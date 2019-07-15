保護白海豚！ 環團今檢舉離岸風電業者疑違反環評法

2019-07-15 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環團今天赴環保署，檢舉海洋風力發電股份有限公司在苗栗設立離岸風電工程，質疑沒有依照環境影響說明書中，要求離岸風機發電機組打樁期間設置鯨豚觀察員規定，認為業者沒有遵守環評承諾違法施工，涉違反環評法，一行人向環保署遞交公民告知函。

環保署督察總隊中區大隊副大隊長施勝鈞代表環保署接受陳情。他表示，金融觀測團與觀測員到現場進行相關打樁工作，環保署已有相關掌握，也正在處理該案，若業者涉違反環評法，將依環評法第23條相關規定，對業者進行處分，環保署會依法盡速辦理，其他相關環評監督工作也會努力善盡環保署的責任。

台灣蠻野心足生台協會理事長陳秉亨表示，台灣白海豚的族群數量剩不到60隻，是台灣極度瀕危的物種，就算維持現在的環境品質什麼都不做的狀況，台灣白海豚還是會邁向滅絕的命運，這也是為什麼要保育白海豚，我們要做的要比現在更多。

陳秉亨表示，環評承諾對開發商來說是最低的環評標準，環團意外發現，開發商連最低的環評標準，就是在施工期間要派鯨豚觀察員注意是否有鯨豚靠近現場，避免施工噪音對鯨豚造成影響，竟連最基本的步驟都沒有做到。

台灣蠻野心足生態協會律師李菁琪表示，環說書中要求開發單位在打樁期間要設置鯨豚觀察員，打樁開始前，觀察員要先確認警戒區內至少一分鐘無鯨豚活動；打樁時若發現鯨豚進入警戒，施工單位應該立即停止打樁，等鯨豚離開30分鐘後，在漸進式回復正常打樁力道。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬表示，現在的廠商進行的活動，沒有達到當初環評承諾，就是明顯違法，當時離岸風電通過環評時，用的是最低的措施，相信這次是冰山一角。