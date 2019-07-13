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菸酒檳榔嗜辣又愛喝熱湯 34歲男罹食道癌

2019-07-13 16:16聯合報 記者趙容萱╱即時報導

34歲林姓磁磚師父抽菸20年，也有吃檳榔、喝酒習慣，去年底因為耳朵痛、肩膀酸、胸口痛、喉嚨卡卡及吞嚥疼痛，以為感冒，但到耳鼻喉科診所治療2周沒改善，加上看到資深演員安迪和裕隆集團執行長嚴凱泰因食道癌過世，進一步就醫檢查，確診為食道癌3期，當時孩子才3歲，還有一個即將出生，他在家人的支持下，在台中榮總接受化療、放療，再接受食道重建手術，如今重回工作崗位，重拾彩色人生。

台中榮總胸腔外科醫師林志鴻觀察，食道癌危險因子包括拒吸菸、過量飲酒、嚼檳榔，長期吃過辣、燙口等熱湯、醃漬食品等，隨著吸菸、過量飲酒、嚼檳榔年輕化，食道癌患者也有年輕化現象，提醒民眾戒除香菸、檳榔及酒等危險因子，建議高危險群在40歲後接受胃鏡檢查，早期診斷早期治療、勿信偏方。

林姓病患說，他從國中就會抽菸，工作後吃檳榔提神，他嗜辣，每餐都吃辣，下班後喜歡喝高粱小菜配熱湯，確診食道癌，其父建議「一定要接受正規治療」，轉至台中榮總治療。

林妻說，得知丈夫罹癌，她快要臨盆，覺得先生這麼年輕、兒子才3歲，還有一個在肚子裡快生了，怎麼會遇到這樣的事？當下淚流滿面，經過幾天收拾好情緒後，她深信親情支持力量決定當丈夫後盾，生下第2胎後，她帶著孩子，陪著丈夫度過化放療、手術的日子。

林姓患者說，他在家人的鼓勵陪伴支持下，順利完成化放療、手術，並配合醫護人員指導，「任何疼痛都可忍耐」，漸進式由口練習喝水、採流質到軟質正常食物，反覆多次練習選擇較乾的食物進食，並行一次食道擴張後進食更為順暢，如今正常飲食，他戒除菸酒檳榔，少量多餐，也恢復工作，定期回診追蹤。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓磁磚師父（右二）在醫師林志鴻（右一）的醫治下，加上有妻子（左）等家人支持下，...
林姓磁磚師父（右二）在醫師林志鴻（右一）的醫治下，加上有妻子（左）等家人支持下，接受治療，如今重回工作崗位，重拾彩色人生。記者趙容萱／攝影
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林姓磁磚師父（前排左一）在台中榮總醫療團隊救治、家人的支持下，積極接受治療，如今...
林姓磁磚師父（前排左一）在台中榮總醫療團隊救治、家人的支持下，積極接受治療，如今回到工作崗位，重拾彩色人生。記者趙容萱／攝影
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台中榮總食道癌
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