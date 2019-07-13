你認識憂鬱症嗎？ 甲狀腺亢進也可能造成憂鬱

2019-07-13 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



早在古希臘時代，醫學之父希波克拉底便指出，「精神憂鬱症」是一種有特定心理和生理徵狀的獨立疾病，「恐懼和絕望持續很長時間」是這種疾病的徵兆。時至今日，大家已接受憂鬱症成為一種普遍的疾病，世界衛生組織估計，全球約1億2000萬人有憂鬱症。

元氣周報「聰明就醫×健保大數據」系列，本期以憂鬱症為主題，帶您了解目前國內憂鬱症治療現況、藥物使用及如何選擇就醫場所。

心情就像天氣，有時天晴有時雨，對於憂鬱症患者而言，世界可能天天都在下雨。台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘指出，憂鬱症不是正常的憂鬱症情緒，而是太久太嚴重的負面情緒，伴隨著失去興趣，還有許多身心症狀，影響正常功能，所以憂鬱症是一種疾病。

生理因素

→甲狀腺、慢性病、腦疾等

憂鬱症的成因，複雜而多變，但基本上是生物、心理和社會等3大因素共同作用而成。三軍總醫院精神醫學部主治醫師張勳安表示，身體疾病如甲狀腺亢進或不足，多重慢性疾病或腦部疾病可能引發憂鬱症，例如腦中風患者，因腦部情緒控制功能可能受損，罹病風險是一般人的4至5倍。

心理因素

→強迫性完美主義、悲觀主義

心理因素與人格特質也和憂鬱症息息相關，張勳安進一步說明，在門診中，因憂鬱症尋求協助的患者常對自我要求高、有強迫型性格的完美主義者；也有不少患者分享，自己從小悲觀，可能一點小事情就起很大的反應，比周圍的人更容易感受到壓力。

合併身體症狀 身心互影響

張家銘指出，憂鬱症診斷是根據症狀、持續時間與嚴重性綜合判斷，其中重鬱症患者在9個身心症狀有5個以上，持續2周以上並影響生活功能；輕鬱症的診斷是一定要有憂鬱情緒，並且在6個症狀中至少2個以上，持續超過2年並影響功能，輕鬱症若不治療也可能發展成重鬱症。

憂鬱症常合併許多身體症狀，包括呼吸不順、頭痛、背痛、頭暈，或者合併許多嚴重或慢性身體疾病，例如心臟病、中風、慢性頭痛、癌症、洗腎、自體免疫疾病等，患者也常常因為身體不舒服而就診於非精神科，因此許多憂鬱症患者也常因為身體上其他的不舒服，而至其他科別求醫。

許多人分不清楚憂鬱症與躁鬱症，躁鬱症雖然也會出現憂鬱期，但與憂鬱症是兩個不同疾病診斷，治療也不同。

失智進程慢 憂鬱快又急

另外，憂鬱的長輩不只會出現心情低落、食欲不振或睡眠障礙等症狀，常伴隨健忘等症狀，被誤以為是得失智症，甚至又稱「假性失智」。台北榮總醫院老年精神科主任蔡佳芬解釋，情緒會影響一個人的腦功能，如考試緊張，記不住答案，老年憂鬱症患者也可能因注意力不集中、恍神，影響認知功能。

但老年憂鬱症與失智症有許多差異，失智症是慢慢退化的疾病，病情無法逆轉，當問起何時開始有退化問題，家屬沒法準確說出時間點，患者短期記憶不好，但幾乎不會意識到自己記性不好。

反之，憂鬱發病時間短，兩周內就會發現明顯變化，認知症狀也會隨著情緒好壞，時好時壞，患者會主動抱怨記憶變差，家屬也可以準確說出長輩何時開始健忘。老年憂鬱症患者也會出現核心症狀低落的情緒或是負向的想法，失智症患者則不會。

蔡佳芬建議，家屬可藉由聊天判斷，如家中長輩是否抱怨廣泛而不明確的身體不適，常常抱怨無助無望無價值，突然交代後事，甚至是有自殺的計畫或企圖，或食量變少、晚上失眠、突然閉門不出，這些都是罹患憂鬱症警訊。

培養運動習慣 激勵大腦

預防憂鬱症，台灣憂鬱症防治協會理事、林口長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸建議，首先應培養適當的運動習慣，運動時大腦會分泌對抗憂鬱的激素，促使心情愉快輕鬆，接下來應養成規律的生活作息，訓練自己保持正向的思考方式，避免陷入煩惱無法脫困。

另外，不要給自己太高的要求或壓力，避免過多自責與挫折感，減少對自己的無助感和無望感。劉嘉逸強調，憂鬱症是大腦生病，不易預防，發現身旁的親人或朋友有憂鬱症狀的現象，一定要盡快陪同尋求專家診斷及治療。

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