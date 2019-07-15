低壓周三起逐漸接近台灣 沿海恐長浪戲水注意安全

2019-07-15 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



天氣風險公司氣象主播賴忠瑋表示，預計今天仍然相當晴朗炎熱，台北、花蓮和台東仍然有可能出現36度以上的機會，其他地方也多有32到34度。今天要多補水份及注意防曬，中午最熱的時候盡量不要在陽光下從事劇烈運動，戶外工作者也要隨時注意身體是否感覺不適，適時讓身體散熱休息，以免中暑。另外今天北部山區還是會有局部午後熱對流發展的機會，前往山區還是要特別注意天氣變化。

這樣的天氣可以持續到明天，賴忠瑋表示，今明兩天主要還是受到西南風及太平洋高壓邊緣影響，西南風帶來暖濕空氣和悶熱的天氣，太平洋高壓的沉降氣流則為台灣帶來較穩定少雲的天空，日曬充足的結果就是溫度居高不下。

周三起天氣將逐漸出現變化，賴忠瑋表示，主要是目前在菲律賓東方有一個熱帶的低壓擾動，明天將逐漸橫越呂宋島，並為呂宋島及其南方群島帶來明顯風雨。周三從呂宋島西北方進入南海，接下來周四及周五將逐漸往偏北方向移動，可能往北北西或西北方向朝廣東或香港方向前進，這段期間也是此低氣壓最接近台灣的時候。

他說，明天下半天起台灣就會逐漸受到這個熱帶的低壓擾動影響，主要是外圍環流將逐漸為台灣帶來偏東風，周三至周五的東風會更加明顯，迎風面的東部將逐漸出現陣雨，越往東南部雨勢越明顯，並可能出現局部較大雨勢。另外沿海也要留意容易有長浪，前往海邊活動要特別注意安全。