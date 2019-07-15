單原子三價鐵 可有效回收溫室氣體

2019-07-15 14:44 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



由陳浩銘帶領的研究團隊發現，用「單原子三價鐵」可有效將二氧化碳轉換為可製備燃料的一氧化碳，減少大氣中二氧化碳。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

全球暖化有解？台大化學系研究團隊近日發表新技術，用「單原子三價鐵」將二氧化碳以低耗能、高效率的方式轉換成一氧化碳，降低大氣中溫室氣體含量。科技部政務次長謝達斌表示，透過新型態的催化劑，可以有效增加碳回收效率，未來還可以應用在火力發電碳回收，商機無限。

低耗能催化劑

台大化學系副教授陳浩銘表示，在溫室效應旺盛導致氣候異常下，如何將大氣中二氧化碳減少是現在最熱門的話題。近年來利用太陽能、風能等潔淨能源所產生的電能，將二氧化碳還原成一氧化碳，再進一步轉換成燃料的方法備受關注，可以達成溫室氣體減量，並將二氧化碳回收再利用。

但是以往研究在操作此還原反應時，會需要高耗能的高電壓，而且反應中的催化劑多為昂貴的貴金屬（金、銀、鈀等），所以成本會很高。另外，如果利用較便宜的銅做為催化劑，雖然可以進行實驗，但實驗最終產物複雜，需要純化為人類需要的資源還需要更進一步處理，仍然無法提高效率。

不過歷經3年不斷嘗試，陳浩銘團隊實驗後發現，他們可以透過「單原子三價鐵」作為催化劑，讓還原的過程變得更加快速。他們透過實驗發現，三價鐵的還原可以比以往用金、銀做為催化劑的製程減少約3分之2到4分之3的能源。

與高碳排來源結合減碳

他提到，以往工業製程中，多半著重催化劑的「結構」（不同物質性質），但現在從植物光合作用發現，很多重要的反應其實是「特定價位的單原子」所進行。因此團隊跟日本、瑞士的同步輻射中心研究合作，還自行研發「臨場X光吸收光譜分析技術」，讓實驗可以更順利進行、方便觀察。

陳浩銘也說，由於火力發電廠煙囪會排放高濃度二氧化碳，他們希望可以跟火力發電廠合作，讓大氣中二氧化碳真正進入碳能源循環，減緩溫室效應。

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