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颱風丹娜絲最快今晚形成 周三周四最靠近台灣慎防大雨

2019-07-15 09:08聯合報 記者曹悅華╱即時報導

菲律賓東方海面低壓帶最快今天增強為颱風丹娜絲，預計周三、周四最接近。本報資料照片
菲律賓東方海面低壓帶最快今天增強為颱風丹娜絲，預計周三、周四最接近。本報資料照片
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今天各地多雲到晴，山區及近山區平地留意午後雷陣雨。中央氣象局表示，菲律賓東方海面低氣壓，最快今晚增強為輕度颱風丹娜絲（Danas，菲律賓命名，意思為經驗），預估周三、周四最接近台灣，東半部和南部慎防局部大雨。

氣象預報員張承傳說，今天天氣與昨天類似，仍是多雲到晴，不過不會像昨天出現極端高溫，各地高溫落在33到35度之間，只有花東縱谷、台東南端和台北留意36度以上高溫，「是很基本的夏天溫度」。

氣象局上午發布高溫資訊，受到西南風沉降影響，今中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，台北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

張承傳說，今天各地山區、近山區平地要留意午後雷陣雨，至於今年第五號颱風丹娜絲是否生成，最快今天明朗。

張承傳說，目前菲律賓東方海面的低氣壓有成颱機率，結構在組織之中，不過速度沒那麼快，到了南海後強度可能會再增加。預計周三、周四是最接近台灣的時候，東半部跟南部要留意局部大雨，是否到豪雨等級則要再觀察。

張承傳說，周四後受到低壓帶影響，偏南風，南邊天氣較不穩定，南部跟東半部繼續有雨到周末，且同樣有局部大雨發生機率，只是周三和周四訊號更為明顯，提醒民眾出門務必攜帶雨具。

周三、周四南部及東半部沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

高溫氣象局颱風
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