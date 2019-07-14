親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

丹娜絲颱風最快明晚生成 影響花東及南部天氣

高雄「飢餓三十」因流感提前解散 活動前有人已發病

2019-07-14 17:24聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

台灣世界展望會7月13、14日在高雄巨蛋舉辦「飢餓三十」活動，13日晚間陸續有人發燒就醫並確診為流感，主辦單位當晚9點臨時喊卡，高市衛生局調查，目前有10人發燒、咳嗽，2名A型流感（來自桃園市及台南市）、3名B型流感（來自高雄市及彰化縣）、另5人發燒，今中午前已全數疏散完畢。

衛生局疾管處上午到現場疫調，發現參加該活動的營友中，有3人從活動開始前的11、12日就出現上呼吸道症狀，但仍照常參加「飢餓三十」，導致13、14日感染流感人數擴大為10人，依發病時序推測，屬群聚感染， 所幸主辦單位處置明快，即時通報也立即疏散，符合傳染病感控標準。

衛生局疾管處說，主辦單位在疏散時，已先發放口罩，並將桶裝水更換為瓶裝水，也協助住在高雄市的營友先行離營，今天更以專車協助高雄市以外的營友返家，中午前疏散完畢，已針對個案進行個人隔離衛教，並提醒其他人如返家後3到5天出現疑似症狀，應及早就醫。

疾管署監測顯示，今年第28週（7月7日到13日）類流感急診就診率全國10.82%、高雄市11.35%，未達流感流行閾值11.5%，但社區中仍有流感病毒活動及群聚事件，暑假正是許多營隊活動期間，民眾應做好個人衛生管理，公共場所也應提供口罩給出現呼吸道症狀的民眾或員工使用。

台灣世界展望會在高雄舉辦「飢餓三十」活動，因有人發燒並確診為流感，主辦單位決定提...
台灣世界展望會在高雄舉辦「飢餓三十」活動，因有人發燒並確診為流感，主辦單位決定提前喊卡結束活動，今中午已將上萬名營友疏散完畢。圖（參加營友宣誓挑戰飢餓30小時）／台灣世界展望會提供
分享

