傷心夜半驚醒易得呼吸中止症 醫：比一般人高出4倍

2019-07-15 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



根據最新的精神醫學研究，長期處在心理創傷的人，未來容易罹患睡眠呼吸中止症。這項研究由中國醫藥大學新竹附設醫院、慈濟和三軍總醫院等醫學中心研究團隊執行，透過分析台灣健保資料庫，研究結果發現「創傷後壓力症候群(post-traumatic stress disorder, PTSD)」患者未來得到睡眠呼吸中止症的機率比一般人高出約4倍，說明長期心理壓力，不論胖瘦可能會對身體造成長遠影響。這項研究結果於今年4月被美國睡眠醫學會「臨床睡眠醫學」國際期刊(Journal of Clinical Sleep Medicine )接受刊登。

曾任哈佛大學創傷壓力中心研究員、參與此研究的精神科醫師周伯翰表示，這項研究共有2萬3796案例，其中包括2136位精神科醫師診斷的PTSD患者，另外2萬1360人為沒有罹病的對照組，從2000年到2013年13年追蹤發現，PTSD患者和對照組相比之下，經過睡眠檢查確診後的睡眠呼吸中止症的得病機率高達4倍。

周伯翰指出一個臨床案例，一位40歲女性是普悠瑪事件的生還者，至今只要搭火車，當時的場景就會出現在眼前，晚上常會做惡夢，夢到意外當時的場景而驚醒造成睡眠常中斷，經藥物治療與心理諮商後，症狀才逐漸改善。

周伯翰解釋，睡眠呼吸中止症患者睡眠時常出現嚴重打鼾並有呼吸中止、長期睡不飽、白天易打瞌睡、頭痛、注意力和記憶力不佳與情緒易怒等症狀，長久下來會增加罹患心血管疾病的機率；而長期處在心理創傷下的人睡眠品質往往不佳，常出現過度警醒無法入睡、睡眠片斷或半夜被噩夢驚醒的情形，且PTSD患者常有代謝症候群與體重肥胖的症狀，這些都是罹患睡眠呼吸中止症的危險因子。

此外，周伯翰表示，PTSD終生盛行率約為8%，僅次於憂鬱症，其實不算少見，且患者常會合併憂鬱症、焦慮症與物質濫用，往往增加治療難度與自殺風險。