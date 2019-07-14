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抗癌之王「硒」真有這麼神奇 營養師：台灣人沒在缺

2019-07-14 07:21聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

癌症連續37年位居十大死因之首，微量元素「硒」成了民眾選擇的保養食品之一，不過，營養師表示，台灣人幾乎沒有缺「硒」的問題，根本不需要額外補充，且根據國外的研究結果，硒並沒有明顯的預防癌症的效果。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，「硒」屬於一種微量元素，被發現是一種效果非常強的抗氧化劑，當初會發現「硒」，主要是中國黑龍江的克山縣於1960年代左右，該地的居民被發現罹患心臟病的比例非常高，加上克沙奇病毒的感染，使當地陸續出現因心臟病死亡的案例，進一步調查才發現當地民眾的體內嚴重缺乏「硒」，因此，硒缺乏症又被稱為「克山症」。

蘇秀悅說，硒自此開始被研究，硒在於人體中的角色，能夠促進分泌穀胱甘肽過氧化物酶，穀胱甘肽過氧化物酶可以幫助人體解毒，清除體內得過氧化物、阻斷自由基對於細胞的損傷，也能抑制血管增生，也因此被推測可以「預防」癌症。

蘇秀悅說，國際開始針對硒進行研究，在老鼠的動物試驗中，研究團隊給予老鼠高劑量的硒，發現有控制癌症的效果，特別是針對攝護腺癌，但是人體試驗上，長期給予硒以及沒有服用硒的受試者相比，觀察多年發現，在預防癌症上並沒有統計上的差異，反而還有些研究顯示，若長期高劑量地服用硒，還可能有中毒的風險。

根據國健署訂定的國人膳食營養素參考攝取量，硒的每天的建議攝取量為55微克（μg）上限不得超過400微克（μg）。蘇秀悅表示，台灣人其實不缺硒，硒多來自於海鮮、肉類，加上台灣並不屬於內陸，土壤中也含有硒，作物也多少含有硒的成分，在環境中沒有缺乏硒的狀態下，不必刻意去吃，太刻意反而會有反效果。

蘇秀悅說，飲食均衡以及保持正常作息，加上固定的運動習慣，水分的補充，才是最佳維持健康的方式。

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