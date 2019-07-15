嬰兒宜仰睡 嬰兒枕增致死風險

2019-07-15 14:05 台灣醒報 記者林怡均╱台北報導



王德明消保官示範嬰兒床枕頭擺放位置。（photo by林怡均／台灣醒報） 分享 facebook

「一歲以下嬰兒盡量仰睡，不要使用嬰兒枕，牀旁也不要使用鬆軟的物件，以避免嬰兒發生窒息的情形。」，行政院張英美消保官表示，消保處5月至6月購樣30件市售嬰兒枕，發現在商品標示部分有23件(網路18件)不符合織品標示基準，11(網路10件)未標示商品檢驗標識，要求經濟部與衛福部協助督導改進。

為符合家長重視嬰兒頭型的觀念，市售嬰兒枕大都為周邊蓬鬆凸起，中間凹陷的設計。然而業者不可以標明枕頭適合側睡或趴睡，國健署表明，趴睡沒有特殊醫療效果，宜參考國健署宣導「嬰兒宜仰睡」之用語。

而國內對嬰兒枕之管理與成人枕頭相同，未對枕芯的材質及結構管理，從而使用嬰兒枕頭造成窒息事件偶有所聞。

另外，為維護嬰兒的生命安全，品質部分送請全國公證檢驗股份有限公司依CNS15290進行檢測，檢測項目，游離甲醛，偶氮染料，有機錫等，本次檢查結果有7件完全符合規定，有23件不符合規定，抽驗不合格件數頗多。

不符合規定之市售嬰兒枕，已由主管機關經濟部依法進行後續處理，加強對網路零售業網路交易的管理，以符合商品標示法及商品檢驗法的相關規定。違者將裁處20萬至2百萬新台幣。

張英美表示，網路販售的嬰兒枕不合格比率頗高，並涉及逃檢及漏檢。業者一再宣稱可以仰睡及趴睡時，其實嬰兒枕無法讓嬰兒熟睡時口鼻通暢、散熱，業者不得宣稱功用可以防窒息，不得為不實的醫療效果宣稱，嬰兒枕對於嬰兒的危害須慎重處理。

張英美建議嬰兒枕芯的材質應納入CNS 15503「兒童用品一般安全要求」之物理性安全要求，以維護嬰兒之安全。至於顆粒式的枕頭，萬一布包破掉，小朋友有吞食的危險，需檢查顆粒狀的枕芯檢查裡面的小物件會不會掉落出來。

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