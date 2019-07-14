親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

五專搶學生！高中職缺額飆到7.6萬 5年後再少4.2萬

人少船費低...全台唯一擺渡人 快撐不下去了

痣多多且有皮膚癌家族史 醫籲每半年檢查

2019-07-14 07:28聯合報 記者羅真╱即時報導

身體痣多多，說不定哪一顆是癌症病變。年僅30出頭的阿威（化名）身上多處有痣，過去半年來，他發現臉上一顆痣隆起，且似乎有漸漸變大的現象。由於家中曾有親屬罹患皮膚癌，阿威的家人個個警覺性高，催促他盡快去看醫師，結果一檢查就確診是基底細胞癌。阿威雖然年紀輕輕就罹病，但不幸中的大幸是發現得早，還能透過手術切除乾淨。

衛福部國健署統計顯示，過去10年來皮膚癌發生人數與發生率雙雙提升，自95年至104年，每年新發生人數自2457人上升至3799人，每年的年齡標準化發生率自每十萬分之8.88上升至10.04。

台安醫院皮膚科主任曾德朋表示，皮膚癌發生人數上升的可能原因很多，可能與人口老化、民眾自我照護與就醫檢查意識提升等因素都有關係。越早發現皮膚癌，越有機會透過手術切除根治、回歸正常生活。

皮膚癌當中最常見的三種是基底細胞癌、麟狀細胞癌與黑色素瘤，這三種惡性腫瘤都與陽光紫外線照射有關，因此腫瘤往往長在曬得到太陽的部位，像是臉部、手部、愛穿短褲者的腿部、禿頭者的頭頂等，而好發族群除了有家族史的人，還包括經常在大太陽底下活動的人，像是農夫、營造業勞工、海灘救生員、愛好作日光浴的人等。

一般來說，惡性腫瘤外觀常有ABCDE五大特徵，A是外觀不對稱（asymmetry），B是邊緣（border）不規則或不平滑，C是顏色（color）不均勻，例如黑色、藍色、棕色混雜，D是後天出現的腫塊直徑（diameter）超過0.6公分，E是在數周至數月內快速隆起（elevation）。

基底細胞癌經常是顆紅色、肉色或黑色點點，漸漸在該處變大、變深，往皮膚底下生長。麟狀細胞癌的外觀常見紅色或肉色的腫瘤或潰瘍，腫瘤表面有時會出現鱗狀皮屑。黑色素瘤是最惡性的皮膚癌，轉移到體內其他部位的機率高；黑色素瘤常出現在手腳，像是指甲下方、指頭與掌面，常見的顏色是黑色或咖啡色，有時可見紅色或肉色。

要預防皮膚癌，首要之務就是作足防曬。曾德朋表示，許多民眾挑選防曬乳會選擇防曬係數SPF較高的產品，其實SPF50與SPF30的保護力相差不大、分別為96%與98％，因此重要的是每兩個小時就要補擦，而非挑防曬係數高的產品但忽略隨時補充。「不過，防曬乳再怎麼擦都不可能均勻，建議還是撐傘、穿外套、戴遮陽帽；同時要減少在10點至14點紫外線最強時段出門」。

曾德朋表示，紫外線的傷害具有累積性，因此皮膚癌的患者發病年齡中位數超過七旬，臨床上較年輕的患者多有家族史。倘若有家族史，且身上痣較多，建議每半年到一年至皮膚科作皮膚鏡檢查。

