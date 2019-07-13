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夏天別留孩子在車上 醫師親測半小時車內溫度飆到53度

2019-07-13 20:41聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

夏天車廂溫度究竟會有多熱？三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡親自測試，發現短短33...
夏天車廂溫度究竟會有多熱？三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡親自測試，發現短短33分鐘就飆升到53.3度。聯合報系資料照／記者許振輝攝影
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日頭赤焰焰，全台曬成烤番薯，多處出現37、38度高溫，家長都知道夏天千萬不要貪圖一時的方便，就把孩子獨留在車內，但夏天車廂溫度究竟會有多熱，三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡親自測試，發現短短33分鐘就飆升到53.3度，警告這個溫度100％會中暑，提醒千萬勿將孩童獨自留置在戶外未開冷氣車上。

朱柏齡分享，12日時就在三總停車場進行「夏天車內溫度上升速度」實驗，當天氣象網站溫度為35度，因在測試場所在停車場水泥地上，可反射太陽輻射熱，現場測量溫度為39.7度，一開始車內初始溫度也是39.7度，當架好溫度儀，離開車廂後，他半小時後再看，驚訝發現居然已飆高到53.3度。

美國今年從一月至目前已有19位孩童在車內中暑死亡，最近死亡案件發生在田納西州，為一位3歲幼童，就是被父親遺忘在車上。朱柏齡說，當天他在測試時，只是在車內架儀器的短短5分鐘都無法忍受，何況是孩童。

暑假到了，家族旅行也變多，當家人多、開出去的車也多，一不小心就會不知道孩子在誰車上，為了那些怕把孩子忘在車內的家長，國健署也特別提出保幼3招，避免幼童熱傷害，「下車看後座、鑰匙保管好、未到要聯繫」。

家長臨停或停車時，養成每次下車後開啟後車門，再次檢視後座確認未將幼童遺忘於車內。當車子停妥後，養成隨時上鎖的習慣，將鑰匙放至幼童無法取得之處，並教育幼童不可在車內玩耍、躲貓貓。若家中小孩乘娃娃車未按時間到達幼兒園，請教師電話通知家長，或放學後未按時到家或保母家時，務必立即聯繫幼兒園教師。

中暑幼兒園停車場
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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