天氣熱翻！怕把孩子忘車內 國健署傳授防呆3妙招

2019-07-13 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



太平洋高壓增強，各地天氣很熱，今天已經有數個測站高溫超過35度，且可能再到37、38度。氣象局也指出，今明兩天會持續高溫炎熱。日頭赤焰焰，在室外隨便一處都快熱到融化，國健署提醒，汽車車廂溫度上升飛快，幼童體溫調節能力又差，一不小心就會造成幼童熱傷害，千萬不要貪圖一時的方便，就把孩子獨留在車內。

由於夏日悶熱的天氣常使汽車車廂溫度快速攀升，且幼童體溫調節能力較差，國健署社區健康組組長吳建遠提醒有幼童的家長提高警覺，即使開車臨停片刻，也不要獨留幼童於後座，因為高溫密閉的空間，可能造成幼童熱傷害，如脫水、暈厥、中暑等。

暑假到了，家族旅行也變多，當家人多、開出去的車也多，一不小心就會不知道孩子在誰車上，為了那些怕把孩子忘在車內的家長，國健署也特別提出保幼3招，避免幼童熱傷害，「下車看後座、鑰匙保管好、未到要聯繫」。

家長臨停或停車時，養成每次下車後開啟後車門，再次檢視後座確認未將幼童遺忘於車內。當車子停妥後，養成隨時上鎖的習慣，將鑰匙放至幼童無法取得之處，並教育幼童不可在車內玩耍、躲貓貓。若家中小孩乘娃娃車未按時間到達幼兒園，請教師電話通知家長，或放學後未按時到家或保母家時，務必立即聯繫幼兒園教師。