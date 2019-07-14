痠痛貼布也是藥 濫用恐致死

2019-07-14 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



痠痛貼布、藥膏常見的成分為「非類固醇消炎藥」，包括雙氯芬酸、吲哚美辛及「水楊酸類」成分，如水楊酸甲酯、水楊酸鹽。國外曾有17歲田徑選手突然暴斃的案例，經解剖發現為「水楊酸中毒」，疑似使用大量的痠痛藥膏未能即時代謝因導致。藥師呼籲，痠痛貼布、藥膏及口服止痛藥不能併用，以免超量。

藥師沈采穎指出，痠痛貼布其實是「藥品」，有分中藥貼布與西藥貼布，市售以西藥成分貼布居多；很多民眾以為貼布「不是藥、沒有副作用」，因此在使用上並未遵從醫師或藥師指示使用，而是「哪裡痛就貼哪裡」，有些人為了迅速止痛，貼了貼布之後還會擦痠痛藥膏，甚至使用口服消炎止痛藥，以為可以快速緩解身體不適，卻忽略了這類產品可能會導致肝腎負擔增加，甚至有水楊酸累積過多的風險，不可不慎。

此外，有些人使用痠痛貼布，一片貼一整天或好幾天，沈采穎說，貼太久恐造成皮膚過敏，最好在貼上之後六小時內就要拿掉；使用時也須注意劑量，原則上局部痠痛可使用貼布，若大面積痠痛就會建議使用口服藥，不宜同時使用；此外，若使用大片貼布一天用一片，小片貼布一天最多三片，切忌肩膀也貼、背也貼，全身上下貼了一堆，以免造成健康負擔。

沈采穎提醒，西藥貼布也是「藥」，療效跟口服消炎止痛藥相同，消炎止痛成份會經皮膚吸收而達到作用，如果過量使用，水楊酸成分除了代謝不良之外，還可能會影響呼吸系統，造成生命安全疑慮，民眾使用時務必遵循醫師及藥師指示，切勿隨意在身上到處貼。

台北市立聯合醫院家醫科主治醫師姚偉明指出，痠痛貼布適合用在局部、小範圍的疼痛，經過皮膚吸收通常可針對局部疼痛較有效，一般而言，門診對於疼痛患者會先處方口服藥，若患者不適合使用口服藥，例如吃了無效、過敏或是肝腎功能較差，才會處方外用貼布。