憂鬱患者多因失眠被揪出 常短期就醫、早期中斷

2019-07-13 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



早在古希臘時代，醫學之父希波克拉底便指出，「精神憂鬱症」是一種有特定心理和生理徵狀的獨立疾病，「恐懼和絕望持續很長時間」是這種疾病的徵兆。時至今日，大家已接受憂鬱症成為一種普遍的疾病，世界衛生組織估計，全球約1億2000萬人有憂鬱症。

元氣周報「聰明就醫×健保大數據」系列，本期以憂鬱症為主題，帶您了解目前國內憂鬱症治療現況、藥物使用及如何選擇就醫場所。

憂鬱症患者都在那兒就醫？健保大數據分析國內憂鬱症患者就醫現況，發現患者人數以基層診所最多、其次依序是區域醫院、醫學中心、地區醫院，顯示不少被憂鬱症所擾的患者，直接找「厝邊好醫師」協助。

全年看診 三次以下占比多

另外，憂鬱症應持續治療1年，但健保統計發現，全年看診次數在三次以下的患者占32.42%，顯示短期就醫、早期中斷，仍是國內憂鬱症治療的普遍現況。

統計顯示，105至107年憂鬱症患者就醫人數最多的是基層診所（46.4-47.7%），其次是區域醫院（25.2-26.2%），再來是醫學中心（15.9-16.5%），最後是地區醫院（10.9%-11.1%）。有別於許多其他疾病患者喜歡醫學中心跑，從統計來看，區域醫院及基層診所，其實肩負診療憂鬱症患者的重責大任。

107年統計，全國診治最多憂鬱症患者的醫學中心是台北榮總，患者人數7171人，所有醫學中心診治患者人數為69701人；基層診所就醫人數最多的是高雄市樂群診所，所診治的憂鬱症患者為3435人，全國基層診所總就醫人數為208604人，相當於全國全年憂鬱症就醫人數的一半。

多因失眠就醫 診出憂鬱症

健保署長李伯璋指出，基層診所近年精神醫療資源豐沛，除了精神科醫師近年開業比率增加，不少家醫科或神經內科診所也能提供憂鬱症治療，民眾不需要去大醫院，就能在基層診所或區域醫院得到合適的醫療照顧。

健保署專門委員谷祖棣分析，許多憂鬱症患者並非因為心情不好或沮喪而就醫，很多人一開始是失眠、睡不好而早醒、醒來就不易入睡等，或身體其他方面的不舒服、疼痛，而先去求助於家醫科或一般內科診所，經過評估後診斷為憂鬱症。

6萬多人1年只看診一次 就醫不足增自殺風險

如何找到「好」的身心科醫師，協助度過憂鬱症病程？台灣俗諺：「先生緣，主人福。」「先生」是指醫師。台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘也說，「要看緣分！」意思是應該找一位可以良好溝通的醫師，並信任他。

張家銘強調，大多數接受過精神醫學訓練的精神專科醫師，應該都能勝任憂鬱症的治療，除了藥物，由於憂鬱症患者7成合併外在壓力，患者必須學會處理面對失落、感情問題等，也常需要適時轉介心理師給予心理諮商治療。

同時，患者也須與醫師合作，持續治療。健保統計發現，107年憂鬱症患者1年平均門急診33.6次，其中6.8次因憂鬱症就醫，門診就醫最多次數是一次，總計6萬多人1年只看一次醫師，近4萬人只看二次門診，有1／3的憂鬱症患者1年憂鬱看診次數在3次以下。

張家銘指出，憂鬱症的短期治療與提早中斷治療，容易導致憂鬱治療不完全，憂鬱症狀惡化，甚至增加自殺的風險。

江漢光指出，憂鬱症患者就醫順從度偏低，病識感不高，就他執醫經驗來看，約有九成初診憂鬱症患者不會回診，以為可以靠著意志力戰勝憂鬱。另外，憂鬱症患者一次可以拿1個月的藥物，理應1個月回來一次，但許多人1個月藥量可以吃上兩、3個月，想到才吃，這也是治療效果不佳原因。

張家銘說，隨著社會變動多元，壓力與失落增加，憂鬱症只會越來越多。世界衛生組織認為，投資憂鬱的治療1元，可以回收4元。台灣憂鬱症防治協會也呼籲台灣應該仿效部分歐美國家，固定舉辦憂鬱症的全民覺察與促進運動，才能真正下降憂鬱症的發生與社會經濟負擔。

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