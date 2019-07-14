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丹娜絲颱風恐生成？ 周三起變天有雨到周末

2019-07-14 08:49聯合報 記者曹悅華╱即時報導

把握三天好天氣。中央氣象局說，周三前全台各地炎熱，台北及花東地區飆到36度以上高溫，台東甚至出現38度極端高溫，周三之後受到菲律賓東方海面的低壓帶接近影響，開始變天到周末，有機會行形成今年第五號颱風「丹娜絲」。

氣象局今晨發布高溫資訊，受到日照及西南風沉降影響，白天台東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；花蓮縣縱谷、台北市、新北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、桃園市、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，留意36度以上高溫。

氣象預報員張承傳說，今各地多雲到晴，高溫落在33到35度，台北及花東地區留意36度以上高溫，僅有山區會有午後雷陣雨，很短暫，全台天氣穩定，出門注意防曬。

張承傳說，周三之前各地維持多雲到晴，明天開始午後雷陣雨會擴展到近山區平地，周三後才會明顯變天。

張承傳說，周三受到菲律賓東方海面的低壓帶逐漸靠近影響，轉成東風、東南風，東半部跟南部降雨機率變高，會有短暫陣雨，會一直下到周六。

至於今年第五號颱風是否會形成？張承傳說有機會，不過還是要視熱帶系統發展，現在訊號尚未明確，以目前看來，這個低壓帶範圍廣，有可能從台灣南邊通過菲律賓或是巴士海峽。

中央氣象局說，周三開始變天。本報資料照片
中央氣象局說，周三開始變天。本報資料照片
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