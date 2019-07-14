舊衣再造成時尚 食材再製可重生

2019-07-14 21:03 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



廢棄衣物可以再生，成為獨特品牌；瑕疵食材也可製成精緻糕點！零廢棄時尚品牌Story Wear創辦人陳冠百指出，衣物回收單位每天收到20袋舊衣物，經常煩惱該如何運用，因此她自創品牌，期盼服飾生命能如獲新生。扌合生態廚房創辦人黃尹宣表示，剩食利用只是治標，減少食物浪費才是治本。

舊衣再造引領時尚

研究所專研永續時尚管理的陳冠百表示，廢棄舊衣物若是沒有進入回收系統，就會被當作垃圾焚燒、掩埋，造成空氣污染與土壤污染。因此，她自創「零廢棄時尚品牌」，遵守零廢棄標準，例如商品吊牌選用廢棄紙混合種子的再生紙，埋在土壤裏會再發芽成植物。

「回收再製、升級再造」，陳冠百表示，她從衣物回收廠中挑選可用的二手衣物，將分類、清洗好的素材提供給台灣在地婦女協會，讓二度就業婦女與平時須照顧腦性麻痺患者的家屬，運用自身裁縫技術，巧手再造出時尚衣物。她期盼，服飾生命能藉此永不間斷，實踐時尚與永續共創雙贏的可能性。

陳冠百指出，「時尚產業，是目前繼石油產業後全球第二大汙染來源」，她引用綠色和平組織資料：印度棉花田噴灑大量農藥與大量水資源、中國時尚衣物加工廠排放未經處理的廢水造成環境污染。談到衣物浪費，她也把矛頭指向平價時尚，因為時尚快速更替、變得低價，讓人們用完即丟，更不愛惜衣物。

利用格外品製蛋糕

「拾回被浪費的好食材」，扌合生態廚房是以「格外品」為食材，將食品加工過程中的瑕疵品、因包裝問題而擺不到架上的ＮＧ品、生產過剩的蔬果等，製成甜點擺攤零售，也做成外燴賣給環保署等環保組織。14日曙光祭攤位上的司康，即為以有機即期檸檬與小油菊花包裝過程中掉落的花屑為原料製成。

創辦人黃尹宣表示，她的理念是選用有友善環境的格外良品再利用，以永續飲食為目標，減少食物浪費。她也提醒，那些被丟棄的食物，浪費的並不僅僅是食物本身，同時也浪費了生產製造、運送、保存過程中所投入的資源。

14日免廢曙光祭活動，「扌合生態廚房」教導家扶中心的孩童，利用剩餘食物製作堅果棒棒球。

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