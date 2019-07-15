郭台銘帶動男性整容 注射玻尿酸栓塞慘不忍睹

2019-07-15 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



郭台銘帶動男性臉部美容整形的風潮，但是在臉部注射玻尿酸除皺，要特別注意血管栓塞的問題，最近一名中年男性就因為注射造成栓塞，臉部出現 長長的下凹疤痕，慘不忍睹。

中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤指出這位病人是因為右側滑車上動脈栓塞造成臉部缺血潰爛，仔細看著病人額頭，可以明顯看到整條長長的血管呈現壞死凹陷。

發生血管栓塞的1到3天，皮膚會缺血、疼痛、灼熱、發炎、變黑與化膿。4到6天之後，出現皮膚潰爛與凹陷。

王正坤提醒醫師與病人，在注射玻尿酸術前、術中與術後，都必須事先告知病人血管栓塞的副作用，在病人知情同意之後，才能治療。操作的醫師也必須逐一嚴格執行預防栓塞的步驟，並且備妥栓塞後處理的流程。當傷口潰爛凹陷發生時，必須保持傷口濕潤，增加傷口的生長因子與血液循環，讓凹陷傷口增生新的細胞。

他表示，每年在全世界各地都發生少數注射玻尿酸導致臉部潰爛與眼盲的病例，王正坤醫師指出，臉部注射玻尿酸的風險，除了臉部潰爛以外，最怕造成中心視網膜動脈栓塞，導致眼盲。在台灣，幾乎每年都出現眼睛瞎掉的案例。

可以藉由一些方法來避免血管栓塞，王正坤建議，注射玻尿酸時，不要進行全身麻醉，要讓病人清醒去感覺些微疼痛，當玻尿酸栓塞動脈時，病人會感覺到更劇烈的疼痛，醫師會看見患部血管缺血變得蒼白，醫師必須立即停止注射，減少損害的範圍，針對血管栓塞進行血管擴張治療，注射玻尿酸降解酶來溶解玻尿酸，最短時間內把患者轉送到大醫院接受後續治療，防止眼盲。

王正坤呼籲不要為了幫病人進行無痛玻尿酸治療，而把病人全身麻醉，因此喪失了疼痛這個危機指標。