流感病毒高雄市
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

丹娜絲颱風最快明晚生成 影響花東及南部天氣

2019-07-14 17:47

有黑點芒果不能吃 南市府：假消息

2019-07-14 17:36

長榮地勤猛爆性心肌炎 醫：感冒治療久未癒就要注意

2019-07-14 18:55

踏青拍美照！大坑4號步道「垂直天梯」眺望台中市景

2019-07-14 16:14

芒果表面輕微受損還能吃 若變色變味要快丟

2019-07-14 15:32

夏日防疫妙招 全國社區藥局均能傳授

2019-07-14 15:33

別再喝瓶裝水了！研究證實：塑膠微粒 比自來水多22倍

2019-07-14 14:25

治療師提供長照服務 竟是遊走於「違法」邊緣

2019-07-14 18:56

感冒腸病毒可治癌？ 研究：效果佳

2019-07-14 17:59

告別陳爸 副總統陳建仁：陳爸沒走 人人都可化身陳爸

2019-07-14 13:29

日照加西南風沉降 花蓮飆破38.1度、北市36.6度

2019-07-14 13:24

好好吃／涼拌菜 簡單開胃低熱量

2019-07-14 13:24

愛肝達人站／洗肝機只能短期維生 再生或移植才能活命

2019-07-14 13:22

健康相談室／長期化妝 毛孔會越來越大

2019-07-14 13:21

臉上痣變大 竟是皮膚癌

2019-07-14 13:19

大選利多？調高一期稻公糧收量 自營商漲收購價農民樂

2019-07-14 13:19

堅持不製造任何垃圾！全家貫徹零廢棄的極簡人生

2019-07-14 12:39

不怕少子化！ 首屆國際童書展業績開紅盤

2019-07-14 12:37

台南再現登革熱病例 防疫人員憂爆另一波群聚感染

2019-07-14 12:24

加油趁現在！汽、柴油15日起各漲4角、5角

2019-07-14 12:12

神邏輯？怕酒駕被抓罰9萬 母竟叫小六女騎車載：無照頂多6千

2019-07-14 12:00

公路總局生態影片「護蟹任務」 獲國際三大獎

2019-07-14 10:15

經典繪本好餓的毛毛蟲50歲 慶生趴寓教於樂

2019-07-14 09:34

今晚就有！ 台北兒藝節 80場節目免費看

2019-07-14 09:32

丹娜絲颱風恐生成？ 周三起變天有雨到周末

2019-07-14 08:49

今天很熱！ 鄭明典一張圖分析原因

2019-07-14 08:28

痣多多且有皮膚癌家族史 醫籲每半年檢查

2019-07-14 07:28

抗癌之王「硒」真有這麼神奇 營養師：台灣人沒在缺

2019-07-14 07:21

煙圈超酷？賣含尼古丁電子菸違藥事法 爸媽怒檢舉

2019-07-14 06:33

電子菸入侵校園／禁止未成年吸用 各縣市規定不一

2019-07-14 01:11

電子菸入侵校園／影響超過尼古丁 就怕新癮害世代

2019-07-14 01:08

網路當通路 電子菸入侵校園

2019-07-14 00:57

碧潭「新店渡」甫登錄新北文化景觀

2019-07-14 00:18

人少船費低...全台唯一擺渡人 快撐不下去了

2019-07-14 00:17

桃園出現「日暈」奇景

2019-07-14 00:17

守護台灣早產兒 84歲修女葛永勉拿到身分證

2019-07-14 00:12

37.4度！新北3次發警訊 灑水降溫

2019-07-14 00:07

左鎮老翁摔車就醫 意外確診登革熱

2019-07-14 00:03

好熱！綠屋頂補助 新北申請倍增

2019-07-14 00:01
看更多

熱門文章

丹娜絲颱風恐生成？ 周三起變天有雨到周末

2019-07-14 08:49

人少船費低...全台唯一擺渡人 快撐不下去了

2019-07-14 00:17

30年韓式炸雞「起家雞」插旗中壢！桃園人吃雞不用跑台北了

2019-07-13 22:00

痣多多且有皮膚癌家族史 醫籲每半年檢查

2019-07-14 07:28

殺破狼周運勢／白羊旅行邂逅天菜 雙子收入有增加現象

2019-07-14 00:00

別再喝瓶裝水了！研究證實：塑膠微粒 比自來水多22倍

2019-07-14 14:25

丹娜絲颱風最快明晚生成 影響花東及南部天氣

2019-07-14 17:47

高溫上看38度！ 吳德榮：周三東部先變天

2019-07-14 07:34

抗癌之王「硒」真有這麼神奇 營養師：台灣人沒在缺

2019-07-14 07:21

宋慧喬撇情傷頂煙燻妝挺Chaumet珠寶展 比美「花木蘭」劉亦菲公主造型

2019-07-14 14:24

今天很熱！ 鄭明典一張圖分析原因

2019-07-14 08:28

補妝會把毛孔愈補愈大？ 醫：沒錯

2019-07-14 07:24

想吃爸爸買給你？不想當豬隊友 請先學會這一招

2019-07-14 08:00

林依晨、隋棠台北電影獎比美背 夏季紅毯白色制霸

2019-07-13 21:46

踏青拍美照！大坑4號步道「垂直天梯」眺望台中市景

2019-07-14 16:14

我國有40萬憂鬱症患者 45到64歲是高峰

2019-07-13 21:19

告別陳爸 副總統陳建仁：陳爸沒走 人人都可化身陳爸

2019-07-14 13:29

每日星座運勢／巨蟹異性緣佳可表白 做預算免透支

2019-07-14 00:00

苗栗140縣道石虎路殺熱區 再傳成年母石虎路殺憾事

2019-07-14 16:09

芒果表面輕微受損還能吃 若變色變味要快丟

2019-07-14 15:32

網路當通路 電子菸入侵校園

2019-07-14 00:57

台南再現登革熱病例 防疫人員憂爆另一波群聚感染

2019-07-14 12:24

穿「超低胸」亮片裝 正妹部落客火辣比拚夏于喬「人魚」造型

2019-07-14 14:35

悶在心中不願說 憂鬱症患者僅2成對外求助

2019-07-13 21:16

吃2、3天都沒效？抗鬱劑需時間 別輕易停藥

2019-07-13 21:13

挺北漂返鄉！麥當勞高雄徵才 起薪3萬6

2019-07-13 23:35

【為母心情】正職媽媽／安靜的早晨

2019-07-14 06:00

煙圈超酷？賣含尼古丁電子菸違藥事法 爸媽怒檢舉

2019-07-14 06:33

實踐生活與藝術接軌！新開幕「文心藝所工坊」串起彼此心靈橋樑

2019-07-13 19:46

夏天別留孩子在車上 醫師親測半小時車內溫度飆到53度

2019-07-13 20:41

【心情點滴】黃珠玉／扁食湯與豬腳飯

2019-07-14 06:00

加油趁早！明天起油價明顯上漲4角

2019-07-14 12:09

你認識憂鬱症嗎？ 甲狀腺亢進也可能造成憂鬱

2019-07-13 21:15

「龍貓」呆萌好吸睛 動保處：飼養條件高 想養要三思

2019-07-14 10:28

公路總局生態影片「護蟹任務」 獲國際三大獎

2019-07-14 10:15

高雄「飢餓三十」因流感提前解散 活動前有人已發病

2019-07-14 17:24

有黑點芒果不能吃 南市府：假消息

2019-07-14 17:36

動物園穿山甲館3D動線 與動物親密接觸

2019-07-14 07:51

37.4度！新北3次發警訊 灑水降溫

2019-07-14 00:07

憂鬱患者多因失眠被揪出 常短期就醫、早期中斷

2019-07-13 21:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top