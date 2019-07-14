高雄「飢餓三十」因流感提前解散 活動前有人已發病

2019-07-14 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



台灣世界展望會7月13、14日在高雄巨蛋舉辦「飢餓三十」活動，13日晚間陸續有人發燒就醫並確診為流感，主辦單位當晚9點臨時喊卡，高市衛生局調查，目前有10人發燒、咳嗽，2名A型流感（來自桃園市及台南市）、3名B型流感（來自高雄市及彰化縣）、另5人發燒，今中午前已全數疏散完畢。

衛生局疾管處上午到現場疫調，發現參加該活動的營友中，有3人從活動開始前的11、12日就出現上呼吸道症狀，但仍照常參加「飢餓三十」，導致13、14日感染流感人數擴大為10人，依發病時序推測，屬群聚感染， 所幸主辦單位處置明快，即時通報也立即疏散，符合傳染病感控標準。

衛生局疾管處說，主辦單位在疏散時，已先發放口罩，並將桶裝水更換為瓶裝水，也協助住在高雄市的營友先行離營，今天更以專車協助高雄市以外的營友返家，中午前疏散完畢，已針對個案進行個人隔離衛教，並提醒其他人如返家後3到5天出現疑似症狀，應及早就醫。