親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

楊世光要求為分析師在陸被逮負責 黃國昌：本日最可笑

你認識憂鬱症嗎？ 甲狀腺亢進也可能造成憂鬱

2019-07-13 21:15聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

早在古希臘時代，醫學之父希波克拉底便指出，「精神憂鬱症」是一種有特定心理和生理徵狀的獨立疾病，「恐懼和絕望持續很長時間」是這種疾病的徵兆。時至今日，大家已接受憂鬱症成為一種普遍的疾病，世界衛生組織估計，全球約1億2000萬人有憂鬱症。

元氣周報「聰明就醫×健保大數據」系列，本期以憂鬱症為主題，帶您了解目前國內憂鬱症治療現況、藥物使用及如何選擇就醫場所。

心情就像天氣，有時天晴有時雨，對於憂鬱症患者而言，世界可能天天都在下雨。台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘指出，憂鬱症不是正常的憂鬱症情緒，而是太久太嚴重的負面情緒，伴隨著失去興趣，還有許多身心症狀，影響正常功能，所以憂鬱症是一種疾病。

生理因素

→甲狀腺、慢性病、腦疾等

憂鬱症的成因，複雜而多變，但基本上是生物、心理和社會等3大因素共同作用而成。三軍總醫院精神醫學部主治醫師張勳安表示，身體疾病如甲狀腺亢進或不足，多重慢性疾病或腦部疾病可能引發憂鬱症，例如腦中風患者，因腦部情緒控制功能可能受損，罹病風險是一般人的4至5倍。

心理因素

→強迫性完美主義、悲觀主義

心理因素與人格特質也和憂鬱症息息相關，張勳安進一步說明，在門診中，因憂鬱症尋求協助的患者常對自我要求高、有強迫型性格的完美主義者；也有不少患者分享，自己從小悲觀，可能一點小事情就起很大的反應，比周圍的人更容易感受到壓力。

合併身體症狀 身心互影響

張家銘指出，憂鬱症診斷是根據症狀、持續時間與嚴重性綜合判斷，其中重鬱症患者在9個身心症狀有5個以上，持續2周以上並影響生活功能；輕鬱症的診斷是一定要有憂鬱情緒，並且在6個症狀中至少2個以上，持續超過2年並影響功能，輕鬱症若不治療也可能發展成重鬱症。

憂鬱症常合併許多身體症狀，包括呼吸不順、頭痛、背痛、頭暈，或者合併許多嚴重或慢性身體疾病，例如心臟病、中風、慢性頭痛、癌症、洗腎、自體免疫疾病等，患者也常常因為身體不舒服而就診於非精神科，因此許多憂鬱症患者也常因為身體上其他的不舒服，而至其他科別求醫。

許多人分不清楚憂鬱症與躁鬱症，躁鬱症雖然也會出現憂鬱期，但與憂鬱症是兩個不同疾病診斷，治療也不同。

失智進程慢 憂鬱快又急

另外，憂鬱的長輩不只會出現心情低落、食欲不振或睡眠障礙等症狀，常伴隨健忘等症狀，被誤以為是得失智症，甚至又稱「假性失智」。台北榮總醫院老年精神科主任蔡佳芬解釋，情緒會影響一個人的腦功能，如考試緊張，記不住答案，老年憂鬱症患者也可能因注意力不集中、恍神，影響認知功能。

但老年憂鬱症與失智症有許多差異，失智症是慢慢退化的疾病，病情無法逆轉，當問起何時開始有退化問題，家屬沒法準確說出時間點，患者短期記憶不好，但幾乎不會意識到自己記性不好。

反之，憂鬱發病時間短，兩周內就會發現明顯變化，認知症狀也會隨著情緒好壞，時好時壞，患者會主動抱怨記憶變差，家屬也可以準確說出長輩何時開始健忘。老年憂鬱症患者也會出現核心症狀低落的情緒或是負向的想法，失智症患者則不會。

蔡佳芬建議，家屬可藉由聊天判斷，如家中長輩是否抱怨廣泛而不明確的身體不適，常常抱怨無助無望無價值，突然交代後事，甚至是有自殺的計畫或企圖，或食量變少、晚上失眠、突然閉門不出，這些都是罹患憂鬱症警訊。

培養運動習慣 激勵大腦

預防憂鬱症，台灣憂鬱症防治協會理事、林口長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸建議，首先應培養適當的運動習慣，運動時大腦會分泌對抗憂鬱的激素，促使心情愉快輕鬆，接下來應養成規律的生活作息，訓練自己保持正向的思考方式，避免陷入煩惱無法脫困。

