親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓蔡對決成形！ 「經濟」是2020戰局關鍵

反送中「沙田商場大亂鬥」！傳北京強硬拒絕林鄭辭職

咬合不正遭嘲笑 就醫不止治療心理也防疾病

2019-07-15 12:04聯合報 記者周宗禎╱即時報導

咬合不正非常常見，台北榮總的調查推估盛行率高達63.2、即六成以上民眾都有牙齒咬合不正的問題，只是程度輕重不一，很多人也不在意或不願矯正。咬合不正雖然不是一種「病」，很多人也以為只是單純的影響外觀，不過牙醫師強調，咬合不正對人生理與心理上都會造成不良影響。奇美醫院台南永康院區表示，咬合不正是很常見的狀況，平均每天一人以上到牙醫部求診。

奇美醫學中心牙醫部一般牙科主治醫師蔡玉鈴表示，牙齒排列擁擠，容易食物殘渣堆積在相互交錯重疊的牙齒間，清潔不易而提高蛀牙及牙周病發生率，也會有咬合或牙齦外傷問題， 更可能因為外觀遭人嘲笑，影響自信，建議儘可能在20歲以下進行牙齒矯正，效果最好也可以盡早避免不良的影響。

她說，咬合不是發育問題，牙齒排列不整齊只是其中一種情況。咬合不正是很多原因影響發育而呈現出來的結果，其中包括基因遺傳，舌頭、口呼吸或口腔不良習癖等環境因素及胚胎發育時受到放射線或藥物干擾等特殊因素。

蔡玉鈴舉出實際案例，一名15歲呂姓高一男生因牙齒排列擁擠到門診求診，檢查發現牙齒向外延伸暴出且深咬，下顎後縮長期造成咬合干擾無法正常咀嚼進食，常無法做好口腔清潔造成牙齦發炎。

蔡玉鈴指出，經過兩年半矯正治療，咬合不正的情況及外觀都得到明顯地改善，牙周狀況也恢復健康，可盡情享受美食。」

呂姓學生即將就讀大學，今天由家長陪同到醫院感謝蔡玉鈴， 他表示，矯正以後對自己的外觀更有自信，而食物消化與發音都變得更好，建議有類似的狀況的人盡早治療。

蔡玉鈴表示，前突的門牙或是排列偏離到正常齒列以外的牙齒，相對容易受到外傷碰撞而斷裂，也容易咬到嘴唇或臉頰而造成口腔黏膜受傷。咬合不正不僅會造成顳顎關節發育異常，也會影響發音及咀嚼功能，甚至引起腸胃功能障礙。

而「暴牙」或「戽斗」的小朋友也容易因為外型的不美觀，受到同儕的嘲笑鄙視，產生自卑感、不安等心理障礙。排列不整齊牙齒經過齒顎矯正治療後，可獲得美觀的齒列，減少食物殘渣堆積死角和降低刷牙的困難度，進而減少蛀牙及牙周病的發生率。

經由矯正治療後，上下齒列除了排整齊之外，可獲得良好的咬合關係，減少牙齒外傷的機率，改善發音及減少講話漏風等問題，也可恢復正常的咀嚼功能，而食物經過牙齒的細嚼慢嚥，也更能促進腸胃吸收。再者，透過矯正治療，病人不美觀的地方得到改善，更可增進病人自信心。

蔡玉鈴呼籲，齒列擁擠提早接受矯正治療不僅可以將牙齒排列整齊，獲得美觀及改善咬合，也可以恢復牙齒應有的功能與健康，甚至增進病人的自信心。

咬合不正通常要經過兩年以上時間矯正，治療期間清潔非常重要，依治療的困難程度、不同醫院通常需要費用10到15萬元，健保目前不給付必須自費。

牙齒矯正前後比較，外觀就有明顯變化，上排是未矯正狀況。記者周宗禎/攝影
牙齒矯正前後比較，外觀就有明顯變化，上排是未矯正狀況。記者周宗禎/攝影
分享
呂姓學生拿著治療前的牙齒模型，與治療後照。記者周宗禎/攝影
呂姓學生拿著治療前的牙齒模型，與治療後照。記者周宗禎/攝影
分享
呂姓學生牙齒矯正前，上排牙齒明顯突出。記者周宗禎/攝影
呂姓學生牙齒矯正前，上排牙齒明顯突出。記者周宗禎/攝影
分享
呂姓學生感謝醫師蔡玉鈴矯正牙齒。記者周宗禎/攝影
呂姓學生感謝醫師蔡玉鈴矯正牙齒。記者周宗禎/攝影
分享
呂姓學生牙齒矯正後外觀就有明顯變化，咬合也恢復正常。記者周宗禎/攝影
呂姓學生牙齒矯正後外觀就有明顯變化，咬合也恢復正常。記者周宗禎/攝影
分享

