台灣人愛痠痛貼布 健保年處方7千萬片可繞台灣6圈

2019-07-14 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



哪裡痠痛貼哪裡，國人超愛痠痛貼布，衛福部健保署統計，使用痠痛貼布人數與件數逐年增加，民國106年健保門診近72萬人使用非類固醇類痠痛貼布，全年開立7100多萬片，給付總額超過1億2千萬元，較102年增加近7%，處方數量成長近6%。

門診處方開立的痠痛貼布用量多可觀？若以一片貼布長度10公分計算，7,100多萬片全部攤平，可繞台灣約6圈。而7千多萬片僅為醫師在門診開立處方的貼布，還不包括民眾在藥局或出國自費購買其他痠痛貼布數量。

健保署統計，106年有71萬8千名患者在門診拿痠痛貼布，總片數7,100萬片，相當每位患者每年用量約100片。健保署分析發現，全年有2萬多名患者每人1年拿到貼布192片，這些大量使用疼痛貼布的族群以65歲以上患者最多，總計有1萬4千多人，占了7成。

健保署同步發現，近5成申請案不合理，有些患者的病歷紀錄甚至沒有肌肉骨骼系統症狀，也沒有使用痠痛貼布相關適應症。健保署於去年6月要求各院所加強改善管理，並對各院連續開立12個月處方貼布的人數與明細進行管控，結果去年7至11月較前年同期，門診處方貼布使用量下降近200萬片。

「銀髮族確實是痠痛貼布用量較高的族群。」台大醫院竹東分院院長詹鼎正指出，高齡者常有慢性疼痛疾病，如膝關節、髖關節疼痛等，由於難以根治，必須長期用藥或復健改善症狀，將痠痛貼布貼在局部疼痛處，就是其中一種治療方法。臨床上，含同樣止痛消炎成分的口服藥、貼布或是藥膏，不能同時使用。