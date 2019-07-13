吃2、3天都沒效？抗鬱劑需時間 別輕易停藥

2019-07-13 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



早在古希臘時代，醫學之父希波克拉底便指出，「精神憂鬱症」是一種有特定心理和生理徵狀的獨立疾病，「恐懼和絕望持續很長時間」是這種疾病的徵兆。時至今日，大家已接受憂鬱症成為一種普遍的疾病，世界衛生組織估計，全球約1億2000萬人有憂鬱症。

元氣周報「聰明就醫×健保大數據」系列，本期以憂鬱症為主題，帶您了解目前國內憂鬱症治療現況、藥物使用及如何選擇就醫場所。

藥物在憂鬱症治療占重要角色，患者持續的負面情緒與生理症狀，常需要使用抗憂鬱劑來當第一線的治療。一般來說，服用藥物約2至3周便會逐漸出現療效，3個月可達到治療效果。患者要對醫師及藥品有信心，不宜自行停藥或改藥。

● 四大類藥物

台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘說明，抗憂鬱劑分四大類，分別是「三環抗鬱劑（TCA）」、「選擇性血清素回收抑制劑（SSRIs）」、「正腎上腺素與血清素回收抑制劑（SNRI）」、「其他」類。

根據健保大數據，去年健保全年支出抗憂鬱劑藥費約13.42億元，約占全年憂鬱症患者醫療給付66.2億元的2成。去年憂鬱症使用抗憂鬱劑以SSRIs最多，占38.2%；其次是SNRI，達30.7%；最少是 TCA，僅占百分之1.1%。

1.三環抗鬱劑（TCA）

→副作用多，目前使用量較少。

目前使用占率最低，是最早出現的抗憂鬱劑，因副作用較多，目前使用量較少。書田診所精神科醫師江漢光以「亂槍打鳥」來形容「三環抗鬱劑」，主要作用在多巴胺、血清素、腎上素等受體，效果看似廣泛，但因難以專一，以致於效果差，常見副作用包括，心悸、想睡、噁心、腸胃不適、口乾舌燥、精神不濟、注意力難以集中等。

2.選擇性血清素回收抑制劑（SSRIs）

→目前治療憂鬱症第一線用藥。缺點是抑制性欲、血壓可能升高。

江漢光說，SSRIs類藥物是門診最常使用的抗憂鬱症藥物，憂鬱症與血清素、腎上腺分泌不足有關，這類藥物單一作用於血清素，選擇性的抑制血清素再吸收，可說是治療憂鬱症的第一選擇。

不過，SSRIs最大缺點是抑制性欲，許多人無法接受吃了抗憂鬱藥物後，心如止水，一點欲望都沒有，對於男性來說，可能無法滿足另一半的需求。但江漢光強調，如果出現性功能障礙，應該回診時告訴醫師，自己不可貿然停藥。

另外，SSRIs類藥物常見副作用還包括噁心、腹瀉、頭痛、失眠，通常服藥後兩周後會逐漸好轉。此外，SSRIs類藥物也可能造成體重增加、容易激動，血壓變高等狀況。

3.正腎上腺素與血清素回收抑制劑（SNRIs）

→增正腎上腺素受體，可調節情緒。缺點是抑制性欲、血壓可能升高。

正腎上腺素與血清素回收抑制劑（SNRIs）的用量接近SSRIs ，作用機轉也相似，但增加了正腎上腺素受體，可調節情緒。江漢光說，SNRIs類藥物最大副作用是抑制性欲，其餘常見副作用為噁心、頭暈、失眠、鎮靜、便祕、流汗等。另可能導致高血壓，如果服用高劑量，或是本身就有高血壓，應每天監測血壓。

江漢光說，SSRIs類和SNRIs類治療範圍廣泛，除了用於憂鬱症，還可用來改善成癮、焦慮、強迫症，以及治療衝動控制，相較於其他藥物，副作用較低，不少醫師習慣使用這些藥物。

4.其他類型藥物（Others）

→機轉不同，副作用不一。

包含其他各種作用機轉不同的抗憂鬱劑，如美妥平、威克倦、美舒鬱、煩多閃等。江漢光以煩多閃為例，藥物作用在褪黑激素受體，可改善睡眠障礙，但抗憂鬱效果就較差。張家銘則指出，煩多閃的優點是副作用較少，讓憂鬱患者的興趣與活力提升，也適合老人憂鬱症與憂鬱症長期治療。其他類藥物因作用機轉不同、受體不同，副作用也不一。

未遵醫囑服藥 效果差易復發

分析105至107年憂鬱症使用抗憂鬱劑趨勢，使用最多的仍是SSRIs，但使用百分比在下降。張家銘指出，憂鬱症是很複雜的疾病，過去血清素的假說不完全能解釋憂鬱症，SSRIs的效果及限制這幾年也被挑戰，其他各種不同機轉的抗憂鬱劑使用在增加，提供憂鬱症患者更多選擇。

張家銘指出，理想上憂鬱症完整的治療可分3大階段，1開始為急性期，平均約需治療3個月，持續期（治療4至9個月）、維持期（至少1年以上)，才能達到症狀緩解、功能恢復、避免復發等目標。

服用抗憂鬱劑若出現輕微噁心、頭暈等副作用，常在服藥1至3天就出現，但對情緒改善的效果有時需1、2周。不少患者會覺得吃藥沒效果，或覺得情緒稍有改善而未順從醫囑服藥，使得治療效果變差或復發。

建議仍應持續治療到有反應，若很不舒服應與醫師討論，不要自己停藥。書田診所精神科主任江漢光指出，許多初診憂鬱焦慮患者只來一次，就再也沒回診。再好的抗憂鬱藥物也須持續服用3個月以上，才能逐漸看到效果。

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