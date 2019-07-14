痣多多且有皮膚癌家族史 醫籲每半年檢查

2019-07-14 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



身體痣多多，說不定哪一顆是癌症病變。年僅30出頭的阿威（化名）身上多處有痣，過去半年來，他發現臉上一顆痣隆起，且似乎有漸漸變大的現象。由於家中曾有親屬罹患皮膚癌，阿威的家人個個警覺性高，催促他盡快去看醫師，結果一檢查就確診是基底細胞癌。阿威雖然年紀輕輕就罹病，但不幸中的大幸是發現得早，還能透過手術切除乾淨。

衛福部國健署統計顯示，過去10年來皮膚癌發生人數與發生率雙雙提升，自95年至104年，每年新發生人數自2457人上升至3799人，每年的年齡標準化發生率自每十萬分之8.88上升至10.04。

台安醫院皮膚科主任曾德朋表示，皮膚癌發生人數上升的可能原因很多，可能與人口老化、民眾自我照護與就醫檢查意識提升等因素都有關係。越早發現皮膚癌，越有機會透過手術切除根治、回歸正常生活。

皮膚癌當中最常見的三種是基底細胞癌、麟狀細胞癌與黑色素瘤，這三種惡性腫瘤都與陽光紫外線照射有關，因此腫瘤往往長在曬得到太陽的部位，像是臉部、手部、愛穿短褲者的腿部、禿頭者的頭頂等，而好發族群除了有家族史的人，還包括經常在大太陽底下活動的人，像是農夫、營造業勞工、海灘救生員、愛好作日光浴的人等。

一般來說，惡性腫瘤外觀常有ABCDE五大特徵，A是外觀不對稱（asymmetry），B是邊緣（border）不規則或不平滑，C是顏色（color）不均勻，例如黑色、藍色、棕色混雜，D是後天出現的腫塊直徑（diameter）超過0.6公分，E是在數周至數月內快速隆起（elevation）。

基底細胞癌經常是顆紅色、肉色或黑色點點，漸漸在該處變大、變深，往皮膚底下生長。麟狀細胞癌的外觀常見紅色或肉色的腫瘤或潰瘍，腫瘤表面有時會出現鱗狀皮屑。黑色素瘤是最惡性的皮膚癌，轉移到體內其他部位的機率高；黑色素瘤常出現在手腳，像是指甲下方、指頭與掌面，常見的顏色是黑色或咖啡色，有時可見紅色或肉色。

要預防皮膚癌，首要之務就是作足防曬。曾德朋表示，許多民眾挑選防曬乳會選擇防曬係數SPF較高的產品，其實SPF50與SPF30的保護力相差不大、分別為96%與98％，因此重要的是每兩個小時就要補擦，而非挑防曬係數高的產品但忽略隨時補充。「不過，防曬乳再怎麼擦都不可能均勻，建議還是撐傘、穿外套、戴遮陽帽；同時要減少在10點至14點紫外線最強時段出門」。