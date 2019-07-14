今晚就有！ 台北兒藝節 80場節目免費看

2019-07-14 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



漫長暑假，家長打算帶小朋友去哪玩？今年邁入第20屆的台北兒童藝術節，帶來共176場展演，包括80場免費大型戶外及各社區節目，讓孩子一路開心到8月。

首先是今晚在大安森林公園露天音樂台免費上場的《晝夜環抱》，在台灣「方式馬戲」巧妙運用特技、呼拉圈、大環、武術、太極下，讓親子有個美麗的仲夏夜。明起至7月18日，昇平五洲園的《小哪吒鬧東海》、Ｏ劇團的《愛麗絲：東方夢遊》，分別在南港國小一樓禮堂及士林行政中心十樓禮堂演出，也值得期待。

英國頂尖街頭劇場艾克羅久馬戲團（Acrojou）的《腦海奇航》，用特殊的小船與下雨的雲朵，將演出場地打造成記憶之海；堪稱《腦海奇航》續集的《夢之船》在夜間出航，帶領孩子往內心世界探索，7月24日至26日在台北中山堂廣場、花博公園長廊廣場等地演出，是重量級節目。

此外，《小熊遲到了─童樂會》用薩克斯風結合戲劇，呈現冒失小熊的森林故事，7月22日至25日在台北市大安區市立圖書館B2演講廳演出；去年代表台灣在愛丁堡藝穗節獲高度讚譽的《蟑螂與軟綿綿毛絨絨模糊糊動物們》，7月30日至8月2日在文山區博嘉運動公園四樓多功能集會廳重現，都值得前往。