今天很熱！ 鄭明典一張圖分析原因

2019-07-14 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，台灣上空以高層卷雲為主，透光，所以今天陽光還是會很猛。「今天還是熱，很熱！」

他說，台灣西北方一條細長明顯的卷雲帶，是更西側強對流區的雲頂外流氣流和高層東風的輻合帶。台灣東側偏北有明顯的低層背風渦旋，東南側晴朗無雲，是背風下沉區，最容易出現高溫。