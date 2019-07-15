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屏東大鵬灣賽車場熄燈 台中麗寶賽車場接棒

2019-07-15 15:41聯合報 記者潘欣中╱即時報導

開業8年、全台唯一經過FIA認證G2等級的大鵬灣賽道，因BOT廠商認為政府無解決水質汙染誠意並以低價和廠商營業項目競爭，今年3月主動終止契約，賽車場在今天暫時結束營業，東方酒店和卡丁車因有旅行社預約客，將營業到月底；賽車車友表示，大鵬灣賽車場停業對台灣賽車運動可說是大重傷，不知何時才能復業，台中麗寶賽車場將暫時取代。

大鵬灣國際開發公司15年前與大鵬灣管理處簽訂BOT開發經營契約書，期限50年，在大鵬灣東岸「遊一」區開發東方渡假酒店、卡丁車、賽車場及水域、遊艇堤岸等，今年雖因舉辦台灣燈會名聲遠播，但BOT廠在燈會結束10天後主動終止契約，6月提出仲裁，本月底告知員工營運到7月15日，資遣113名員工，薪資發放到8月底。

大鵬灣國際開發公司強調，歷年累計的投資金額巨大，也承受營運虧損的壓力，但財務運作和資金往來一切正常，主動提出終止契約與財務問題無關，實乃國內經營環境惡劣，政府諸多違約在先，違反契約的信賴保護原則，無奈劃下終止符。鵬管處表示，雙方對契約的責任義務認知上有差距，正透過公正第三方的仲裁程序釐清，結果要明年初出爐。

吳姓車友說，大鵬灣開發公司提出仲裁後，不久就宣布暫時結束營業，看來是對仲裁不抱希望，即使明年初仲裁結果出爐，雙方可能都不服，又進入漫長的司法訴訟程序，重新招標簽約無法確定時間，賽車場復業也變得遙遙無期；目前台中有麗寶賽車場，但面積稍小，且以高速彎為主，條件雖不如大鵬灣，但未來車友練車、賽車測試和發表會等活動，不得不轉移陣地了。

全台唯一經過FIA認證G2等級的屏東大鵬灣賽道，今天暫時結束營業，台中麗寶賽車場...
全台唯一經過FIA認證G2等級的屏東大鵬灣賽道，今天暫時結束營業，台中麗寶賽車場將暫時取代。記者潘欣中／翻攝
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大鵬灣台灣燈會BOT
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