親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

躁鬱的香港：何必再當「想像的中國人？」

嬰兒宜仰睡 嬰兒枕增致死風險

2019-07-15 14:05台灣醒報 記者林怡均╱台北報導

王德明消保官示範嬰兒床枕頭擺放位置。（photo by林怡均／台灣醒報）
王德明消保官示範嬰兒床枕頭擺放位置。（photo by林怡均／台灣醒報）
分享

「一歲以下嬰兒盡量仰睡，不要使用嬰兒枕，牀旁也不要使用鬆軟的物件，以避免嬰兒發生窒息的情形。」，行政院張英美消保官表示，消保處5月至6月購樣30件市售嬰兒枕，發現在商品標示部分有23件(網路18件)不符合織品標示基準，11(網路10件)未標示商品檢驗標識，要求經濟部與衛福部協助督導改進。

為符合家長重視嬰兒頭型的觀念，市售嬰兒枕大都為周邊蓬鬆凸起，中間凹陷的設計。然而業者不可以標明枕頭適合側睡或趴睡，國健署表明，趴睡沒有特殊醫療效果，宜參考國健署宣導「嬰兒宜仰睡」之用語。

而國內對嬰兒枕之管理與成人枕頭相同，未對枕芯的材質及結構管理，從而使用嬰兒枕頭造成窒息事件偶有所聞。

另外，為維護嬰兒的生命安全，品質部分送請全國公證檢驗股份有限公司依CNS15290進行檢測，檢測項目，游離甲醛，偶氮染料，有機錫等，本次檢查結果有7件完全符合規定，有23件不符合規定，抽驗不合格件數頗多。

不符合規定之市售嬰兒枕，已由主管機關經濟部依法進行後續處理，加強對網路零售業網路交易的管理，以符合商品標示法及商品檢驗法的相關規定。違者將裁處20萬至2百萬新台幣。

張英美表示，網路販售的嬰兒枕不合格比率頗高，並涉及逃檢及漏檢。業者一再宣稱可以仰睡及趴睡時，其實嬰兒枕無法讓嬰兒熟睡時口鼻通暢、散熱，業者不得宣稱功用可以防窒息，不得為不實的醫療效果宣稱，嬰兒枕對於嬰兒的危害須慎重處理。

張英美建議嬰兒枕芯的材質應納入CNS 15503「兒童用品一般安全要求」之物理性安全要求，以維護嬰兒之安全。至於顆粒式的枕頭，萬一布包破掉，小朋友有吞食的危險，需檢查顆粒狀的枕芯檢查裡面的小物件會不會掉落出來。