另外，不要給自己太高的要求或壓力，避免過多自責與挫折感，減少對自己的無助感和無望感。劉嘉逸強調，憂鬱症是大腦生病，不易預防，發現身旁的親人或朋友有憂鬱症狀的現象，一定要盡快陪同尋求專家診斷及治療。

《藍色病毒一》無所不在

影片網址： https://youtu.be/SvNEq3XvTbM

《藍色病毒二》我和我們

影片網址： https://youtu.be/8bMfJeea40Q

《藍色病毒三》輔助治療

影片網址： https://youtu.be/C7l3npuk3Vs

《藍色病毒四》亡羊補牢

影片網址： https://youtu.be/XhOTWsTHreM

你認識憂鬱症嗎？ 甲狀腺亢進也可能造成憂鬱
你認識憂鬱症嗎？ 甲狀腺亢進也可能造成憂鬱
分享
你認識憂鬱症嗎？ 甲狀腺亢進也可能造成憂鬱
你認識憂鬱症嗎？ 甲狀腺亢進也可能造成憂鬱
分享

憂鬱症患者失智症
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

夏天別留孩子在車上 醫師親測半小時車內溫度飆到53度

2019-07-13 20:41

天氣熱翻！怕把孩子忘車內 國健署傳授防呆3妙招

2019-07-13 15:57

辦全台最大早產兒中心 比利時84歲修女今成為台灣人

2019-07-13 15:08

我國有40萬憂鬱症患者 45到64歲是高峰

2019-07-13 21:19

悶在心中不願說 憂鬱症患者僅2成對外求助

2019-07-13 21:16

吃2、3天都沒效？抗鬱劑需時間 別輕易停藥

2019-07-13 21:13

憂鬱患者多因失眠被揪出 常短期就醫、早期中斷

2019-07-13 21:12

辣露美臀！下雨她穿比基尼騎車 網暴動：這雨衣夠環保又養眼

2019-07-13 20:00

高美館《移動與遷徙》移至韓國京畿道美術館展出

2019-07-13 17:59

快抬頭看！桃園天空出現「日暈」奇景

2019-07-13 13:43

舊山線復駛？ 交長：投入20億元評估中

2019-07-13 13:24

紅龍果還是火龍果？專家10多年前已正名

2019-07-13 12:59

台南左鎮爆本土登革熱 疾管署：不排除是新疫區

2019-07-13 12:32

下廚想拍紀念照 「媽媽的鳥」一腳亂入讓她超爆氣 網歪樓：缺主菜？

2019-07-13 12:00

各地高溫上升 台東金崙飆39度

2019-07-13 11:52

老翁騎車跌倒就醫發現感染登革熱 台南第9個本土病例

2019-07-13 11:31

舊山線復駛有望？林佳龍：已在評估投入20億

2019-07-13 11:08

不只四萬十川！高知4個人氣景點　還有爆紅「Sea House海景咖啡廳」

2019-07-13 10:39

太平洋高壓發威新店上午已逼近37度 下周三變天

2019-07-13 10:33

高溫易皮膚癢、頭痛 中醫師建議吃茄子、芝麻

2019-07-13 08:00

蜂螫！心臟停跳50天 38歲少婦被救活

2019-07-13 00:19

健康你我他╱多帶件衣服換 避免汗臭是尊重

2019-07-12 23:38

青春痘等藥將列管 家中剩藥逾10天禁開

2019-07-12 23:36

「睡心安」？睡眠檢查涉浮濫 有患者1年做6次

2019-07-12 23:31

科普好健康／醫薩刀治手抖症 不是所有患者都適用

2019-07-12 23:23

醫病天地／中榮設疼痛門診 有痛就按壓

2019-07-12 22:48

大樂透一注獨得4億元 獎落高雄

2019-07-12 22:36

士林生老喜樂園遊會 舊街慈悲關懷接地氣

2019-07-12 21:31

「嗶一下」就能搭太平山蹦蹦車！全台12座遊樂園開放悠遊卡、一卡通

2019-07-12 21:09

高雄登革熱將破40例 7旬翁採檢兩次才驗出

2019-07-12 20:16

開玩笑出事！ 孫安佐、郭芷嫣誰比較冤枉？網友神解

2019-07-12 20:00

影／南韓首爾車站空中花園 成鐵道迷聖地

2019-07-12 19:24

狂掉髮原來是缺鐵 依賴吃藥不如補充營養

2019-07-12 19:20

青春痘口服藥10月起列管 家剩10天份就算重複用藥

2019-07-12 18:03

食藥署明訂彩妝品禁含石綿 14年來從未抽驗

2019-07-12 17:42

一年到醫院睡6次 睡完未接受手術占7成3