牙齒牙醫蛀牙
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

颱風丹娜絲最快今晚形成 周三周四最靠近台灣慎防大雨

2019-07-15 09:08

高溫上看38度！ 吳德榮：周三起天氣驟變

2019-07-15 07:18

拒絕惡房東！張淑晶再化名「租屋Jakie」 5大坑殺手法揭密

2019-07-15 11:19

可享冷氣、wifi所以不支薪？餐廳招募條件網友狂酸：去吃飯可免錢嗎？

2019-07-15 12:00

保護白海豚！ 環團今檢舉離岸風電業者疑違反環評法

2019-07-15 11:19

影／環團籲建立合理監督機制 別拿白海豚開玩笑

2019-07-15 10:36

我「被智慧了」？智慧城市隱藏的不安

2019-07-15 10:22

女消防員巧思改良搬運毯 提高危急患者存活率

2019-07-15 09:56

冰箱食物媽媽捨不得丟 六歲女兒吃了上吐下瀉高燒不退

2019-07-15 09:40

要搶要快！ 中秋連假離島航線今天上午開放訂位

2019-07-15 09:37

喝個飲料心好累？木瓜牛乳放久變苦還結塊是為啥

2019-07-15 08:36

低壓周三起逐漸接近台灣 沿海恐長浪戲水注意安全

2019-07-15 07:27

2019暑假玩藝術 參加藝文團體好fun

2019-07-15 03:10

樂齡音樂坊 長笛曲調助長者解悶

2019-07-15 03:10

健康你我他／冰手帕、淡香氛 工作也清爽

2019-07-15 00:16

吃硒能抗癌？ 刻意恐有反效果

2019-07-15 00:13

聯合報舊社改建…「聯合。大於」有故事的大樓

2019-07-15 00:10

醫病天地／敷貼三伏貼 配合事項不可少

2019-07-15 00:03

健康名人堂／用對輔具 老年生活也時尚

2019-07-15 00:00

照顧者當志工 陪失智長輩上課

2019-07-14 23:54

醫病天地／語言治療 聲帶長繭免挨刀

2019-07-14 23:51

法規20年未修 物理治療師長照服務 竟恐違法？

2019-07-14 23:49

處方貼布也是藥 貼布、藥膏、止痛藥...併用恐超量

2019-07-14 23:48

年處方7100萬片 國人超愛痠痛貼布

2019-07-14 23:44

丹娜絲最快今成颱 周三起變天

2019-07-14 23:44

消費案件申訴 網購占多數

2019-07-14 23:14

高血壓藥物恐致病 處方箋忌改變

2019-07-14 23:05

舊衣再造成時尚 食材再製可重生

2019-07-14 21:03

秋行軍蟲入侵全台僅剩嘉義市沒淪陷 農委會說原因

2019-07-14 20:45

推廣全球母乳餵養 日省10億美元

2019-07-14 20:43

器捐展現大愛 協調師：應有配套作到生死兩相安

2019-07-14 20:20

他打掃倉庫意外挖到「老婆私房錢」 網一面倒勸：拿了記得報平安…

2019-07-14 20:00

愛誇獎、講話沒重點！心機鬼最常說的4句話 身旁一定有這種人

2019-07-14 19:20

治療師提供長照服務 竟是遊走於「違法」邊緣

2019-07-14 18:56

長榮地勤猛爆性心肌炎 醫：感冒治療久未癒就要注意

2019-07-14 18:55

感冒腸病毒可治癌？ 研究：效果佳

2019-07-14 17:59

丹娜絲颱風最快明晚生成 影響花東及南部天氣

2019-07-14 17:47

有黑點芒果不能吃 南市府：假消息

2019-07-14 17:36

高雄「飢餓三十」因流感提前解散 活動前有人已發病

2019-07-14 17:24
看更多

熱門文章

丹娜絲颱風最快明晚生成 影響花東及南部天氣

2019-07-14 17:47

