我國有40萬憂鬱症患者 45到64歲是高峰

2019-07-13 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



早在古希臘時代，醫學之父希波克拉底便指出，「精神憂鬱症」是一種有特定心理和生理徵狀的獨立疾病，「恐懼和絕望持續很長時間」是這種疾病的徵兆。時至今日，大家已接受憂鬱症成為一種普遍的疾病，世界衛生組織估計，全球約1億2000萬人有憂鬱症。

元氣周報「聰明就醫×健保大數據」系列，本期以憂鬱症為主題，帶您了解目前國內憂鬱症治療現況、藥物使用及如何選擇就醫場所。

憂鬱症被稱為「心靈感冒」，從過去認為是心理因素導致的疾病，現在大家了解憂鬱症是大腦疾病，只要接受適當治療，便有可能改善，進而回歸日常生活。根據世衛組織統計，平均每100人就有3人罹患憂鬱症；女性一生中發生憂鬱症機率是10%至20%，男性是5%至12%。

醫療費用 占健保總額不到1%

衛福部健保署統計，105至107年憂鬱症人數逐年緩步成長，105年38萬3350人，106年39萬5573人，107年為40萬1059人。以107年因憂鬱症就醫的40萬1059人分析，國內憂鬱症就醫患者約占全台2370萬投保人數的1.7%

若以就醫人次看，去年因憂鬱症門診就醫人次為272萬8984人次，相當於每位患者一年平均因憂鬱症就醫6至7次。105年至107年健保給付憂鬱症醫療費用分別是60.46億元、64.07億元與66.15億元，以107年用於憂鬱症醫療費用66.15億元計算，僅占當年健保總額6853億元的0.96%，連不1%都不到。

女性患者 高出男性一倍

以年齡區分，憂鬱症患者以45歲至64歲女性居多，107年的憂鬱症患者中，45歲至64歲有16萬4427人，相當於每三位憂鬱症患者，就有一人是45至64歲；男女比大約1比2，也就是說，女性憂鬱症患者人數高出男性一倍。

另外，將憂鬱症依症狀及疾病嚴重度分為輕鬱症及重鬱症，107年輕鬱症患者19萬2千多人，重鬱症患者20萬8千多人。

健保署長李伯璋說，可能因社會對憂鬱症仍存有偏見，加上不少輕鬱症患者可能認為「只是心情不好」，「過一陣子自己就會好」等，不認為需要就醫，所以輕鬱症就診人數較少。另外，健保統計以全憂鬱症患者人數計算，若當年就醫分別有輕鬱症，後來又因重鬱症就醫，就會被列入重鬱症。

荷爾蒙影響 加上世代壓力

女性憂鬱症患者多於男性，李伯璋認為，除了荷爾蒙、內分泌等因素，國內許多女性是神力女超人，尤其是上有父母，下有孩子的「三明治世代」，同時面臨工作、家庭財務經濟等壓力，又要操煩家務事，也擔心孩子學業，或面臨小孩長大離家唸書的空巢期等。

李伯璋呼籲，家中孩子以及另一半，平常千萬不要把什麼事情都推給媽媽，必須要適時體諒女性對於生活付出的辛勞，不僅分擔工作，並應肯定女性為家庭的付出。

生理和心理會互相影響，有人因慢性病、重症而導致憂鬱症，也有人因憂鬱症引發其他不適或疾病。李伯璋提醒，若發現家中親友的情緒、行為出現落差，時常哀聲嘆氣，對平常感興趣的事物卻失去興趣，甚至整天關在房間不出門等，應有所警覺，協助患者求醫。

千萬不要用言語給予進一步刺激，例如「你為什麼這麼懶」、「每天苦著一張臉，就不能開心一點嗎」等，刺激性言語可能讓患者更加否定自我價值。李伯璋表示，若發現患者行為及情緒異常，最好的方式就是陪伴、傾聽，與患者一起面對惱人的憂鬱症。

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