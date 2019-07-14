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「南安小熊是山神送的禮物！」 黑熊媽媽黃美秀《小熊回家》新書分享會

2019-07-14 07:00聯合新聞網 台北訊

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「黑熊媽媽」黃美秀教授7月13日在台北誠品松菸店舉行新書《小熊回家：南安小熊教我們的事》分享會，現場擠滿喜愛南安小黑熊「妹仔」的民眾，許多人直呼：「好想念妹仔！」，也有廠商提供神祕贈禮，讓黃美秀教授備感溫馨。會後排隊簽名人潮踴躍，黃美秀教授更多次公開呼籲全民共同守護黑熊，不要再讓黑熊斷掌的悲劇發生，也期待民間、草根的力量。

小熊回家後，「黑熊媽媽」首次大型公開講座

一舉一動皆引發全民關注的南安小熊「妹仔」，已經在今年4月30日回歸山林。由黃美秀老師帶領專業照養團隊照料，在「救熊第一」的使命感下，台灣黑熊保育協會發動網路平台集資活動，透過眾人募資數百萬支援，眾人參與下，順利完成讓野生小熊野訓後「回家」的創舉。

「黑熊媽媽」黃美秀老師除了將9個月小熊落難人間的故事、照養與野放始末寫成新書《小熊回家：南安小熊教我們的事》，更在今天的講座首度公開分享心路歷程。

「這隻熊是大家所養的。」黃美秀老師簡報中收錄許多小熊的可愛照片，生動描述遇到「妹仔」的過程，妙語如珠，現場氣氛歡樂輕鬆。但她感嘆，受傷的黑熊在東部居然沒有地方可以去，透露出對台灣人熊關係的感嘆與期待。

「若黑熊與我在山上受困，請讓黑熊上直昇機！」黃美秀老師堅定地說，「因為全台有2300萬人，不缺我一個，我會自己找方法下山。」但對於僅存幾百隻的瀕危物種來說，保育刻不容緩，這番話引起全場鼓掌，這也是黑熊第一次搭直升機。

地表最強奇雞近況公開！

黃美秀老師說，她其實不忍心妹仔孤零零的，卻又不能讓她接觸人類或是貓狗，以免產生後遺症。妹仔意外地與原本該是食物的「熊麻雞」變成朋友，熊雞之間跨物種的友誼讓大家津津樂道，現在更有小讀者提問：「熊麻雞後來去哪了？」黃美秀老師也在現場分享這段趣事，「實在太多人詢問了！」引起陣陣笑聲。原來，小熊回家後，熊麻雞沒有一起被野放，而是被安置於「夢想台灣黑熊藝術館」安養天年，留下一段雞「熊」同籠的佳話。想念熊麻雞的民眾，可以密切關注夢想台灣黑熊藝術館，10月19日的遊行活動，或許有機會目睹地表最強奇雞本尊。

守護黑熊，人人有責

現場有民眾提問：「會不會有接班人？」黃美秀老師表示：「沒有想過這個問題。」生態教育意識應從小培養，《小熊回家》書中更大量分享深入淺出的黑熊知識與生態保育篇章，適合親子共讀，新書發表會現場亦有許多爸媽帶著小孩聆聽。

黃美秀老師認為妹仔是她投入黑熊研究與保育路上的一大驚喜，「不會有下一次了。」藉由可愛的小熊，盼能喚起台灣人的保育意識，也讓大家有機會重新認識珍貴的台灣黑熊。最後更呼籲大家，不論年齡身分，守護黑熊是每個台灣人的責任，不要讓黑熊在島上消失」。

《小熊回家：南安小熊教我們的事》新書分享講座亦將在7月21日台中自然科學博物館、8月7日嘉義洪雅書店、8月10日台中綠宿行旅1樓以及8月11日高雄等一隻貓咖啡舉行，活動詳情可鎖定台灣黑熊保育協會臉書粉專。本書版稅全數捐給台灣黑熊保育協會，歡迎關心台灣黑熊的讀者共襄盛舉。

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