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要搶要快！ 中秋連假離島航線今天上午開放訂位

2019-07-15 09:37聯合報 記者曹悅華╱即時報導

今年中秋假期有三天連假，交通部民航局表示，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1354架次，計11萬2362個座位數，今天上午9時起開放訂位。

民航局說，今年中秋假期自9月13日（周五）至9月15日（周日），民航局規畫自9月12日（周四）至9月16日（周一）為航空疏運期，共計五天。

民航局表示，中秋連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規畫加開班機及放大機型因應需求。

在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖－金門航線）共提供726架次、5萬7152個座位數；金門航線498架次、4萬6524個座位數；馬祖航線130架次、8686個座位數；三個離島航線共計提供1354架次、11萬2362個座位數，後續也將視需求狀況適時增班。

民航局說，此次中秋連假，於尖峰時段9月12日至9月14日台灣出發往離島方向，以及9月14日至9月16日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，讓有限之空運資源獲得更有效利用，提醒民眾務必留意。

民航局表示，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身的權益。

今年中秋假期有三天連假，交通部民航局表示，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1...
今年中秋假期有三天連假，交通部民航局表示，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1354架次，計11萬2362個座位數，今天上午9時起開放訂位。記者楊德宜／攝影
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航線民航局金門
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