高溫上看38度！ 吳德榮：周三起天氣驟變

2019-07-15 07:18

颱風丹娜絲最快今晚形成 周三周四最靠近台灣慎防大雨

2019-07-15 09:08

別再喝瓶裝水了！研究證實：塑膠微粒 比自來水多22倍

2019-07-14 14:25

治療師提供長照服務 竟是遊走於「違法」邊緣

2019-07-14 18:56

宋慧喬撇情傷頂煙燻妝挺Chaumet珠寶展 比美「花木蘭」劉亦菲公主造型

2019-07-14 14:24

人妻林心如化身性感黑天鵝 小露美胸正翻電影節紅毯

2019-07-14 17:17

踏青拍美照！大坑4號步道「垂直天梯」眺望台中市景

2019-07-14 16:14

苗栗140縣道石虎路殺熱區 再傳成年母石虎路殺憾事

2019-07-14 16:09

秋行軍蟲入侵全台僅剩嘉義市沒淪陷 農委會說原因

2019-07-14 20:45

有黑點芒果不能吃 南市府：假消息

2019-07-14 17:36

冰箱食物媽媽捨不得丟 六歲女兒吃了上吐下瀉高燒不退

2019-07-15 09:40

唐綺陽星座運勢週報：魔羯改性格桃花出現 射手金錢卡關

2019-07-15 07:33

告別陳爸 副總統陳建仁：陳爸沒走 人人都可化身陳爸

2019-07-14 13:29

丹娜絲最快今成颱 周三起變天

2019-07-14 23:44

芒果表面輕微受損還能吃 若變色變味要快丟

2019-07-14 15:32

痠痛貼布也是藥 濫用恐致死

2019-07-14 22:07

外送月入10萬沒問題？ 外送員：要拿命去拚

2019-07-15 09:39

台灣人愛痠痛貼布 健保年處方7千萬片可繞台灣6圈

2019-07-14 22:06

每日星座運勢／金牛幕後英雄有收成 賺錢需要周旋

2019-07-15 00:00

溫布頓網球錦標賽冠軍約克維奇、哈蕾普都戴什麼表？

2019-07-15 05:01

高雄「飢餓三十」因流感提前解散 活動前有人已發病

2019-07-14 17:24

法規20年未修 物理治療師長照服務 竟恐違法？

2019-07-14 23:49

長榮地勤猛爆性心肌炎 醫：感冒治療久未癒就要注意

2019-07-14 18:55

穿「超低胸」亮片裝 正妹部落客火辣比拚夏于喬「人魚」造型

2019-07-14 14:35

愛誇獎、講話沒重點！心機鬼最常說的4句話 身旁一定有這種人

2019-07-14 19:20

喝個飲料心好累？木瓜牛乳放久變苦還結塊是為啥

2019-07-15 08:36

【女性心聲】柯孟君／鬼針草

2019-07-15 06:00

臉上痣變大 竟是皮膚癌

2019-07-14 13:19

【我見我思】謝博光／看見年輕人的好

2019-07-15 06:00

女消防員巧思改良搬運毯 提高危急患者存活率

2019-07-15 09:56

低壓周三起逐漸接近台灣 沿海恐長浪戲水注意安全

2019-07-15 07:27

上半年水果出口值抵去年一整年 陳吉仲：不是政治訂單

2019-07-14 13:36

【生活見聞】晴竹／夜聽古琴

2019-07-15 06:00

菲國低壓帶可能形成熱帶系統 不排除變颱風

2019-07-14 15:32

年處方7100萬片 國人超愛痠痛貼布

2019-07-14 23:44

沒去過RICHARD MILLE尚蒂伊車展 別說你懂法國上流社會日常

2019-07-14 15:52

中部最大七星級寵物旅館「沃夫」開館營運

2019-07-14 18:23

石虎又遭路殺 「非減速就可解決」

2019-07-14 23:20

喝好水得50萬獎金！Coway冰溫瞬熱飲水機新上市

2019-07-14 19:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top