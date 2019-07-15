咬合不正遭嘲笑 就醫不止治療心理也防疾病

2019-07-15 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



咬合不正非常常見，台北榮總的調查推估盛行率高達63.2、即六成以上民眾都有牙齒咬合不正的問題，只是程度輕重不一，很多人也不在意或不願矯正。咬合不正雖然不是一種「病」，很多人也以為只是單純的影響外觀，不過牙醫師強調，咬合不正對人生理與心理上都會造成不良影響。奇美醫院台南永康院區表示，咬合不正是很常見的狀況，平均每天一人以上到牙醫部求診。

奇美醫學中心牙醫部一般牙科主治醫師蔡玉鈴表示，牙齒排列擁擠，容易食物殘渣堆積在相互交錯重疊的牙齒間，清潔不易而提高蛀牙及牙周病發生率，也會有咬合或牙齦外傷問題， 更可能因為外觀遭人嘲笑，影響自信，建議儘可能在20歲以下進行牙齒矯正，效果最好也可以盡早避免不良的影響。

她說，咬合不是發育問題，牙齒排列不整齊只是其中一種情況。咬合不正是很多原因影響發育而呈現出來的結果，其中包括基因遺傳，舌頭、口呼吸或口腔不良習癖等環境因素及胚胎發育時受到放射線或藥物干擾等特殊因素。

蔡玉鈴舉出實際案例，一名15歲呂姓高一男生因牙齒排列擁擠到門診求診，檢查發現牙齒向外延伸暴出且深咬，下顎後縮長期造成咬合干擾無法正常咀嚼進食，常無法做好口腔清潔造成牙齦發炎。

蔡玉鈴指出，經過兩年半矯正治療，咬合不正的情況及外觀都得到明顯地改善，牙周狀況也恢復健康，可盡情享受美食。」

呂姓學生即將就讀大學，今天由家長陪同到醫院感謝蔡玉鈴， 他表示，矯正以後對自己的外觀更有自信，而食物消化與發音都變得更好，建議有類似的狀況的人盡早治療。

蔡玉鈴表示，前突的門牙或是排列偏離到正常齒列以外的牙齒，相對容易受到外傷碰撞而斷裂，也容易咬到嘴唇或臉頰而造成口腔黏膜受傷。咬合不正不僅會造成顳顎關節發育異常，也會影響發音及咀嚼功能，甚至引起腸胃功能障礙。

而「暴牙」或「戽斗」的小朋友也容易因為外型的不美觀，受到同儕的嘲笑鄙視，產生自卑感、不安等心理障礙。排列不整齊牙齒經過齒顎矯正治療後，可獲得美觀的齒列，減少食物殘渣堆積死角和降低刷牙的困難度，進而減少蛀牙及牙周病的發生率。

經由矯正治療後，上下齒列除了排整齊之外，可獲得良好的咬合關係，減少牙齒外傷的機率，改善發音及減少講話漏風等問題，也可恢復正常的咀嚼功能，而食物經過牙齒的細嚼慢嚥，也更能促進腸胃吸收。再者，透過矯正治療，病人不美觀的地方得到改善，更可增進病人自信心。

蔡玉鈴呼籲，齒列擁擠提早接受矯正治療不僅可以將牙齒排列整齊，獲得美觀及改善咬合，也可以恢復牙齒應有的功能與健康，甚至增進病人的自信心。