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堅持不製造任何垃圾！全家貫徹零廢棄的極簡人生

2019-07-14 12:39聯合新聞網 文章提供／遠見

極簡生活，一開始執行可能不太容易。圖片提供／遠見
極簡生活，一開始執行可能不太容易。圖片提供／遠見
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海龜的鼻子被塑膠吸管插入、死亡虎鯨胃內盡是塑膠袋、海鳥誤食過多瓶蓋而猝死、因魚網纏繞而導致成長畸形的魚類……這種種的悲劇天天都在大自然中上演，因為人類的肆無忌憚與狂妄、塑膠垃圾的殘害與影響，各種可能就算是無心的舉動，往往也是最無辜的動物承擔悲劇之無奈。

人們生活中每天所製造的垃圾，不斷地在日積月累中讓地球充滿負擔，縱使有做好分類、自豪地肩負環保責任，但垃圾就像永遠無法清淨的汙染，以各種不同形式導致後遺症──這對碧強森（Bea Johnson）一家人來說，是無法接受的陋習。

碧強森和家人從2006年起，開啟了一趟完全「零廢棄」的旅程，甚至一整年會丟棄的垃圾，不超過一個垃圾袋，她還出了一本《零廢棄的家》（zero waste home），積極倡導更多人加入這革命性的環保旅程。

對環境友善　也健康且省錢

「零廢棄也許聽起來非常難更不太可能實現，但先入為主的觀念會讓你更難起步，事實上，零廢棄生活不僅對環境有益，它還能改善健康、減省時間和金錢，」她強調，「當你對生活的物慾愈少，你會發現能留下更重要的機會陪伴家人。」

碧強森分享，一開始決定踏入零廢棄的契機，是有一年在舊金山找到新房子時，她發現家裡有非常多的儲物空間，裡頭卻有超過80％的物品根本一整年都沒有動過，「我那時候覺得我們真的該放手。」

「我們需要的是什麼？又要留給孩子什麼樣更友善環境的未來？」這個問題深深成了碧強森堅持下去的動力。

然而，由於當年並沒有太多關於零廢棄的概念或指南，她們只能依稀從生活中著手，「最終，我們發現了一個平衡，零廢棄也成了生活上習以為常的習慣。」

初期其實碰上了不少挫折

有趣的是，其實這段轉變的過程，其實充滿了挫折，一開始為了貫徹完全的零廢棄，她自己動手做奶酪、麵包、豆漿，結果這過程不僅複雜，連帶也產生更多垃圾。

她說，「後來，我就不自己動手做，反而是拿著小布袋到麵包店、帶玻璃罐去買奶酪；我們只用小蘇打粉刷牙，而不是用一條條消耗的牙膏，慢慢地，放下了許多極端、找到了一個平衡點，這讓全家人都能夠堅持下去。」

從前的碧強森，其實也是個會製造許多垃圾的一般人，而從這樣的身分蛻變到截然不同的人生，她坦言花了兩年的時間才走過，畢竟，如何能從生活中真正完全不製造垃圾，確實是一段很艱辛的過程。但豁然開朗的領悟、發現能為地球盡一份心力的堅持，漸漸地成了她最開心的事。

5大祕訣　讓零廢棄徹底貫徹

碧強森談到，零廢棄有5大祕訣，分別是「拒絕」、「減少」、「再用」、「回收」、「腐爛」，而能落實這些方針，就是最好的堅持。

1、拒絕──拒絕你不需要的東西

走在街頭，你一定有機會拿到不少免費的東西，像是傳單、名片、原子筆等，在接受這些東西之前，還請仔細的思考，到底拿這些東西的意義是什麼？簡單地學會說「不」非常重要；同時，請別買自己需要卻根本不必要的東西。

2、減少──減少身邊的物品

你我都應該仔細瀏覽家中所有的物品，接著質疑這些物品對其實際的需求為何，如果真的很久都沒有用上，也許是時候提供給更有需要的人利用。捐贈物品、挹注到二手市場，這對於零廢棄的未來非常重要，也是種與他人共享資源的方式；當你減少了物品，就會降低買相關配件的機會。

3、再用──重複使用你所消費的物品

真正的零廢棄在於減少任何會消耗的一次性商品，像是把衛生紙替代為手帕或水洗、衛生棉可以布衛生棉替代、尿布使用布尿布，其他如購物袋、餐具、碗盤、水瓶、刀叉、吸管等，更是外出時能減少一切垃圾的關鍵。

4、回收──無法拒絕、減少與再用的，盡可能回收

當一個人都貫徹了上述的觀念時，若還是有逼不得已的消耗品，最後手段應以回收替代之，且應該使用到物品的最大限度，像是衣服與鞋子；此外，如果真的必須購買新產品，該選擇玻璃、金屬或紙質的材質，絕對要避免使用塑膠，塑膠的回收非常沒效益。

5、腐爛──堆肥系統的運用

她分享，在貫徹零廢棄生活之後，其實你會發現生活中很多東西都可以透過推肥的方式自然分解，像是棉花、毛髮、指甲等，其餘廚房會產生的廚餘、果皮、蔬菜梗，當然也是能回歸大自然的物品，只要將堆肥的方式落實，你會發現垃圾已非常明顯的速度大幅減少。

如今，碧強森的著作不僅已經被翻譯成18種語言，她還積極地到世界各地演講，宣導有關零廢棄的理念和精神。

畢竟，你可能擁有比一般人多很多的東西，但這不意味著你重視或喜歡你擁有的所有物品。當東西愈少、空間愈遼闊，人們的心情也有如海闊天空般自在。

（作者／魯皓平 本文出自2019.07.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

衛生紙吸管舊金山海龜塑膠袋餐具省錢廚餘
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