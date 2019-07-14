親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高育仁家族老宅被破壞 意外讓家族爭產內幕曝光

器捐展現大愛 協調師：應有配套作到生死兩相安

2019-07-14 20:20聯合報 記者羅真╱即時報導

為逝去的親人決定器官捐出或保留，對許多人來說相當艱難，身在器捐第一線的協調師認為，無論何種制度，都應致力創造生死兩相安的圓滿結果。

聯合報健康事業部今日舉辦「生命探索，用愛溝通」講座，邀請三軍總醫院器捐移植協調師葉姍姍與天主教會台灣地區主教團秘書長陳科神父分享器捐議題觀點。

葉姍姍談起十年前一個難忘的故事。那年，救護車司機陳先生突然因病過世，家屬順應他生前的心願，配合醫療團隊將他送往移植醫院器捐，不過途中卻提出要求，希望能讓他回家一趟，讓一家老小再見他最後一眼。

這個要求對於醫療團隊相當棘手，因為救護車設備簡陋，器官恐因缺血時間過長而出現損害，一般來說不會同意。不過當時剛好順路，醫療團隊同意讓陳先生快速回家一趟。

救護車一開到，兩個年約3、4歲的孩子在門邊大喊「爸爸加油！」，親人紛紛對著陳先生說「你去當英雄，你的家人我來照顧」，還有長輩緩緩走近表示要他放心離開。

葉姍姍當時就坐在救護車上，她突然明白，「原來這工作不只是為廣大等待者勸募，最重要的意義是讓捐贈者與他的家人都安心、讓一切圓滿」。

葉姍姍說，臨床上常見家屬想法不一致，家屬可能因為不清楚捐贈者病況，可能因家庭內從來沒有討論器捐議題，更可能仍處在震驚情緒中，因而各執一詞；明明同樣出於愛，有時卻不慎造成情感裂痕。

因此，器捐協調師盡量將病況與各種選擇解釋清楚，並為家庭創造一段溝通時間。談及日前引起社會討論的「器捐默許制」，她認為，應有相當配套讓亡者與生者都放心，才能推行。

「家庭成員平日吃飯時就可輕鬆談論器捐話題，及早獲得共識」，陳科神父說，器捐是無私的愛的表現，天主教原則上贊成器捐，天主教教理第2296條就寫道，器捐者在身心上所冒的危險和傷害，若與受贈者企求的利益成正比，則器捐不僅合乎道德且能是功績。當越來越多人瞭解器捐意義，就能散發人們相互幫助的情誼，有助國家社會正向發展。

聯合報健康事業部今日舉辦「生命探索，用愛溝通」講座，民眾報到踴躍。記者曾原信／攝...
聯合報健康事業部今日舉辦「生命探索，用愛溝通」講座，民眾報到踴躍。記者曾原信／攝影
分享
生命探索，用愛溝通」講座，由天主教會台灣地區主教團秘書長陳科神父分享器捐議題觀點...
生命探索，用愛溝通」講座，由天主教會台灣地區主教團秘書長陳科神父分享器捐議題觀點。記者曾原信／攝影
分享
聯合報健康事業部今日舉辦「生命探索，用愛溝通」講座，民眾熱烈參與。記者曾...
聯合報健康事業部今日舉辦「生命探索，用愛溝通」講座，民眾熱烈參與。記者曾原信／攝影
分享
聯合報健康事業部今日舉辦「生命探索，用愛溝通」講座，由三軍總醫院器捐移植協調師葉...
聯合報健康事業部今日舉辦「生命探索，用愛溝通」講座，由三軍總醫院器捐移植協調師葉姍姍（右）與天主教會台灣地區主教團秘書長陳科神父（左）共同主講。記者曾原信／攝影
分享
聯合報健康事業部今日舉辦「生命探索，用愛溝通」講座，由三軍總醫院器捐移植協調師葉...
聯合報健康事業部今日舉辦「生命探索，用愛溝通」講座，由三軍總醫院器捐移植協調師葉姍姍（左）與天主教會台灣地區主教團秘書長陳科神父（右）共同主講。生命探索用愛溝通講座。記者曾原信／攝影
分享
聯合報健康事業部今日舉辦「生命探索，用愛溝通」講座，由三軍總醫院器捐移植協調師葉...
聯合報健康事業部今日舉辦「生命探索，用愛溝通」講座，由三軍總醫院器捐移植協調師葉姍姍主講。記者曾原信／攝影
分享
聯合報健康事業部今日舉辦「生命探索，用愛溝通」講座，天主教會台灣地區主教團秘書長...
聯合報健康事業部今日舉辦「生命探索，用愛溝通」講座，天主教會台灣地區主教團秘書長陳科神父誁器捐議題。記者曾原信／攝影
分享

