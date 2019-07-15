冰箱食物媽媽捨不得丟 六歲女兒吃了上吐下瀉高燒不退

2019-07-15 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一位媽媽因為家裡冰箱壞了，為了把冰箱剩餘的食物盡快清掉，就隨意拿給六歲女兒吃。卻因此感染沙門氏菌高燒不退、上吐下瀉、且持續腹痛數日，抽血報告發現白血球及急性發炎指數都非常高，必須住院。

醫師呼籲，染沙門氏菌好發於夏天，且時常附著於食物上，再加上小朋友抵抗力較弱，因此較易被感染引發腸胃不適。但沙門氏菌腸炎雖可怕，卻是可以預防。家長平常應多注意孩童的衛生習慣，養成用餐前、如廁後勤洗手的好習慣，避免食用未煮熟或不潔的食物飲水。

長安醫院小兒科醫師陳震南指出，經先使用抗生素治療，後做尿液細菌培養，證實是沙門氏菌腸炎。透過靜脈注射抗生素，治療3~4天即出院回家，目前癒後狀況良好。

他說，正常的尿液是淡黃色、非常清澈，只要超出這樣的顏色、形態，都有可能是身體的警訊。女童尿液呈綠色，可能代表食物中含有染料，尤其是顏色鮮豔的食用染料、服用藥物，如某些胃藥、抗焦慮劑，或是細菌所引起的尿路感染。

陳震南說，沙門氏桿菌屬於糞口傳染的疾病，常見於蛋製品、肉製品及乳製品，約有9成的民眾誤食沙門氏桿菌後，會出現急性腸胃炎，症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹部絞痛、發燒等情形。