2019-07-12 17:28

影／15萬塊樂高積木 打造未來桃園機場

2019-07-12 16:43

強化食安體系 政院：7月至11月進行蛋品稽查

2019-07-12 16:12

芒果長黑斑變得更甜、更搶手？是真有其事還是鬼扯！

2019-07-12 10:00
看更多

熱門文章

年薪百萬有加班費…他趁公司人力吃緊時提離職 下場欲哭無淚

2019-07-13 10:07

紅龍果還是火龍果？專家10多年前已正名

2019-07-13 12:59

高溫易皮膚癢、頭痛 中醫師建議吃茄子、芝麻

2019-07-13 08:00

影／巨型鬼蝠魟主動親近！潛水客驚覺：牠在向我們求助

2019-07-13 12:19

大樂透一注獨得4億元 獎落高雄

2019-07-12 22:36

每日星座運勢／天秤他人成愛情助力 事業出色表現

2019-07-13 00:00

誠品敦南店明年打烊？ 誠品：答案將在「第四部曲」揭曉

2019-07-12 22:28

孫芸芸化身旅遊網美拍「羅馬假期」名媛版 瀏海造型簡直變成另一個人

2019-07-10 13:30

太平洋高壓發威新店上午已逼近37度 下周三變天

2019-07-13 10:33

快抬頭看！桃園天空出現「日暈」奇景

2019-07-13 13:43

辦全台最大早產兒中心 比利時84歲修女今成為台灣人

2019-07-13 15:08

同樣腦血管栓塞 有沒有把握黃金治療期結果差很多

2019-07-13 13:14

舊山線復駛有望？林佳龍：已在評估投入20億

2019-07-13 11:08

蜂螫！心臟停跳50天 38歲少婦被救活

2019-07-13 00:19

【章魚法官來說法】張瑜鳳／真的還是假的？

2019-07-13 06:00

老翁騎車跌倒就醫發現感染登革熱 台南第9個本土病例

2019-07-13 11:31

台南左鎮爆本土登革熱 疾管署：不排除是新疫區

2019-07-13 12:32

天氣熱翻！怕把孩子忘車內 國健署傳授防呆3妙招

2019-07-13 15:57

技術士技能檢定學科測試明登場 3萬多人應考

2019-07-13 13:48

神力女超人秀37年前電玩遊戲 大家認得出來嗎？

2019-07-13 12:26

找到了！《現代啟示錄》中馬龍白蘭度的手表將慈善拍賣

2019-07-13 10:36

不只四萬十川！高知4個人氣景點　還有爆紅「Sea House海景咖啡廳」

2019-07-13 10:39

各地高溫上升 台東金崙飆39度

2019-07-13 11:52

大樂透頭獎高雄開出 1注獨得4.06億元

2019-07-12 22:35

星馬、港、日美食名店接連登台 百貨餐飲掀起亞洲風

2019-07-13 17:09

皮卡丘＋珍珠芒果冰沙！糖朝聯名寶可夢 5款限量杯讓人好想帶回家

2019-07-12 21:54

青春痘等藥將列管 家中剩藥逾10天禁開

2019-07-12 23:36

「睡心安」？睡眠檢查涉浮濫 有患者1年做6次

2019-07-12 23:31

健康你我他╱多帶件衣服換 避免汗臭是尊重

2019-07-12 23:38

夏天別留孩子在車上 醫師親測半小時車內溫度飆到53度

2019-07-13 20:41

穿「開化時期」復古洋裝買年糕！釜山熱門變裝體驗　IG吸睛美照的新選擇

2019-07-13 18:05

舊山線復駛？ 交長：投入20億元評估中

2019-07-13 13:24

我國有40萬憂鬱症患者 45到64歲是高峰

2019-07-13 21:19

實踐生活與藝術接軌！新開幕「文心藝所工坊」串起彼此心靈橋樑

2019-07-13 19:46

你認識憂鬱症嗎？ 甲狀腺亢進也可能造成憂鬱

2019-07-13 21:15

生活各種煩惱不知如何化解？ 如念法師提供身心化解之道

2019-07-13 16:30

科普好健康／醫薩刀治手抖症 不是所有患者都適用

2019-07-12 23:23

週末防中暑 氣象專家：下週注意熱帶系統發展

2019-07-13 10:01

憂鬱患者多因失眠被揪出 常短期就醫、早期中斷

2019-07-13 21:12

海外第一家分店在台灣！日本居家香氛品牌「@aroma」給你最純粹的原生香氣

2019-07-13 21:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top