救護車器官神父
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

丹娜絲颱風最快明晚生成 影響花東及南部天氣

2019-07-14 17:47

有黑點芒果不能吃 南市府：假消息

2019-07-14 17:36

長榮地勤猛爆性心肌炎 醫：感冒治療久未癒就要注意

2019-07-14 18:55

踏青拍美照！大坑4號步道「垂直天梯」眺望台中市景

2019-07-14 16:14

治療師提供長照服務 竟是遊走於「違法」邊緣

2019-07-14 18:56

芒果表面輕微受損還能吃 若變色變味要快丟

2019-07-14 15:32

高雄「飢餓三十」因流感提前解散 活動前有人已發病

2019-07-14 17:24

夏日防疫妙招 全國社區藥局均能傳授

2019-07-14 15:33

別再喝瓶裝水了！研究證實：塑膠微粒 比自來水多22倍

2019-07-14 14:25

他打掃倉庫意外挖到「老婆私房錢」 網一面倒勸：拿了記得報平安…

2019-07-14 20:00

愛誇獎、講話沒重點！心機鬼最常說的4句話 身旁一定有這種人

2019-07-14 19:20

感冒腸病毒可治癌？ 研究：效果佳

2019-07-14 17:59

告別陳爸 副總統陳建仁：陳爸沒走 人人都可化身陳爸

2019-07-14 13:29

日照加西南風沉降 花蓮飆破38.1度、北市36.6度

2019-07-14 13:24

好好吃／涼拌菜 簡單開胃低熱量

2019-07-14 13:24

愛肝達人站／洗肝機只能短期維生 再生或移植才能活命

2019-07-14 13:22

健康相談室／長期化妝 毛孔會越來越大

2019-07-14 13:21

臉上痣變大 竟是皮膚癌

2019-07-14 13:19

大選利多？調高一期稻公糧收量 自營商漲收購價農民樂

2019-07-14 13:19

堅持不製造任何垃圾！全家貫徹零廢棄的極簡人生

2019-07-14 12:39

不怕少子化！ 首屆國際童書展業績開紅盤

2019-07-14 12:37

台南再現登革熱病例 防疫人員憂爆另一波群聚感染

2019-07-14 12:24

加油趁現在！汽、柴油15日起各漲4角、5角

2019-07-14 12:12

神邏輯？怕酒駕被抓罰9萬 母竟叫小六女騎車載：無照頂多6千

2019-07-14 12:00

公路總局生態影片「護蟹任務」 獲國際三大獎

2019-07-14 10:15

經典繪本好餓的毛毛蟲50歲 慶生趴寓教於樂

2019-07-14 09:34

今晚就有！ 台北兒藝節 80場節目免費看

2019-07-14 09:32

丹娜絲颱風恐生成？ 周三起變天有雨到周末

2019-07-14 08:49

今天很熱！ 鄭明典一張圖分析原因

2019-07-14 08:28

痣多多且有皮膚癌家族史 醫籲每半年檢查

2019-07-14 07:28

抗癌之王「硒」真有這麼神奇 營養師：台灣人沒在缺

2019-07-14 07:21

煙圈超酷？賣含尼古丁電子菸違藥事法 爸媽怒檢舉

2019-07-14 06:33

電子菸入侵校園／禁止未成年吸用 各縣市規定不一

2019-07-14 01:11

電子菸入侵校園／影響超過尼古丁 就怕新癮害世代

2019-07-14 01:08

網路當通路 電子菸入侵校園

2019-07-14 00:57

碧潭「新店渡」甫登錄新北文化景觀

2019-07-14 00:18

人少船費低...全台唯一擺渡人 快撐不下去了

2019-07-14 00:17

桃園出現「日暈」奇景

2019-07-14 00:17

守護台灣早產兒 84歲修女葛永勉拿到身分證

2019-07-14 00:12
看更多

熱門文章

丹娜絲颱風恐生成？ 周三起變天有雨到周末

