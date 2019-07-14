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推廣全球母乳餵養 日省10億美元

2019-07-14 20:43台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導

職業婦女沒有足夠休息時間，加上醫療保健費用的不足情況下，全球母乳餵養活動難以推動，研究報告發現，如果母親以母乳方式餵養孩子更長時間，全球每年可以省下3410億美元成本，更有助於預防嬰兒早期死亡、患病率，母親也可降低離患乳腺癌機率。

母乳餵養是人權

根據《雅加達郵報》引述線上工具「非母乳餵養成本」的報告指出，母乳餵養是一項人權，如果母乳餵養可以被廣泛推廣，全球經濟每日可以省下將近10億美元。「非母乳餵養成本」採用了美國母嬰營養倡議Alive & Thrive長達6年的研究數據，有收集上百個國家研究資料。

加拿大衛生經濟學專家沃爾斯特指出，「非母乳餵養成本」是此類網站中的第一個，成立的目的是幫助各國政府政策制定者了解，不支持母乳餵養的情況下各個國家可能的經濟損失。

40%嬰兒被餵養母乳

根據《日本時報》報導，世界衛生組織（WHO）建議，出生6個月的嬰兒完全以母乳餵養，2歲前食用母乳與其他食品。母乳餵養可以有效防止腹瀉、肺炎，這是新生兒死亡的兩個主要病因，同時也可以幫助母親降低罹患乳腺癌的可能性。

世界衛生組織（WHO）制定50%全球6個月大以下的嬰兒以純母乳餵養的目標，但實際上，目前僅40%有母乳餵養，如果比重可以提高到世界衛生組織的目標，每年可以減少82萬名嬰兒死亡。

根據「非母乳餵養成本」研究數據，菲律賓母乳餵養的比率達到34%，高於美國的24%、中國的21%。相關數據可看出，儘管有潛在利益，但是沒有一個國家能夠大力推動母乳哺育，連先進的美國母乳餵養比重也不高。

先進國家推動母乳餵養的困難在於上班婦女在工作場合沒足夠休息時間，以及設施收集母乳，此外，嬰兒奶粉的行銷過於成功也是障礙之一。

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