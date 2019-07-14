感冒腸病毒可治癌？ 研究：效果佳

2019-07-14 17:59 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



「注射這種感冒病毒，可以對付膀胱癌，但是不會讓你罹患感冒！」近日，在英國薩里大學發布的期刊中指出，感冒病毒可以治療非侵入性膀胱癌，且在不傷害其他健康細胞的前提下，殺死大多數癌細胞。

病毒療法

醫學界早有用病毒治療癌細胞的方法，雖然癌細胞外觀與健康細胞相同，但若注射病毒至癌細胞內部，病毒會自我複製，激起免疫系統反應，破壞癌細胞。專家表示，溶瘤病毒（一類能殺死腫瘤的病毒）能有效殺死癌細胞，但目前被美國FDA核准使用的只有皰疹病毒。

根據《Medical News Daily》報導，學者發現目前的療法多數無效，甚至可能對人體有毒。移除可見癌細胞看似有效，但癌症復發率極高（約為50％至70％），惡化比率更是高達10％至20％。免疫療法（即透過增強或抑制免疫系統的手段治療）則是對三分之一的患者無效。

腸病毒治癌細胞

《Live Science》 指出，英國薩里大學研究團隊將CVA-21型腸胃病毒（此種病毒易造成感冒）注入尿導管，再經由導管輸入患者膀胱。研究結果發現，病毒能有效且僅殺死腸胃型病毒，其中一名受測者的膀胱癌也被治癒了。

學者進一步研究背後原因，推測是因為膀胱癌細胞帶有ICAM-1分子，健康的細胞則沒有。因此，腸胃病毒能辨識出癌細胞，進入癌細胞後便迅速讓它停擺並消滅它。但學者也指出，「得一般感冒並不會讓你的膀胱癌改善，因為我們實驗的病毒濃度比一般感冒高多了」。

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