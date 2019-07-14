不怕少子化！ 首屆國際童書展業績開紅盤

2019-07-14 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台北國際書展童書館明年起從世貿三館移到一館，童書業者擔心移到一館後，顧客群恐流失，7月12日起在世貿一館舉辦首屆「台北國際童書展」。主辦單位中華民國出版商業同業公會全國聯合會表示，舉辦兩天下來，發現銷售量不輸台北國際書展，未來將繼續辦。

台北國際書展的童書館辦在世貿三館多年，因世貿三館將改建，國際書展今年初宣布明年童書館移到世貿一館。出版全聯會理事吳政鴻表示，由於一館過去都是一般書籍主戰場，童書業者擔心客群不同外，也憂心攤位位置分配問題，決定今年起先辦專屬童書的展覽「試水溫」，但國際書展仍會繼續參加。

首屆國際童書展與揆眾展覽事業股份有限公司合辦，共三采文化、小魯文化、親子天下等近百間出版社參與，攤位共150個，展出國小（含）以下年齡童書100萬冊。吳政鴻說，整體規模將近是世貿三館三分之二，期間演講、遊戲等活動滿滿，還有百大暢銷童書最低五折起、50萬元購書金等優惠。

由於揆眾同時在世貿一館舉辦婦幼展、樂器展，吳政鴻說，這讓童書展出現過去不會到台北國際書展、沒閱讀習慣的顧客，也有許多孕婦到婦幼展採買懷孕用品時，順便來為新生兒挑書。

近年坊間呼籲親子共讀，鼓勵媽媽可念書給一歲以下的嬰兒聽。看準這波需求，吳政鴻說，由於零到三歲閱讀推廣是衛福部負責，他們計畫明年童書展除仍由文化部指導外，也來和衛福部推廣新生兒專案活動。今年他們也透過台北市教育局和各國小家長會發閱讀護照，廣邀學童進書展，舉辦兩天下來，人潮、買氣都不輸國際書展。

台灣少子化趨勢嚴峻，不過吳政鴻觀察，這主要影響教科書和補教業，對買課外閱讀、繪本書沒有影響。因為以前家裡生較多，是孩子共享書，現在是一人獨享，且因預算變多，還買得更多。

親子天下通路業務中心經理吳文勛表示，台灣父母近年雖生得少，但因只有一個小孩，投注金額反而集中、變高，這也讓親子天下成立11年來，業績一直成長，壓力比較不像一般成人書出版社那麼大。

吳文勛說，另因父母對孩子的期待也越來越高，出版也需要不同的面向去滿足父母覺得對小孩有助的方向，因此親子天下也廣泛發展諸如課前閱讀10分鐘、有聲書、夏令營等，不再只是跟其他出版品競爭，而是跟電視、動畫等更多面向競爭。由於面對趨勢不斷拓寬品項，也讓他們業績長紅。