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降低癡呆風險 學者：健康生活有效

2019-07-15 16:00台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

不抽菸、規律運動、均衡飲食，可降低失智風險 圖／聯合報系資料照片
不抽菸、規律運動、均衡飲食，可降低失智風險 圖／聯合報系資料照片
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怎麼樣才能降低老年癡呆的發生機率？英國艾克斯特大學的研究團隊表示，他們將運動、飲食、吸菸與酗酒與否等指標結合後，搭配64歲的研究族群發現，原本有1.8%會高風險癡呆的案例，變成只剩下1.1%。不過研究也提到，這個研究防止一般癡呆比較有效，針對阿茲海默症的效果還在觀察。

好生活習慣

根據《英國廣播公司》報導，研究團隊將運動、飲食、吸菸與酗酒與否等指標加入研究，設計出不抽菸、規律運動、均衡飲食與1天不超過1杯啤酒的測試組與不健康的對照組進行比較，在8年研究、19萬的樣本中發現，平均每1000人會有18人會有高風險癡呆機率，後來下降為11人。

由於過往研究認為，許多癡呆症都是因為基因、家族遺傳等原因，導致容易罹患失智症，先天的缺陷似乎難以後天改善。這項研究讓許多有癡呆症家族病史的人感到一絲曙光，不過研究單位提到，目前他們是針對的是一般輕微失智症（失智症種類很多種），但是像阿茲海默等癡呆症還需要更多資料。

基因不會決定一切

研究團隊也提醒，並不是養成健康生活好習慣就會讓人避免罹患失智症，但是研究結果顯示，透過規律運動、均衡飲食、1天喝不超過1杯啤酒、不抽菸的生活習慣，目前的實驗結果是可有效降低罹患失智症的機率。

《衛報》也提到，沒有參與研究的倫敦大學教授李文斯頓表示，生活習慣多元化，其實本次研究並沒有那麼完整分析其他生活習慣對癡呆症好發的影響。不過她也對這次研究結果樂觀其成，表示這也代表基因不會是決定是否罹患癡呆症的決定性因素。

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