2019-07-14 08:49

丹娜絲颱風最快明晚生成 影響花東及南部天氣

2019-07-14 17:47

人少船費低...全台唯一擺渡人 快撐不下去了

2019-07-14 00:17

30年韓式炸雞「起家雞」插旗中壢！桃園人吃雞不用跑台北了

2019-07-13 22:00

痣多多且有皮膚癌家族史 醫籲每半年檢查

2019-07-14 07:28

殺破狼周運勢／白羊旅行邂逅天菜 雙子收入有增加現象

2019-07-14 00:00

別再喝瓶裝水了！研究證實：塑膠微粒 比自來水多22倍

2019-07-14 14:25

宋慧喬撇情傷頂煙燻妝挺Chaumet珠寶展 比美「花木蘭」劉亦菲公主造型

2019-07-14 14:24

高溫上看38度！ 吳德榮：周三東部先變天

2019-07-14 07:34

抗癌之王「硒」真有這麼神奇 營養師：台灣人沒在缺

2019-07-14 07:21

補妝會把毛孔愈補愈大？ 醫：沒錯

2019-07-14 07:24

今天很熱！ 鄭明典一張圖分析原因

2019-07-14 08:28

想吃爸爸買給你？不想當豬隊友 請先學會這一招

2019-07-14 08:00

苗栗140縣道石虎路殺熱區 再傳成年母石虎路殺憾事

2019-07-14 16:09

治療師提供長照服務 竟是遊走於「違法」邊緣

2019-07-14 18:56

踏青拍美照！大坑4號步道「垂直天梯」眺望台中市景

2019-07-14 16:14

告別陳爸 副總統陳建仁：陳爸沒走 人人都可化身陳爸

2019-07-14 13:29

林依晨、隋棠台北電影獎比美背 夏季紅毯白色制霸

2019-07-13 21:46

有黑點芒果不能吃 南市府：假消息

2019-07-14 17:36

芒果表面輕微受損還能吃 若變色變味要快丟

2019-07-14 15:32

我國有40萬憂鬱症患者 45到64歲是高峰

2019-07-13 21:19

每日星座運勢／巨蟹異性緣佳可表白 做預算免透支

2019-07-14 00:00

高雄「飢餓三十」因流感提前解散 活動前有人已發病

2019-07-14 17:24

台南再現登革熱病例 防疫人員憂爆另一波群聚感染

2019-07-14 12:24

網路當通路 電子菸入侵校園

2019-07-14 00:57

吃2、3天都沒效？抗鬱劑需時間 別輕易停藥

2019-07-13 21:13

穿「超低胸」亮片裝 正妹部落客火辣比拚夏于喬「人魚」造型

2019-07-14 14:35

悶在心中不願說 憂鬱症患者僅2成對外求助

2019-07-13 21:16

挺北漂返鄉！麥當勞高雄徵才 起薪3萬6

2019-07-13 23:35

【為母心情】正職媽媽／安靜的早晨

2019-07-14 06:00

你認識憂鬱症嗎？ 甲狀腺亢進也可能造成憂鬱

2019-07-13 21:15

長榮地勤猛爆性心肌炎 醫：感冒治療久未癒就要注意

2019-07-14 18:55

【心情點滴】黃珠玉／扁食湯與豬腳飯

2019-07-14 06:00

煙圈超酷？賣含尼古丁電子菸違藥事法 爸媽怒檢舉

2019-07-14 06:33

人妻林心如化身性感黑天鵝 小露美胸正翻電影節紅毯

2019-07-14 17:17

夏天別留孩子在車上 醫師親測半小時車內溫度飆到53度

2019-07-13 20:41

加油趁早！明天起油價明顯上漲4角

2019-07-14 12:09

「龍貓」呆萌好吸睛 動保處：飼養條件高 想養要三思

2019-07-14 10:28

公路總局生態影片「護蟹任務」 獲國際三大獎

2019-07-14 10:15

動物園穿山甲館3D動線 與動物親密接觸

2019-07-14 07:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top