高溫上看38度！ 吳德榮：周三起天氣驟變

2019-07-15 07:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天太平洋高壓影響，天氣大多晴朗、近午酷熱，花東縱谷及台東要防極高溫；各地皆應注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨，部分鄰近地區亦有受影響的機率。北部氣溫約在25至37度、中部25至35度、南部24至36度、東部24至38度。

明天天氣穩定，各地晴朗炎熱，皆應注意防曬、防中暑。唯山區午後仍有局部短暫陣雨的機率，影響範圍很小。

他說，周三東半部先轉變；周四其他地區亦轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，周五各地皆有降雨機率。不過要視熱帶系統的發展與動向，再作逐步修正。周六、周日熱帶系統遠離，天氣好轉，但午後對流機率提高。