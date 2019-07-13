天氣熱翻！怕把孩子忘車內 國健署傳授防呆3妙招
太平洋高壓增強，各地天氣很熱，今天已經有數個測站高溫超過35度，且可能再到37、38度。氣象局也指出，今明兩天會持續高溫炎熱。日頭赤焰焰，在室外隨便一處都快熱到融化，國健署提醒，汽車車廂溫度上升飛快，幼童體溫調節能力又差，一不小心就會造成幼童熱傷害，千萬不要貪圖一時的方便，就把孩子獨留在車內。
由於夏日悶熱的天氣常使汽車車廂溫度快速攀升，且幼童體溫調節能力較差，國健署社區健康組組長吳建遠提醒有幼童的家長提高警覺，即使開車臨停片刻，也不要獨留幼童於後座，因為高溫密閉的空間，可能造成幼童熱傷害，如脫水、暈厥、中暑等。
暑假到了，家族旅行也變多，當家人多、開出去的車也多，一不小心就會不知道孩子在誰車上，為了那些怕把孩子忘在車內的家長，國健署也特別提出保幼3招，避免幼童熱傷害，「下車看後座、鑰匙保管好、未到要聯繫」。
家長臨停或停車時，養成每次下車後開啟後車門，再次檢視後座確認未將幼童遺忘於車內。當車子停妥後，養成隨時上鎖的習慣，將鑰匙放至幼童無法取得之處，並教育幼童不可在車內玩耍、躲貓貓。若家中小孩乘娃娃車未按時間到達幼兒園，請教師電話通知家長，或放學後未按時到家或保母家時，務必立即聯繫幼兒園教師。
吳建遠提醒，當發現自己或家人身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。
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