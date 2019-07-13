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悶在心中不願說 憂鬱症患者僅2成對外求助

2019-07-13 21:16聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

早在古希臘時代，醫學之父希波克拉底便指出，「精神憂鬱症」是一種有特定心理和生理徵狀的獨立疾病，「恐懼和絕望持續很長時間」是這種疾病的徵兆。時至今日，大家已接受憂鬱症成為一種普遍的疾病，世界衛生組織估計，全球約1億2000萬人有憂鬱症。

元氣周報「聰明就醫×健保大數據」系列，本期以憂鬱症為主題，帶您了解目前國內憂鬱症治療現況、藥物使用及如何選擇就醫場所。

研究顯示，95%自殺者生前患有精神疾病，其中70%患有憂鬱症。統計顯示，自殺死亡率隨年齡增長而增加，男性比女性多；有自殺企圖者以年輕者較多，女性多於男性。而若能辨認出有自殺意圖的人，自殺是可以預防的。換句話說，讓憂鬱症患者願意就醫、用正確方式與其相處，可望在鬼門關前搶救生命。

不過，許多憂鬱症患者，並不願意，也不習慣求助。台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘指出，根據過去社區精神流行病調查發現，台灣憂鬱症終生盛行率僅1.2%，遠低於美國的16.2%，但是台灣被確認達憂鬱症的個案，平均工作喪失天數為74.9日，高於美國的35.2日，並且台灣憂鬱症的求助比率也低，僅有20%，美國則達57.3%。

抗拒精神科 可先掛家醫科

研究者解釋，台灣人較為堅忍，不願承認自己有憂鬱症，也抗拒治療。張家銘也指出，社區流行病學調查顯示，只有五分之一的憂鬱症患者尋求幫助，相信還有很多患者未接受治療。未接受治療的原因包括不知道何謂憂鬱症，或不願承認自己罹病，抗拒治療。但憂鬱症若不積極治療，可能會讓症狀更嚴重、功能更受損，甚至增加自殺危險性。

如何協助憂鬱症患者就醫，憂鬱症防治協會理事、林口長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸說，患者通常不知道自己有憂鬱的現象，家屬應協助初步辨認是一般情緒低落或憂鬱症，跟患者解釋何謂憂鬱症。若有些憂鬱症患者還是不願踏進精神科，劉嘉逸說，可先掛號家醫科，家醫科醫師也有接受憂鬱症相關訓練，可以提供初步診治及必要轉介。

陪伴患者 盡量多聽少說

與憂鬱症家人相處是一門名為「陪伴」的藝術，馬偕醫院精神醫學部主任、馬偕自殺防治中心方俊凱說，當患者想說話的時候，親友只需傾聽，不要急著給回應，適時提醒患者「憂鬱症可以治療」，並且有可能變好。

憂鬱症患者的親友大多會很緊張地希望可以幫助患者，「有什麼需要幫忙？」，說者無意、聽者有心，其實藏著高、低位階感。方俊凱建議，改為「你這幾天怎麼樣？」讓患者覺得被關心與支持。

憂鬱症患者有時覺得自己一文不值，親友可以根據事實讚美，提醒他有的優點，但不要太言過其實，以免讓容易負面思考的患者又想太多。「多聽、少說」是原則，若發現其常以死亡為話題或表示告別，務必盡快求助專業人員，如處危險階段，將可能的自殺工具拿走，隨時陪在身邊。

預防自殺：1問、2應、3轉介

預防憂鬱症患者自殺，張家銘建議「1問、2應、3轉介」：

1問：是指主動關懷與積極傾聽、詢問，可以關心「你最近睡得好嗎?」「你最近會不會覺得心情不好？」「你最近會不會覺得緊張不安？」必要時甚至也可直接問「有沒有自殺的想法？」

2應：是指給有自殺意圖的人適當回應，透過同理心幫助當事人釐清困擾、整理思緒，降低真正執行自殺的可能性。

3轉介：是指引導當事人接受專業人員幫忙，有效減緩自殺衝動。通常帶個案至醫院精神科就診，或接受心理衛生中心或諮商機構的會談，協助情緒趨向平穩、降低風險。

家屬陪伴憂鬱症，壓力可能非常大。方俊凱提醒，家屬不要過度把焦點放在患者身上，記得為自己保留時間，充足的休息、運動，繼續保持自己的社交圈，做自己喜愛的事，不要忽略自己的需求，才不會照顧病人到自己也病倒。

方俊凱建議，家屬適時尋求協助，不要自己承擔所有責任，多數患者沒有動力找資訊，家屬可多看相關書籍、尋求專家建議，一來家屬不會過度慌張，也可更了解患者所需。

陪伴憂鬱症患者方式：

1. 只需傾聽，別急著給回應，「多聽、少說」是原則。

2. 適時提醒患者憂鬱症可以治療，並有可能變好。

3. 找機會讚美，提醒患者的優點，但不可過度。

4. 發現患者言詞常與告別、死亡有關，務必盡快求助專業人員。

5. 別過度把焦點放在患者，記得為自己保留時間，顧好自己才能照顧患者。

《藍色病毒一》無所不在

影片網址： https://youtu.be/SvNEq3XvTbM

《藍色病毒二》我和我們

影片網址： https://youtu.be/8bMfJeea40Q

《藍色病毒三》輔助治療

影片網址： https://youtu.be/C7l3npuk3Vs

《藍色病毒四》亡羊補牢

影片網址： https://youtu.be/XhOTWsTHreM

我國憂鬱症患者，僅有1／5對外求助。
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憂鬱症患者
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