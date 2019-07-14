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迎接高齡觀眾 兩廳院設「輕鬆自在場」

2019-07-14 02:55聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

台灣邁入高齡社會，銀髮族不但不是社會的負擔，反而為許多面臨危機的產業投入新的活力與生機。表演藝術界近年面臨觀眾下滑的危機，銀髮族便成為新的生力軍。

隨音樂班熱潮不再，台灣音樂界出現人才斷層危機。台北愛樂開設「合唱研究室」培養非科班出身的合唱指揮，學員可擔任民間合唱團的指揮。台北愛樂合唱團經理莊馥鴻發現，銀髮學員暴增已成主力。他觀察，許多銀髮族退休後投入合唱團，一圓年輕時代的音樂夢。

隨著銀髮觀眾每年攀升，兩廳院近年推出多場針對銀髮族的懷舊音樂會如「四年五班的同樂會」，票房大勝一般音樂會。

就連最需要體力的舞蹈，也出現熟齡舞者與觀眾。兩廳院去年推出「樂齡計畫─該我上場」，邀專業舞者指導樂齡民眾跳舞，包括大學教授、工程師、家庭主婦等十多位55歲以上舞者，經歷四個月訓練站上實驗劇場跳舞，門票一掃而空。

高齡觀眾看表演會受到眼力、體力的限制。兩廳院最近推出「輕鬆自在場」，未來只要表演者同意，便會選定某一場次設「輕鬆自在場(Relaxed Performance)」。在這個場次中，觀眾可以自然伸展身體、隨時上廁所、也能發出咳嗽等音響。現場也會提供耳塞、眼罩等紓壓小道具，幫助感官敏感者緩和身心。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「輕鬆自在場」針對的族群之一便是高齡觀眾。相較於年輕人，銀髮族跑廁所的頻率高、易咳嗽，許多人因此不敢前往需要正襟危坐的音樂會；「輕鬆自在場」提供銀髮族自在看表演的環境。兩廳院也透過舉辦工作坊，將友善劇場經驗分享給邀請全國各縣市表演場館人員。

國家交響樂團(NSO)最近邀來擁有豐富樂齡工作經驗的英國音樂工作者，為團員舉行工作坊；團員完成訓練後將進入社區服務，透過音樂陪伴長者。NSO執行長郭玟岑表示，希望透過這些訓練讓團員理解音樂是「人與社會的連結」，未來能創作更多與高齡觀眾共鳴的音樂。

國家交響樂團(NSO)最近邀來擁有豐富樂齡工作經驗的英國音樂工作者，為團員舉行工...
國家交響樂團(NSO)最近邀來擁有豐富樂齡工作經驗的英國音樂工作者，為團員舉行工作坊。圖/NSO提供
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銀髮族兩廳院
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