高血壓藥物恐致病 處方箋忌改變

2019-07-14 23:05 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



高血壓是國人最常見的慢性病之一，尤其好發於中老年人。目前治療高血壓的方式多為投予藥物，擴張患者血管以免血塊阻塞。但近日有研究指出，高血壓藥物可能導致憩室炎，造成腹部疼痛、暈眩等症狀。學者表示，高血壓患者仍應繼續服用相關藥物，實驗結果僅供未來研究參考。

高血壓治療現況

高血壓在現代社會已不是「老年人的專利」，年輕族群因生活壓力大、作息不正常易患有高血壓。《衛福部國健署》5月發布報告，指出2015至2018年18歲以上國人罹患高血壓的比率高達25%，而高血壓可能誘發心臟病、中風、腎臟疾病等症狀。

醫學界目前多以抑制劑減緩高血壓症狀，減緩心肌收縮並擴張血管，防止血管阻塞。此外，醫生也會建議病患改變生活型態，避免攝取過油、過鹹的食物，並建議患案者可透過高血壓導管治療手術，降低交感神經刺激的頻率，進而降低血壓。

藥物恐引發憩室炎

然而，服用高血壓的藥物也可能產生嚴重副作用。據《Medical News Daily》指出，倫敦帝國學院研究團隊指出，常見的血壓藥物可能引發腸胃疾病。學者以基因檢測方式進行實驗，發現含有鈣離子阻斷劑的藥物將可能導致憩室炎。憩室炎患者可能會感到下腹部疼痛，產生頭暈、嘔吐等症狀，嚴重恐危害性命。

《Medical Market News 》報導中指出，此項研究意味超過85歲的長者有65%的機率感染憩室炎，而憩室炎目前並沒有藥物可以治療。對此，學者呼籲，這項研究結果僅供未來的研究參考，醫生不應該改變高血壓患者的處方箋，患者仍應服用相關藥物。

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