享 facebook

秋行軍蟲為首度入侵台灣的農業害蟲，我國相關研究資料極少，都要倚賴國外文獻。6月8日確認首宗案例後，農委會啟動秋行軍蟲生活史調查，今天公布發現秋行軍蟲天敵「赤眼卵蜂」，可寄生在秋行軍蟲卵塊上，抑制蟲體孵化，目前正在進行半田間試驗，一旦有效將可擴大推廣。

我國秋行軍蟲防治現仍處於第二階段「強制噴藥」，正在為進入第三階段「自主管理」做準備。農委會今天舉辦秋行軍蟲防疫工作記者會，農委會副主委陳駿季表示，目前正在確認害蟲整合管理（ＩＰＭ）策略擬定，開了兩次專家會議，在決定進入第三階段前，會確認ＩＰＭ絕對可行有效，也會積極開發有關的防治藥劑，尤其是有機栽培部份要開發「天敵」。

台糖有生產赤眼卵蜂 農民買得到

陳駿季說，台灣農業政策鼓勵友善環境耕作，有機田地的秋行軍蟲防治目前以蘇力菌為主，但這一個多月來研究，發現赤眼卵蜂可以有效防治秋行軍蟲，如果經過確認，未來會納入整合管理。今天早上也確認，台糖本身有生產赤眼卵蜂，農民買得到。

防檢局長馮海東表示，目前台糖有飼養三種赤眼卵蜂，近日做過實驗可以強迫寄生在秋行軍蟲卵塊上，具有防治效果。現在要做半田間實驗，觀察在自然狀況下的寄生情形，若有效的話都可以量產，且赤眼卵蜂現在已經推動在玉米螟防治上，若同時也可作為秋行軍蟲的防治資材，相當值得推廣。

馮海東說，赤眼卵蜂可防治蔗螟及玉米螟，台糖飼養的三種赤眼卵蜂，都會寄生在秋行軍蟲卵塊上，進而抑制蟲體孵化，現在會試驗多少田地面積要放多少卵片數量，且赤眼卵蜂羽化後會出來自己尋找對象，還要觀察效果如何，因為牠不只寄生秋行軍蟲，也會寄生在其他蟲上。

馮海東指出，赤眼卵蜂現在大部分都是台糖公司生產，也有在販賣，部分種植有機玉米的農民會購買買，現在生產數量少，但要擴大生產也沒問題。台糖早期有六個糖廠生產赤眼卵蜂，但現在因為甘蔗面積縮小，未來若有需求還是可以增加生產，價格也應該不會太貴。

馮海東說，民國70幾年也曾用赤眼卵蜂防治玉米螟，因此現在還有些友善耕作農民會購買。不過玉米螟有很多種防治技巧，所以有多重選擇，很多農民會用其他防治方法，加上生物防治最大問題是供應鏈，赤眼卵蜂是不耐儲存產品，不像化學品可以放倉庫或冰箱，必須要有一定的規畫生產。