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高溫上看38度！ 吳德榮：周三起天氣驟變

2019-07-15 07:18聯合報 記者曹悅華╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天太平洋高壓影響，天氣大多晴朗、近午酷熱，花東縱谷及台東要防極高溫；各地皆應注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨，部分鄰近地區亦有受影響的機率。北部氣溫約在25至37度、中部25至35度、南部24至36度、東部24至38度。

明天天氣穩定，各地晴朗炎熱，皆應注意防曬、防中暑。唯山區午後仍有局部短暫陣雨的機率，影響範圍很小。

他說，周三東半部先轉變；周四其他地區亦轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，周五各地皆有降雨機率。不過要視熱帶系統的發展與動向，再作逐步修正。周六、周日熱帶系統遠離，天氣好轉，但午後對流機率提高。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)及美國(GFS)模式，模擬周三20時地面圖顯示，熱帶系統大致還在巴士海峽一帶，但模擬的強度及位置每一報都有差異；模擬也顯示，此熱帶系統是在大的季風低壓環流內醞釀發展，由於缺乏足夠的觀測資料，其強度、結構甚至於路徑的模擬，各模式將會很分歧。昨天上午日本(JMA)認為已是熱帶性低氣壓，中央氣象局及美國(JTWC)則認為還不是。所以猜測未來什麼時候會被日本命名，已非科學判斷，且還有其他模式(加拿大CMC、日本JMA)模擬在台灣東側北上或通過台灣；既然大多數模式的模擬，路徑雖分歧但與台灣相距都不遠，持續觀察是必要的。

今天太平洋高壓影響，天氣大多晴朗、近午酷熱，花東縱谷及台東要防極高溫；各地皆應注...
今天太平洋高壓影響，天氣大多晴朗、近午酷熱，花東縱谷及台東要防極高溫；各地皆應注意防曬、防中暑。本報資料照片
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