要預防皮膚癌，首要之務就是作足防曬。本報資料照片
要預防皮膚癌，首要之務就是作足防曬。本報資料照片
分享

防曬腫瘤紫外線
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

網路當通路 電子菸入侵校園

2019-07-14 00:57

人少船費低...全台唯一擺渡人 快撐不下去了

2019-07-14 00:17

左鎮老翁摔車就醫 意外確診登革熱

2019-07-14 00:03

今到周二全台飆溫 當心熱傷害

2019-07-13 23:55

37.4度！新北3次發警訊 灑水降溫

2019-07-14 00:07

守護台灣早產兒 84歲修女葛永勉拿到身分證

2019-07-14 00:12

抗癌之王「硒」真有這麼神奇 營養師：台灣人沒在缺

2019-07-14 07:21

煙圈超酷？ 賣含尼古丁電子菸違藥事法 爸媽怒檢舉

2019-07-14 06:33

電子菸入侵校園／禁止未成年吸用 各縣市規定不一

2019-07-14 01:11

電子菸入侵校園／影響超過尼古丁 就怕新癮害世代

2019-07-14 01:08

碧潭「新店渡」甫登錄新北文化景觀

2019-07-14 00:18

桃園出現「日暈」奇景

2019-07-14 00:17

好熱！綠屋頂補助 新北申請倍增

2019-07-14 00:01

戒菸酒檳榔 34歲男抗癌重生

2019-07-13 23:57

60至70歲 聽力損傷高峰期

2019-07-13 23:17

聽力車進偏鄉 嘉義東石受檢老人 逾半聽力異常

2019-07-13 23:01

30年韓式炸雞「起家雞」插旗中壢！桃園人吃雞不用跑台北了

2019-07-13 22:00

我國有40萬憂鬱症患者 45到64歲是高峰

2019-07-13 21:19

悶在心中不願說 憂鬱症患者僅2成對外求助

2019-07-13 21:16

你認識憂鬱症嗎？ 甲狀腺亢進也可能造成憂鬱

2019-07-13 21:15

吃2、3天都沒效？抗鬱劑需時間 別輕易停藥

2019-07-13 21:13

憂鬱患者多因失眠被揪出 常短期就醫、早期中斷

2019-07-13 21:12

夏天別留孩子在車上 醫師親測半小時車內溫度飆到53度

2019-07-13 20:41

辣露美臀！下雨她穿比基尼騎車 網暴動：這雨衣夠環保又養眼

2019-07-13 20:00

高美館《移動與遷徙》移至韓國京畿道美術館展出

2019-07-13 17:59

天氣熱翻！怕把孩子忘車內 國健署傳授防呆3妙招

2019-07-13 15:57

辦全台最大早產兒中心 比利時84歲修女今成為台灣人

2019-07-13 15:08

快抬頭看！桃園天空出現「日暈」奇景

2019-07-13 13:43

舊山線復駛？ 交長：投入20億元評估中

2019-07-13 13:24

紅龍果還是火龍果？專家10多年前已正名

2019-07-13 12:59

台南左鎮爆本土登革熱 疾管署：不排除是新疫區

2019-07-13 12:32

下廚想拍紀念照 「媽媽的鳥」一腳亂入讓她超爆氣 網歪樓：缺主菜？

2019-07-13 12:00

各地高溫上升 台東金崙飆39度

2019-07-13 11:52

老翁騎車跌倒就醫發現感染登革熱 台南第9個本土病例

2019-07-13 11:31

舊山線復駛有望？林佳龍：已在評估投入20億

2019-07-13 11:08

不只四萬十川！高知4個人氣景點　還有爆紅「Sea House海景咖啡廳」

2019-07-13 10:39

太平洋高壓發威新店上午已逼近37度 下周三變天

2019-07-13 10:33

高溫易皮膚癢、頭痛 中醫師建議吃茄子、芝麻

2019-07-13 08:00

芒果長黑斑變得更甜、更搶手？是真有其事還是鬼扯！

2019-07-12 10:00
看更多

熱門文章

年薪百萬有加班費…他趁公司人力吃緊時提離職 下場欲哭無淚

