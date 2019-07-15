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影／首發公車載好載滿 聰明玩太平山日衝兩景點省門票

2019-07-15 15:42聯合報 記者戴永華╱即時報導

即日起前往太平山國家森林遊樂區，每天都有公車班次可以搭乘了。專屬太平山檜木森林彩繪首發公車今天，載滿遊客開心上山，林務局羅東林區管理處配合首發，祭出太平山門票優惠、鳩之澤泡湯50元、優先預購上午11點半的太平山蹦蹦車次座位，處長賴錫祿說，公車代步方便，而且一天可以暢遊兩大景點。

遊客前往太平山國家森林遊樂區除了自行開車，不會開車的人就只能靠周六日上午8點半從國光客運宜蘭站及羅東站開出的班車，下午再搭乘原班車回來。羅東林管處為推廣節能減碳的綠色運輸，與宜蘭縣政府、國光客運合作，今天起至年底試辦平日(星期一~五)天天都有客運專車。

林務局羅東林管處與知名畫家湯寶合作，將太平山的檜木森林情境彩繪在平日專車的車體，今天首發行車之前，羅東林管處處長賴錫祿、國光客運與滿載40位的乘客在「檜木森林彩繪客運」的專車前，開心合影後出發展開太平山之旅。

林管處表示，為慶祝特別彩繪的檜木森林專車啟航，推出相關優惠:(1)太平山遊園區不分平假日門票全票優惠價100元（原本150元）、(2)不分平假日及季節在鳩之澤大眾池泡湯均為50元（原本150元）、(3)平日可預購太平山蹦蹦車11點半車次的座位。

值得一提是，為了讓民眾可以在一日行程中，暢遊太平山森林遊樂區與鳩之澤兩大景點，林管處也協調國光客運公司調整太平山路線班車的發車時間，從原來的8點半提早到7點40分在宜蘭轉運站、8點在羅東轉運站發車，如此一來，回程下山在鳩之澤停留1小時。

開車上太平山單趟就要二個半小時，「天天有公車」受惠最大是無車族與上了年紀的銀髮族。退休林老師說，太平山空氣好，步道也好走，以後沒事可以經常上山玩，兼運動健身。

前往太平山的彩繪首發專車今載滿遊客啓程，天天有班次，一日之內前往太平山及鳩之澤兩...
前往太平山的彩繪首發專車今載滿遊客啓程，天天有班次，一日之內前往太平山及鳩之澤兩景點，試辦期間還有門票優惠。圖/林管處提供
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羅東林管處與知名畫家湯寶合作，將太平山的檜木森林情境彩繪在專車的車體，今天首發，...
羅東林管處與知名畫家湯寶合作，將太平山的檜木森林情境彩繪在專車的車體，今天首發，每天都有班次前往太平山及鳩之澤，試辦期間還有門票優惠。圖/林管處提供
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前往太平山的彩繪首發專車今天啓程，每天都有班次，載玩太平山及鳩之澤，試辦期間還有...
前往太平山的彩繪首發專車今天啓程，每天都有班次，載玩太平山及鳩之澤，試辦期間還有門票優惠。圖/林管處提供
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