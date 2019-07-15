友善石虎 政府生態給付每公頃最多補助3萬

2019-07-15 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



今年七月開始先針對苗栗與南投試辦友善石虎生態服務給付，配合守護石虎棲地的農民，將可得到政府的實質鼓勵。

農委會今年7月1日核定《友善石虎生態服務給付試辦方案》，農委會林務局針對石虎族群相對穩定的苗栗縣通霄鎮及南投縣中寮鄉試辦「友善石虎生態服務給付」，獎勵在石虎棲地採友善農法耕作的農友、參與棲地維護的社區團體，以及配合石虎監測通報的家禽飼養戶。

友善石虎農地的給付條件為「單一土地面積1分地以上，不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，符合農藥安全檢出範圍」，每公頃核發2萬元獎勵；配合縣府架設自動相機監測，並在3個月內拍攝到石虎出沒，每個案區域再核發1萬元獎勵金，每年申請1次為限。

此外，若社區團體成立巡守隊巡守石虎棲地、通報及協助拆除違法獵具、宣導石虎保育、協助設置家禽場域圍網等保育工作，每年核發6萬元獎勵金；巡守範圍內架設自動相機，3個月內拍到石虎影像，再發給10萬元獎勵金，同樣每年1次為限。