【更多精采內容，詳見

嬰兒國健署
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

全台發燒好熱！ 北高兩地同時飆出36.9度

2019-07-15 14:11

開山里登革熱疫情爆紅 業者每戶送防蚊液祝早日除疫

2019-07-15 13:48

颱風丹娜絲最快今晚形成 周三周四最靠近台灣慎防大雨

2019-07-15 09:08

拒絕惡房東！張淑晶再化名「租屋Jakie」 5大坑殺手法揭密

2019-07-15 11:19

郭台銘帶動男性整容 注射玻尿酸栓塞慘不忍睹

2019-07-15 14:20

傷心夜半驚醒易得呼吸中止症 醫：比一般人高出4倍

2019-07-15 14:16

小孩放暑假用父母手機買8萬多元虛擬貨幣 家長氣炸了！

2019-07-15 14:08

暑假旅遊去日本 內行人推薦好去處

2019-07-15 13:36

咬合不正遭嘲笑 就醫不止治療心理也防疾病

2019-07-15 12:04

可享冷氣、wifi所以不支薪？餐廳招募條件網友狂酸：去吃飯可免錢嗎？

2019-07-15 12:00

保護白海豚！ 環團今檢舉離岸風電業者疑違反環評法

2019-07-15 11:19

影／環團籲建立合理監督機制 別拿白海豚開玩笑

2019-07-15 10:36

我「被智慧了」？智慧城市隱藏的不安

2019-07-15 10:22

女消防員巧思改良搬運毯 提高危急患者存活率

2019-07-15 09:56

冰箱食物媽媽捨不得丟 六歲女兒吃了上吐下瀉高燒不退

2019-07-15 09:40

要搶要快！ 中秋連假離島航線今天上午開放訂位

2019-07-15 09:37

喝個飲料心好累？木瓜牛乳放久變苦還結塊是為啥

2019-07-15 08:36

低壓周三起逐漸接近台灣 沿海恐長浪戲水注意安全

2019-07-15 07:27

高溫上看38度！ 吳德榮：周三起天氣驟變

2019-07-15 07:18

2019暑假玩藝術 參加藝文團體好fun

2019-07-15 03:10

樂齡音樂坊 長笛曲調助長者解悶

2019-07-15 03:10

健康你我他／冰手帕、淡香氛 工作也清爽

2019-07-15 00:16

吃硒能抗癌？ 刻意恐有反效果

2019-07-15 00:13

聯合報舊社改建…「聯合。大於」有故事的大樓

2019-07-15 00:10

醫病天地／敷貼三伏貼 配合事項不可少

2019-07-15 00:03

健康名人堂／用對輔具 老年生活也時尚

2019-07-15 00:00

照顧者當志工 陪失智長輩上課

2019-07-14 23:54

醫病天地／語言治療 聲帶長繭免挨刀

2019-07-14 23:51

法規20年未修 物理治療師長照服務 竟恐違法？

2019-07-14 23:49

處方貼布也是藥 貼布、藥膏、止痛藥...併用恐超量

2019-07-14 23:48

年處方7100萬片 國人超愛痠痛貼布

2019-07-14 23:44

丹娜絲最快今成颱 周三起變天

2019-07-14 23:44

消費案件申訴 網購占多數

2019-07-14 23:14

高血壓藥物恐致病 處方箋忌改變

2019-07-14 23:05

舊衣再造成時尚 食材再製可重生

2019-07-14 21:03

秋行軍蟲入侵全台僅剩嘉義市沒淪陷 農委會說原因

2019-07-14 20:45

推廣全球母乳餵養 日省10億美元

2019-07-14 20:43

器捐展現大愛 協調師：應有配套作到生死兩相安

2019-07-14 20:20

他打掃倉庫意外挖到「老婆私房錢」 網一面倒勸：拿了記得報平安…

2019-07-14 20:00
看更多

熱門文章

丹娜絲颱風最快明晚生成 影響花東及南部天氣

2019-07-14 17:47

高溫上看38度！ 吳德榮：周三起天氣驟變

2019-07-15 07:18

颱風丹娜絲最快今晚形成 周三周四最靠近台灣慎防大雨

2019-07-15 09:08

治療師提供長照服務 竟是遊走於「違法」邊緣

2019-07-14 18:56

人妻林心如化身性感黑天鵝 小露美胸正翻電影節紅毯

2019-07-14 17:17

踏青拍美照！大坑4號步道「垂直天梯」眺望台中市景

2019-07-14 16:14

苗栗140縣道石虎路殺熱區 再傳成年母石虎路殺憾事

2019-07-14 16:09

冰箱食物媽媽捨不得丟 六歲女兒吃了上吐下瀉高燒不退

2019-07-15 09:40

秋行軍蟲入侵全台僅剩嘉義市沒淪陷 農委會說原因

2019-07-14 20:45

有黑點芒果不能吃 南市府：假消息

2019-07-14 17:36

唐綺陽星座運勢週報：魔羯改性格桃花出現 射手金錢卡關

2019-07-15 07:33

丹娜絲最快今成颱 周三起變天

2019-07-14 23:44

芒果表面輕微受損還能吃 若變色變味要快丟

2019-07-14 15:32

痠痛貼布也是藥 濫用恐致死

2019-07-14 22:07

每日星座運勢／金牛幕後英雄有收成 賺錢需要周旋

2019-07-15 00:00

外送月入10萬沒問題？ 外送員：要拿命去拚

2019-07-15 09:39

台灣人愛痠痛貼布 健保年處方7千萬片可繞台灣6圈

2019-07-14 22:06

溫布頓網球錦標賽冠軍約克維奇、哈蕾普都戴什麼表？

2019-07-15 05:01

高雄「飢餓三十」因流感提前解散 活動前有人已發病

2019-07-14 17:24

法規20年未修 物理治療師長照服務 竟恐違法？

2019-07-14 23:49

長榮地勤猛爆性心肌炎 醫：感冒治療久未癒就要注意

2019-07-14 18:55

【女性心聲】柯孟君／鬼針草

2019-07-15 06:00

愛誇獎、講話沒重點！心機鬼最常說的4句話 身旁一定有這種人

2019-07-14 19:20

喝個飲料心好累？木瓜牛乳放久變苦還結塊是為啥

2019-07-15 08:36

【我見我思】謝博光／看見年輕人的好

2019-07-15 06:00

女消防員巧思改良搬運毯 提高危急患者存活率

2019-07-15 09:56

【生活見聞】晴竹／夜聽古琴

2019-07-15 06:00

低壓周三起逐漸接近台灣 沿海恐長浪戲水注意安全

2019-07-15 07:27

菲國低壓帶可能形成熱帶系統 不排除變颱風

2019-07-14 15:32

沒去過RICHARD MILLE尚蒂伊車展 別說你懂法國上流社會日常

2019-07-14 15:52

年處方7100萬片 國人超愛痠痛貼布

2019-07-14 23:44

酷航再推出促銷 單程機票1688元起

2019-07-15 12:11

中部最大七星級寵物旅館「沃夫」開館營運

2019-07-14 18:23

新竹人準備衝！ 高雄人氣甜點「猜心泡芙」7月19日將快閃10天

2019-07-15 11:19

石虎又遭路殺 「非減速就可解決」

2019-07-14 23:20

英研究：低收入者易用高熱量食物紓壓 身材較胖

2019-07-15 12:36

喝好水得50萬獎金！Coway冰溫瞬熱飲水機新上市

2019-07-14 19:38

這親子餐廳居然有旋轉木馬 小朋友哭喊：不想回家！

2019-07-14 17:21

感冒腸病毒可治癌？ 研究：效果佳

2019-07-14 17:59

郭台銘帶動男性整容 注射玻尿酸栓塞慘不忍睹

2019-07-15 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top