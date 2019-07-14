治療師提供長照服務 竟是遊走於「違法」邊緣

2019-07-14 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



帶長輩做操、居家復能或輔具評估，是物理治療師和職能治療師常見提供的長照服務。但現行法規定，治療師提供業務需醫師開具診斷、照會或醫囑；簡言之，大部分提供長照服務的治療師是走在違法邊緣。物治界和職治界籲請立委修法放寬，但因與醫界無共識，草案至今仍躺在立法院沒進度。

長照服務項目當中，包括居家復能服務、輔具使用評估、居家無障礙環境評估、預防及延緩失能服務等，都是物理治療師或職能治療師在執行，經常可在長照B據點（複合型服務中心」及C據點（巷弄長照站）看見他們的身影。

但據物理治療師法及職能治療師法規定，只要治療師執行業務，皆應依醫師開具之診斷、照會或醫囑為之。而若依白紙黑字的法規，目前提供長照服務的治療師多有違法之虞。

衛福部長照司副司長周道君說，他們特別訂定「長照復能服務操作指引」以區分復健及復能，前者需要醫師轉介，後者則是由多類醫事人員來訓練長照個案的居家生活適應，所以沒特別強調治療師應有醫囑才能派案執行。

但周道君坦言，治療師的執業範圍管理確實還被法規訂的醫師診斷、照會或醫囑綁住，沒有就是違法。雖然至今沒人受到相關法律處分，「但有任何狀況，衛福部一定會去了解與協助。」

「這實務上是不合理的。」職能治療師公會全聯會理事長張自強指出，很多服務已不再和疾病有關，例如帶著健康長輩做操，以預防或延緩失能，如果要長輩做操前先去看醫生拿醫囑，「長輩會願意嗎？」

台灣物理治療學會秘書長施怡芬也說，愈來愈多長輩為了讓自己健康更好，想找專業治療師協助運動，能比一般體能教練更令人放心。但治療師不太可能要求他們先去醫療院所掛號排隊，「他們很健康，沒診斷的必要。」

張自強與施怡芬均表示，隨著治療師的新型業務增加，現行法規卻20年沒修正。建議修法放寬治療師業務權限，在非疾病治療為目的的業務就開放不需要經過醫師，也能避免讓治療師暴露於「違法之虞」的狀態，工作不再有顧慮。

而與「疾病治療」相關業務，仍可保留醫師的診斷、照會和醫囑。施怡芬說，她能理解醫師憂心民眾有淺在疾病，不過已有部分大學的物理治療學系已是六年學制，學生是有能力辨別民眾到底適不適合運動，或需不需要醫師檢查。

職能治療師公會全聯會同時主張「緊急狀況不在此限」。張自強說，近年發生的重大緊急災難，例如台南及花蓮震災期間，職能治療師可提供災民專業的輔具評估、心理復健和重返職場的準備訓練，讓災民盡早重回正常生活與角色。

張自強說，倘若在這緊急情況下還需等待醫師的醫囑，恐錯失介入時機，建議修法時能排除緊急狀況，但病患危急或不適合施行職能治療者，仍需依法停止並由聯繫醫師處置。

台大醫院北護分院復健科主治醫師韓德生表示，長照服務法規範治療師執行長照相關業務時，應依醫師意見書執行，但臨床常見多數治療師未依規定就協助長照個案復能，結果有骨鬆的個案就在做運動時，手就被拉斷了。

另有醫療團隊好不容易將長照個案的屁股壓瘡給養好，卻在治療師讓個案「坐起來」進行復能練習時，又把壓瘡給壓出來了。韓德生強調，醫界樂見修法，但要怎麼保護長照個案的安全，絕對有需要審慎考量。

法規主責單位、衛福部醫事司長石崇良表示，健康促進、預防衰弱、運動防護和長期照顧均為物治和職治的新型服務，為滿足人口老化的社會需要，修法有必要且樂見其成，會協助於下個會期力拼三讀。

不過，石崇良說，有必要再訂定行政命令或施行細則，針對「有病」與「沒病」的民眾，在接受物治或職治服務之前應有相關配套措施。