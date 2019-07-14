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大選利多？調高一期稻公糧收量 自營商漲收購價農民樂

2019-07-14 13:19聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

政府提高部分縣市一期稻米公糧中的「餘糧」收購量，桃園市每戶每公頃提高至3200公斤，比先前多200公斤，雖然收購價格不變，但是提高收購量的做法連帶壓縮自營糧商在市場收購的量，只好被動提高收購價格搶米否則無法達到預期收購的量，供貨會出問題，農委會農糧署這項措施無形間為農民製造利多。

因為只有一期稻作的餘糧收購量增加，又正好在明年總統大選前，到了二期稻收割時已經過了選總統的時間，加上二期稻作休耕多，種稻面積遠不如一期，雖然政府收購公糧有一定的計算標準，收購價格也沒漲，但是收購量曾加，農民幾乎不用擔心收成的稻米會降價求售，糧商搶購反而可以賣好錢，由於過去這種情形不多見，而且正好又是在大選前才有的現象，不少農民和糧商都戲稱是「大選行情」效應的結果。

自營商和農會、農友指出，公糧中的餘糧收購價格每台斤12.96元(濕度值15)，自營商在市場收購價格過去為每12.5元(濕度13)，現在要用12.8元甚至更高的價格才買得到，當然是農民獲利，雖然政府否認因為總統大選快到了才提高收購量，但偏偏這種情形常「湊巧」碰到選舉。

平鎮、龍潭地區農民表示，今年一期稻作稻熱病疫情蔓延，農糧署為確保農民收益，專案提高餘糧收購數量，算一算不但價格好，而且每公頃收購量遠高於比今年產量，幾乎不用擔心會有餘糧賣不出去。莊姓農民表示，去年一期稻穀大豐收，價格卻崩盤，低於成本價，今年農委會怕重演去年情形，大舉收購公糧，按各縣市近5年每公頃產量去高低平均值加計10%，做為每公頃公糧總收購量的上限，專案提高餘糧收購數量，今年和去年比好太多了。

平鎮區農會總幹事葉思瑋表示，農民今年生產的一期作稻穀，農糧署幾乎全包了，且用很好的價格收購，對農民真的是大利多，卻苦了糧商及農會自營包裝米行銷，擔心會收不到預期的稻穀數量，需彈性調整收購價格及對策。

一期稻作因公糧收購量提高，連帶自營商也跟著提高收購價，對農民稱得上利多。記者鄭國...
一期稻作因公糧收購量提高，連帶自營商也跟著提高收購價，對農民稱得上利多。記者鄭國樑／攝影
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