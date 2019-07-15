台鐵軌道彎曲 內壢往返中壢一度30公里龜速前進

2019-07-15 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台鐵內壢往返中壢間東正線軌道彎曲，導致列車行間時搖晃，一度限速每小時30公里慢行。台鐵表示，時速現在提升為50公里，經過該段的區間車每班約延誤1至2分鐘。

台鐵表示，內壢往返中壢間東正線（K64+300）軌道有彎曲現象，時速原本限速30公里，下午2時40分改為40公里慢行，目前又提速為50公里，期間派人監視，直至晚上路線封鎖，辦理應力解除及方向整正。