2019-07-13 10:07

紅龍果還是火龍果？專家10多年前已正名

2019-07-13 12:59

影／巨型鬼蝠魟主動親近！潛水客驚覺：牠在向我們求助

2019-07-13 12:19

孫芸芸化身旅遊網美拍「羅馬假期」名媛版 瀏海造型簡直變成另一個人

2019-07-10 13:30

太平洋高壓發威新店上午已逼近37度 下周三變天

2019-07-13 10:33

同樣腦血管栓塞 有沒有把握黃金治療期結果差很多

2019-07-13 13:14

殺破狼周運勢／白羊旅行邂逅天菜 雙子收入有增加現象

2019-07-14 00:00

人少船費低...全台唯一擺渡人 快撐不下去了

2019-07-14 00:17

快抬頭看！桃園天空出現「日暈」奇景

2019-07-13 13:43

辦全台最大早產兒中心 比利時84歲修女今成為台灣人

2019-07-13 15:08

30年韓式炸雞「起家雞」插旗中壢！桃園人吃雞不用跑台北了

2019-07-13 22:00

舊山線復駛有望？林佳龍：已在評估投入20億

2019-07-13 11:08

技術士技能檢定學科測試明登場 3萬多人應考

2019-07-13 13:48

天氣熱翻！怕把孩子忘車內 國健署傳授防呆3妙招

2019-07-13 15:57

老翁騎車跌倒就醫發現感染登革熱 台南第9個本土病例

2019-07-13 11:31

台南左鎮爆本土登革熱 疾管署：不排除是新疫區

2019-07-13 12:32

星馬、港、日美食名店接連登台 百貨餐飲掀起亞洲風

2019-07-13 17:09

菸酒檳榔嗜辣又愛喝熱湯 34歲男罹食道癌

2019-07-13 16:16

神力女超人秀37年前電玩遊戲 大家認得出來嗎？

2019-07-13 12:26

每日星座運勢／巨蟹異性緣佳可表白 做預算免透支

2019-07-14 00:00

夏天別留孩子在車上 醫師親測半小時車內溫度飆到53度

2019-07-13 20:41

穿「開化時期」復古洋裝買年糕！釜山熱門變裝體驗　IG吸睛美照的新選擇

2019-07-13 18:05

抗癌之王「硒」真有這麼神奇 營養師：台灣人沒在缺

2019-07-14 07:21

我國有40萬憂鬱症患者 45到64歲是高峰

2019-07-13 21:19

找到了！《現代啟示錄》中馬龍白蘭度的手表將慈善拍賣

2019-07-13 10:36

林依晨、隋棠台北電影獎比美背 夏季紅毯白色制霸

2019-07-13 21:46

不只四萬十川！高知4個人氣景點　還有爆紅「Sea House海景咖啡廳」

2019-07-13 10:39

各地高溫上升 台東金崙飆39度

2019-07-13 11:52

網路當通路 電子菸入侵校園

2019-07-14 00:57

你認識憂鬱症嗎？ 甲狀腺亢進也可能造成憂鬱

2019-07-13 21:15

實踐生活與藝術接軌！新開幕「文心藝所工坊」串起彼此心靈橋樑

2019-07-13 19:46

高溫上看38度！ 吳德榮：周三東部先變天

2019-07-14 07:34

悶在心中不願說 憂鬱症患者僅2成對外求助

2019-07-13 21:16

憂鬱患者多因失眠被揪出 常短期就醫、早期中斷

2019-07-13 21:12

37.4度！新北3次發警訊 灑水降溫

2019-07-14 00:07

煙圈超酷？ 賣含尼古丁電子菸違藥事法 爸媽怒檢舉

2019-07-14 06:33

吃2、3天都沒效？抗鬱劑需時間 別輕易停藥

2019-07-13 21:13

補妝會把毛孔愈補愈大？ 醫：沒錯

2019-07-14 07:24

想當「夏日水感美人」快來看！屈臣氏、康是美、Tomod’s優惠、新貨齊發超好買

2019-07-13 20:10

海外第一家分店在台灣！日本居家香氛品牌「@aroma」給你最純粹的原生香氣

2019-07-13 21:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top