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保護白海豚！ 環團今檢舉離岸風電業者疑違反環評法

2019-07-15 11:19聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

環團今天赴環保署，檢舉海洋風力發電股份有限公司在苗栗設立離岸風電工程，質疑沒有依照環境影響說明書中，要求離岸風機發電機組打樁期間設置鯨豚觀察員規定，認為業者沒有遵守環評承諾違法施工，涉違反環評法，一行人向環保署遞交公民告知函。

環保署督察總隊中區大隊副大隊長施勝鈞代表環保署接受陳情。他表示，金融觀測團與觀測員到現場進行相關打樁工作，環保署已有相關掌握，也正在處理該案，若業者涉違反環評法，將依環評法第23條相關規定，對業者進行處分，環保署會依法盡速辦理，其他相關環評監督工作也會努力善盡環保署的責任。

台灣蠻野心足生台協會理事長陳秉亨表示，台灣白海豚的族群數量剩不到60隻，是台灣極度瀕危的物種，就算維持現在的環境品質什麼都不做的狀況，台灣白海豚還是會邁向滅絕的命運，這也是為什麼要保育白海豚，我們要做的要比現在更多。

陳秉亨表示，環評承諾對開發商來說是最低的環評標準，環團意外發現，開發商連最低的環評標準，就是在施工期間要派鯨豚觀察員注意是否有鯨豚靠近現場，避免施工噪音對鯨豚造成影響，竟連最基本的步驟都沒有做到。

台灣蠻野心足生態協會律師李菁琪表示，環說書中要求開發單位在打樁期間要設置鯨豚觀察員，打樁開始前，觀察員要先確認警戒區內至少一分鐘無鯨豚活動；打樁時若發現鯨豚進入警戒，施工單位應該立即停止打樁，等鯨豚離開30分鐘後，在漸進式回復正常打樁力道。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬表示，現在的廠商進行的活動，沒有達到當初環評承諾，就是明顯違法，當時離岸風電通過環評時，用的是最低的措施，相信這次是冰山一角。

文魯彬表示，環保署應該建立機制，離岸風電外資非常多，凡是跟稍微阻礙開發，政府都不願意碰觸，讓台灣白海豚受到很多威脅。業者應該立刻停工，若確定廠商有能力、有意願作好各種防護措施，才讓其復工。

環團上午在環保署大門口舉行風機業者別拿白海豚開玩笑記者會，彰化縣環境保護聯盟執行...
環團上午在環保署大門口舉行風機業者別拿白海豚開玩笑記者會，彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君與台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬等人都發言，呼籲環保署建立符合政府機關與環團可以監督的機制。記者蘇健忠／攝影
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環評鯨豚環保署
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