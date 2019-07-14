煙圈超酷？ 賣含尼古丁電子菸違藥事法 爸媽怒檢舉

2019-07-14 06:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



電子菸日益氾濫，臉書上不少年輕人明目張膽兜售，將電子菸形容為「對他人的禮貌」，但國民健康署指出八成的電子菸含尼古丁。律師張義群表示，含尼古丁的菸油、菸彈都屬藥事法所規範的禁藥，不僅販賣、供應觸法，自海外網購或「跑單幫」輸入的罪責更重。檢、警說，少針對電子菸掃蕩，但的確是隱憂。

司法院少年及家事廳指出，成年人若教唆、幫助或利用少年犯罪，將依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑至二分之一，換句話說，若成年人利用少年從事違反藥事法的勾當，刑度加重。實務上罕見少年因販售電子菸而遭送少年法庭。

▇網路社群交易興 年輕人大剌剌兜售

台中王姓女子去年透過臉書向身分不明的賣家購買含有尼古丁成分的電子菸霧化器補充液，接著利用媽媽的名義在蝦皮購物網站開設賣店賣貨。石姓買家去年6月訂購了4盒，卻用到「身體不適」，向新北市衛生局檢舉，產品經衛生福利部檢驗，發現都含有尼古丁。台中地檢署依藥事法起訴，台中地院依藥事法販賣禁藥罪判王女3月徒刑，沒收3千多元犯罪所得。

類似的案件層出不窮。李姓碩士從2016年開始向大陸廠商購買含與不含尼古丁的電子菸油，再透過貨運公司以航空快遞方式輸入台灣，後來遭財政部關務署台北關識破品項與申報的「髮飾」不同。李不只訂一批貨，後來檢出含尼古丁成分的電子菸油共計248瓶。台灣高等法院認為李未遵循國家管理藥品規範，竟輸入未經許可的禁藥，衡量還沒流入市面，判他9月徒刑。

律師張義群觀察，這兩年來電子菸越來越常見，原因包括年輕人對新事物態度比較開放，再者電子菸販售通路目前是透過年輕人擅長的網路世界交易，從臉書上搜尋，都可發現大學生甚至是高中職生在推銷。張說，電子菸在台灣是「灰色地帶」，持有並不犯法，但含尼古丁的電子菸仍可能上癮，曾遇過家長發現孩子「怎麼在抽菸？」，一問才知是「電子菸」，而且是在臉書社團上購買，氣得檢舉。

張義群說，很多人不曉得電子菸含有尼古丁，牽涉到禁藥的問題，他們看到其他人在賣也跟風；少年觸犯藥事法的話，將依少年事件處理法由少年法院調查，少年事件的結果輕則是告誡、責付管教或輔導，重則保護管束、輔導安置。張提醒，學生不要因為好玩、新奇或被提供個人資料供人下單訂貨而觸法。

▇ 網友拍影片宣傳電子菸「乾淨」 董氏反菸還被嗆

青少年施用電子菸蔚成風氣，還有網友拍影片，拿棉花比擬肺，指經菸熏過的棉花沾滿黃黑的焦油，但電子菸水氣只讓棉花「水水的」，請觀眾判斷「電子菸比紙菸毒嗎？」；但有人質疑毒性不能只靠顏色區分。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，電子菸危害不僅尼古丁，更易讓施用者暴露在多重危險中。

電子菸雖無紙菸的焦油，但也有網路賣家販售含焦油的電子菸。衛福部國民健康署則表示近八成的產品含有尼古丁，也含甲醛、乙醛等致癌物質，且電子菸二手菸霧對室內空氣品質的影響比傳統紙捲菸更明顯，煙霧不易揮散。有電子菸施用者稱，想玩「煙圈」，也就是從鼻孔、口中吐出一圈一圈的煙霧。

林清麗表示，推動電子菸防制遇上不少阻力，支持者最常提出的論點是「抽電子菸危害比紙菸小」、「是不是政府課不到稅才禁止？」，這些言論似是而非，且快「積非成是」。她說，2011年是世界各國電子菸發展關鍵的一年，因為傳統菸商為了轉型，紛紛投入電子菸開發，2015年加熱式菸品也出現，支持電子菸者將政府、民間社團的反對抹成「護航菸商」，相當荒謬。

林清麗說，菸草商透過各種管道提出「電子菸也要課稅」、「電子菸要管理」、「禁止少年抽用」3大主軸，想要讓在台灣定位不明的電子菸能合法輸入、買賣，但這根本就是在走美國的老路，一旦開放，下一代就成了新癮害世代。

林指出，美國在2011年開放成人使用電子菸，結果去年美國竟有360萬的高中生接觸過電子菸，而抽菸的人數則是140萬人；用過電子菸的人後來吸傳統菸的比率是不施用者的6倍。她有感而發地說，在推廣防制時，有學生嗆「妳抽過電子菸嗎？」、「好玩的東西為什麼不能抽？」，她和教育部官員討論電子菸危害時，大家都覺得問題嚴重，她「講到快哭了」。

▇販賣電子菸被逮 初犯多不知「裡頭有禁藥」

新北市政府擬推「新北市菸品及電子菸管理自治條例條文」，草案規範未滿18歲者不得吸菸或使用電子菸，高中以下學生也不得在校園內持電子菸；台北市少年警察隊目前未查獲學生吸電子菸的案件。檢方表示，持有電子菸不違法，但若販售含尼古丁的電子菸或摻毒品，依藥事法、毒品危害防制條例偵辦。

北市警方表示，電子菸各地的主管機關是衛生局，若衛生局在查緝過程中需要協助，會配合查緝。彰化警方則表示，電子菸的價格不便宜，青少年要入手得有一定的經濟門檻。

檢方表示，藥事法規定「明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處七年以下有期徒刑」，得併科5千萬元以下罰金，但電子菸的態樣多元，很多賣家都不曉得尼古丁屬禁藥，條文又規定「因過失犯第一項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣500萬元以下罰金。」，有時檢察官會處分初犯緩起訴。

少年法院法官表示，很多人還停留在電子菸是戒菸者替代品的想法，事實上是兩碼子事，問題值得重視。