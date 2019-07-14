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公路總局生態影片「護蟹任務」 獲國際三大獎

2019-07-14 10:15聯合報 記者曹悅華╱即時報導

公路總局第三區養護工程處去年委外拍攝台26線墾丁地區「護蟹任務」微電影，於美國國際短片競賽(Best Short Competition)2019年6月份的影展場次分別獲得「紀錄短片類」最佳紀錄短片、「自然生態野生動物類」最佳短片、「剪輯類」剪輯優選獎等三項殊榮。

公路總局說，每年農曆6月至9月的月圓三天（15、16、17日傍晚時間）為墾丁地區陸蟹繁殖高峰期，每隻母蟹一次約可釋放10萬至40萬個幼體，為提高陸蟹穿過道路至海邊釋幼的安全性，公總三工處從102年起持續與墾丁國家公園管理處跨機關合作辦理「交通管制措施」及「人力護蟹」，並於近年委託屏東縣環境保護聯盟劉烘昌、古清芳等陸蟹專家進行墾丁地區「陸蟹路殺及遷徙行為研究」，及清華大學教授曾晴賢建議，於過路箱涵內牆面增設約五公分溝槽及搭配麻繩、角材等設施，以提供陸蟹更安全便利到海邊釋幼的路徑，以工程導向生態面向，將遭切割的陸蟹棲地串連起來，給予棲息地自然生態環境保護。

公路總局說，三工處於去年委託視群傳播有限公司導演許鴻龍拍攝「護蟹任務」微電影，希望透過影片讓用路人了解工程單位如何用心細緻地以微小的生態工程手法將遭切割的棲地串連起來，在這其中所做的努力與困難及解決過程等等，盼能獲得觀賞者共鳴，對於墾丁地區護蟹活動能共同支持與響應，一起創造友善及永續道路環境。

公路總局說，即日起並可透過手機掃描QR Code免費觀賞五分鐘網路版及20分鐘完整版影片，或至三工處官網點選「護蟹任務」微電影連結觀賞。

公路總局「護蟹任務」獲生態影片國際獎。圖／公路總局提供
公路總局「護蟹任務」獲生態影片國際獎。圖／公路總局提供
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微電影墾丁自然生態
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