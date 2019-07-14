長榮地勤猛爆性心肌炎 醫：感冒治療久未癒就要注意

2019-07-14 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



長榮罷工落幕，卻傳出罷工期間有地勤督導因猛爆性心肌炎，住進加護病房迄今未出院。醫師表示，猛爆性心肌炎的病毒破壞力道相當大，通常需插管或裝上葉克膜以支持心臟功能，最嚴重需要換心。呼籲感冒治療逾二周未癒且會喘的民眾，一定要去心臟科掛號檢查，確保心臟健康。

振興醫院心臟內科主治醫師黃建龍表示，心肌炎指的是心臟肌肉細胞遭到病毒或細菌破壞，而病毒破壞力道太嚴重就稱為「猛爆性心肌炎」，因很可能會出現急性心衰竭，經常必須住加護病房插管或裝葉克膜，才能維持心臟功能。

黃建龍說，罹患猛爆性心肌炎的機率相當低，不然通常為一般心肌炎。而無論是哪一種心肌炎，必須要在急性期間內施打免疫球蛋白才有效。只是文獻報告指出，免疫球蛋白作用於孩子身上較果顯著，成人僅有五成效果。

所以，在成人的心肌炎治療上，除了施打免疫球蛋白，另一種就是支持療法，包括心臟衰竭時給強心劑，或是水腫提供利尿劑，或是心臟沒力就提供葉克膜等，多數人能在支持療法下自己慢慢復原。

黃建龍表示，大部份心肌炎的患者預後都不錯，但有的病人因為心肌被破壞太大片，因此留下長期衰竭的後遺症。但也有少數患者因心肌破壞太厲害且錯過黃金治療期，最後撐不過去。