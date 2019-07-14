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別再喝瓶裝水了！研究證實：裡面的塑膠微粒 比自來水多22倍

2019-07-14 14:25聯合新聞網 文章提供／遠見

瓶裝水中的塑膠微粒超乎你我想像。圖／ingimage
瓶裝水中的塑膠微粒超乎你我想像。圖／ingimage
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塑膠的發明帶給人們生活無限的方便，它便宜、耐用、堅固，幾乎你我觸目所及，便是塑膠掀起的革命和進展，然而，卻也因為它太過「堅實」，所有塑膠皆無法被大自然分解、消耗，意即那些隨意被丟棄、沒有妥善處置的塑膠垃圾，會留在地球上遺臭萬年。

工業化的變革和人口爆炸性的增長，地球的大海已經在無形之間，成了承受人類最多塑膠垃圾的悲劇，那些塑膠垃圾在河川的帶入、狂風的吹襲、不肖廠商的惡意傾倒進入大海──也許看似眼不見為淨的逃避心態，在經年累月囤積下，卻是大自然最沉重的負擔。

不只大自然　連人體內都是塑膠

然而，近期的《環境科學與技術》（Environmental Science & Technology）研究更證實，塑膠不僅僅只留在大自然中殘害野生動物，它也無形中不斷被人類吃下肚──成年人每年至少吃下5萬個塑膠微粒

專家強調，真實的數字，有可能其實比研究調查的結果來得要高，因為目前僅有少數食品和飲料被分析為塑膠汙染，「經常飲用瓶裝水的人，他所喝下的塑膠微粒更會高出許多。」

研究人員表示，攝取塑膠微粒對於健康的影響，目前尚未有完整的調查出現，但這些塑膠確實有可能在體內釋放出有毒物質，甚至，有些碎片非常的小，它能夠穿透人體組織，引發免疫系統的相關病變。

塑膠微粒主要是由於塑膠垃圾的解體所造成，它在整個地球上幾乎無所不在，包含空氣、土壤、河川和海洋，許多人員無法抵達的地區，也都有塑膠微粒的痕跡。

海鮮和瓶裝水　成了塑膠微粒主要來源

專家分析，塑膠微粒已經在自來水和瓶裝水、啤酒中被發現，但最常見到的案例還是在海洋生物的體內，顯見大海遭受的塑膠汙染有多麼嚴重；最近，更首次從人體的糞便樣本中發現了塑膠微粒，證明人們早已把塑膠吃下肚。

研究團隊是在26項嚴重中統計分析，這些研究觀察了魚類、貝類、糖、鹽、啤酒和水中塑膠微粒的數量，以及城市空氣中所散布的塑膠微粒。

接著，便以一般人每日會攝取的膳食指標，計算人們在一年中會吃進多少這樣的塑膠微粒，結果發現成年人一年會吃掉5萬顆，兒童大約有4萬顆。

專家強調，不過，還有大多數食物和瓶裝飲料等食品、飲品都尚未經過測試，這代表實際上吃下的塑膠微粒，遠比研究來得還高。

「麵包、加工產品、肉類、乳製品和蔬菜，這些產品可能都會含有塑膠微粒。」畢竟在製造跟運輸的過程中，統統都有這些物質。

不過若從數據來分析，水源是非常好比較的一塊，研究發現，瓶裝水的塑膠微粒，比自來水多出了22倍，如果一整年都喝瓶裝水的人，會從中喝進13萬顆塑膠微粒，而只喝自來水的人為4000顆塑膠微粒。

科學家們坦言，縱使目前還不知道塑膠微粒對人體有什麼健康的影響，但長久累積肯定是種風險，不可不慎。

每喝一罐瓶裝水　破壞環境又傷身

1967年，第一支寶特瓶出現，它是由美國杜邦公司的納桑尼爾惠氏（Nathaniel Wyeth）所研發，由於韌性佳、質量輕、不透氣、便宜等特點，很快就取代玻璃，成為全球最主要的飲料容器，卻也是帶來環境災難的元兇。

根據《theGuardian》報導，到了2021年，寶特瓶年消費量將達到50萬億瓶，遠遠超過回收所能達到的數目，已危及大海、海岸線及其它生態環境。

可怕的事實是：世界各地每分鐘共購買100萬個寶特瓶，4年後這個數字還會再增加20％，環保問題岌岌可危。專家還預估，嚴重程度不輸給氣候變遷的災難。

《OneGreenplanet》指出，光是美國人每年需要用1700萬桶石油、1000億多加侖的水來生產寶特瓶，而寶特瓶回收轉換的再製率又不高，導致需要更多鑽油井才能滿足人類的需求，生態就不斷惡性循環下去。

事實上，生產1公升的寶特瓶，需要約18公升的水才能製成，然後在它離開生產線後，所有的運輸、販售、回收通通都需要用到水，為了一瓶水而花更多的水去生產，是很弔詭的。這還不包括碳排放的汙染。

以加州雀巢工廠為例，2012至2014年是加州最乾旱的時期，但政府卻允許雀巢持續進行抽水工程，每天從聖貝納迪諾國家公園（San Bernardino）抽取190萬加侖的水，只為了讓瓶裝水的生產線能持續運作下去。

你有沒有想過，寶特瓶、瓶裝水會熱賣，並不是因為人類缺水、也不是因為水資源不衛生，而是廠商厲害的行銷手段所促成，才讓一瓶500cc的水賣到50元還供不應求。

像是有些標榜是雪山源頭的水、有些是法國鄉村純淨無污染的水源，有些喝起來健康、對身體更好──但你知道這些水光要運送到世界各地，就會留下很誇張的碳足跡嗎？

（作者／魯皓平 本文出自2019.07.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

塑膠微粒氣候變遷碳排放法國國家公園爆炸水資源
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