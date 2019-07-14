器捐展現大愛 協調師：應有配套作到生死兩相安

2019-07-14 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



為逝去的親人決定器官捐出或保留，對許多人來說相當艱難，身在器捐第一線的協調師認為，無論何種制度，都應致力創造生死兩相安的圓滿結果。

聯合報健康事業部今日舉辦「生命探索，用愛溝通」講座，邀請三軍總醫院器捐移植協調師葉姍姍與天主教會台灣地區主教團秘書長陳科神父分享器捐議題觀點。

葉姍姍談起十年前一個難忘的故事。那年，救護車司機陳先生突然因病過世，家屬順應他生前的心願，配合醫療團隊將他送往移植醫院器捐，不過途中卻提出要求，希望能讓他回家一趟，讓一家老小再見他最後一眼。

這個要求對於醫療團隊相當棘手，因為救護車設備簡陋，器官恐因缺血時間過長而出現損害，一般來說不會同意。不過當時剛好順路，醫療團隊同意讓陳先生快速回家一趟。

救護車一開到，兩個年約3、4歲的孩子在門邊大喊「爸爸加油！」，親人紛紛對著陳先生說「你去當英雄，你的家人我來照顧」，還有長輩緩緩走近表示要他放心離開。

葉姍姍當時就坐在救護車上，她突然明白，「原來這工作不只是為廣大等待者勸募，最重要的意義是讓捐贈者與他的家人都安心、讓一切圓滿」。

葉姍姍說，臨床上常見家屬想法不一致，家屬可能因為不清楚捐贈者病況，可能因家庭內從來沒有討論器捐議題，更可能仍處在震驚情緒中，因而各執一詞；明明同樣出於愛，有時卻不慎造成情感裂痕。

因此，器捐協調師盡量將病況與各種選擇解釋清楚，並為家庭創造一段溝通時間。談及日前引起社會討論的「器捐默許制」，她認為，應有相當配套讓亡者與生者都放心，才能推行。

「家庭成員平日吃飯時就可輕鬆談論器捐話題，及早獲得共識」，陳科神父說，器捐是無私的愛的表現，天主教原則上贊成器捐，天主教教理第2296條就寫道，器捐者在身心上所冒的危險和傷害，若與受贈者企求的利益成正比，則器捐不僅合乎道德且能是功績。當越來越多人瞭解器捐意義，就能散發人們相互幫助的情誼，有助國家社會正向發展。