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夏日防疫妙招 全國社區藥局均能傳授

2019-07-14 15:33聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

夏天來臨，腸病毒日本腦炎及登革熱等傳染病疫情卻也隨氣溫升高有增加傾向。藥師公會全聯會表示，傳染病防治人人有責，民眾除了要維持居家環境衛生，也可多利用社區藥局資源，全國社區藥局均可提供防疫諮詢，守護全民健康。

藥師公會全聯會表示，夏季和初秋是腸病毒流行季節，不只是會發生在小孩身上，成人也可能感染。但成人通常沒症狀，且只出現咳嗽或流鼻水等類上呼吸道感染，容易因此輕忽而傳染給家中幼兒。

為預防腸病毒，藥師公會全聯會提醒，民眾應於抱嬰幼兒前務必更衣及洗手，避免出入擁擠及空氣不流通的場所，玩具經常清洗、消毒，並保持居家通風和清潔。可以清水稀釋100倍的漂白水來重點清理孩童玩具、寢具等常用物品。

除了腸病毒，日本腦炎的流行季節也集中於每年5到10月。藥師公會全聯會表示，預防日本腦炎最有效的方法是接種日本腦炎疫苗，出生滿15個月以上的幼兒應至各地衛生所或合約院所接種。

此外，每年暑假一到，國內登革熱境外移入的病例數也偏高，經斑蚊叮咬傳播，潛伏期約3到8天，典型症狀包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等。症狀較輕微者可居家休養，但嚴重者應立即就醫及嚴密監控。

藥師公會全聯會提醒，夏日是病媒蚊活動高峰期，除了居家環境衛生應掌握「巡、倒、清、刷」四大要訣，民眾也應避免在病媒蚊孳生地點活動。

若無法避免病媒蚊高風險場域，民眾應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府核可之含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，才能免於遭病媒蚊叮咬。民眾若有防疫諮詢需求，均可向全國社區藥局洽詢。

●夏日常見傳染病

1.腸病毒

①症狀：有一半以上的人是沒有症狀或是只出現類似上呼吸道感染症狀。

②防疫注意事項：勤洗手、避免出入擁擠及空氣不流通的場所、環境消毒等。

2.日本腦炎

①症狀：無明顯症狀。

②防疫注意事項：接種日本腦炎疫苗、應盡量避免於高風險環境附近活動、使用政府核可之防蚊藥劑等。

3.登革熱

①症狀：發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等症狀。

②防疫注意事項：補充含電解質的水分、遵從醫囑服藥、充分休息，並做好防蚊措施，保持居家環境衛生，掌握「巡、 倒、清、刷」四大要訣。

資料來源／藥師公會全聯會整理

藥師公會全聯會表示，傳染病防治人人有責，民眾除了要維持居家環境衛生，也可多利用社...
藥師公會全聯會表示，傳染病防治人人有責，民眾除了要維持居家環境衛生，也可多利用社區藥局資源，全國社區藥局均可提供防疫諮詢，守護全民健康。 圖／本報資料照片
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日本腦炎腸病毒衛生所
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